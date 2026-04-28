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México

Partido Verde prepara sus fichas para gobiernos estatales en 2027

El Partido Verde refrendó ser siempre aliado de Morena, al que ofreció volver a pasarle diputados para repetir mayoría calificada en la 67 Legislatura.
mar 28 abril 2026 09:23 PM
La bancada del PVEM destapa a seis legisladores para candidatos a gubernaturas.
La bancada del PVEM destapa a seis legisladores para candidatos a gubernaturas. (Foto: PVEM)

El Partido Verde (PVEM) aseguró que tiene candidatos para el 100% de los puestos a elegir en las elecciones de 2027 y destaparlos no pretende ejercer presión sobre su aliado, el partido Morena, y sus abanderados, “no hay madruguete, no hay traición”.

“Tenemos cartas para todo y esto no es chantaje, no es apriete, no es amenaza a nuestros aliados”, advirtió el líder de los diputados del PVEM, Carlos Puente, quien a su vez es aspirante al gobierno de Zacatecas, a renovarse en 2027.

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Luego de que esta semana se auto destapara Jesús Sesma como aspirante a la jefatura de gobierno por el Partido Verde, Puente Salas defendió la aspiración de todos en su partido, y argumentó que eso no puede leerse como traición. Ni Morena lo ve así, sostuvo.

No puede haber condicionamientos en una coalición de que nosotros como partido no aspiremos, porque entonces es madruguete o traición. Hay aspiraciones, claro”, dijo.

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Puente Salas presentó ayer una iniciativa de reforma constitucional para aumentar las posibilidades de los jóvenes para acceder a ciertos cargos.

La propuesta consiste en incorporar en la Constitución una acción afirmativa que obligue a presentar por lo menos el 30% de candidaturas con perfiles menores a los 30 años de edad para todos los cargos de elección popular desde diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales, integración de ayuntamientos y presidencias municipales.

Solamente para los cargos de gobernador el PVEM plantea la obligación a los partidos y coaliciones de postular a perfiles dentro de un rango de edad de los 30 a los 40 años de edad.

El diputado federal insistió en que en el Partido Verde “todos” tienen aspiraciones a diferentes cargos de elección.

Puente dijo que tener una aspiración a otro cargo “es legítima y es natural. Nadie va a estar participando en política esperando a que ya se termine esto para irse a su casa”.

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El legislador ratificó que la coalición con su aliado Morena no está en duda y recordó que gracias a que el PVEM le prestó legisladores a Morena éste pudo retener el órgano de gobierno de la Cámara tres años.

“Si hicimos una transferencia (en 2024), un traslado de 15 legisladoras y legisladores a Morena y con ello logramos tener los 3 años de la Junta de Coordinación Política en la figura del líder de la mayoría, mi compañero colega y querido paisano Ricardo Monreal y en donde el Verde pasaba a ser tercera fuerza”.

Los términos de esa negociación, refrendó, fue “que será este grupo parlamentario (el PVEM) quien tenga la presidencia de la mesa directiva para ese tercer año que sin duda es significativo y bastante relevante”.

Ahora para las elecciones de 2027 y la nueva legislatura que inicia a fines de ese año “estamos seguros que al menos en esta cámara de los diputados vamos a repetir la mayoría calificada”, dijo el líder de los diputados federales verdes.

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