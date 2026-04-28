Partido Verde prepara sus fichas para gobiernos estatales en 2027

Luego de que esta semana se auto destapara Jesús Sesma como aspirante a la jefatura de gobierno por el Partido Verde, Puente Salas defendió la aspiración de todos en su partido, y argumentó que eso no puede leerse como traición. Ni Morena lo ve así, sostuvo.

“No puede haber condicionamientos en una coalición de que nosotros como partido no aspiremos, porque entonces es madruguete o traición. Hay aspiraciones, claro”, dijo.

Puente Salas presentó ayer una iniciativa de reforma constitucional para aumentar las posibilidades de los jóvenes para acceder a ciertos cargos.

La propuesta consiste en incorporar en la Constitución una acción afirmativa que obligue a presentar por lo menos el 30% de candidaturas con perfiles menores a los 30 años de edad para todos los cargos de elección popular desde diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales, integración de ayuntamientos y presidencias municipales.

Solamente para los cargos de gobernador el PVEM plantea la obligación a los partidos y coaliciones de postular a perfiles dentro de un rango de edad de los 30 a los 40 años de edad.

El diputado federal insistió en que en el Partido Verde “todos” tienen aspiraciones a diferentes cargos de elección.

Puente dijo que tener una aspiración a otro cargo “es legítima y es natural. Nadie va a estar participando en política esperando a que ya se termine esto para irse a su casa”.