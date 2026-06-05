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México

IMPI sacará tarjeta roja a las transmisiones ilegales del Mundial de Futbol en México

Se trabajará junto a los proveedores de internet para bloquear los sitios web y apps piratas que prometen transmitir los partidos de la Copa del Mundo, indica Vidal Llerenas, director del IMPI.
vie 05 junio 2026 07:01 PM
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Estadio Ciudad de México
El Mundial de Futbol iniciará en México la próxima semana. (Foto: Cuartoscuro)

México reforzará la ofensiva contra las transmisiones ilegales del Mundial de Futbol, indica Vidal Llerenas, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La estrategia para dejar fuera de juego sitios web y aplicaciones que ofrecen a las y los amantes del futbol ver los partidos fuera de los servicios autorizados parte de la coordinación con los proveedores de servicios de internet, con el fin de bloquear las transmisiones piratas.

“Son una docena de plataformas que ya tenemos bien identificadas las que suelen ofrecer estas transmisiones ilegales”, dice Llerenas a Expansión Política.

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Son 3,381 millones de dólares a nivel global los que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) espera ingresar por derechos audiovisuales en la Copa Mundial de Futbol 2026.

El daño provocado por las transmisiones piratas va más allá de las pérdidas económicas, pues las personas corren el riesgo de sufrir fraudes y ver comprometidos sus datos personales así como bancarios, advierte Llerenas.

“Algunas ofrecen las transmisiones gratis, otras plataformas sí cobran pero un precio mucho menor que el servicio autorizado por FIFA porque si no, no atraería a la gente. El problema es que los usuarios se exponen a virus, ya dieron sus datos, ya ingresaron una tarjeta (de débito o crédito) y no saben cómo se van a usar”, apunta.

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El nuevo director del IMPI, quien tomó el cargo el 1 de junio, hace un llamado a las y los amantes del futbol no exponerse al recurrir a sitios web y aplicaciones clandestinas.

“Le pedimos a las personas que no entren a estas plataformas porque lo más probable es que ni siquiera los van a poder ver los partidos porque las vamos a bloquear, van a perder su dinero, es un fraude”, sostiene Llerenas.

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Ante el problema de la piratería, el Host City Manager en Ciudad de México, Félix Aguirre Gil, pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzar los esfuerzos para su combate, en especial contra las transmisiones ilegales.

“Tenemos conocimiento de diversas plataformas que ofrecen servicios de distribución de contenidos audiovisuales, entre ellos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que operan de manera ilegal, entre otras razones, porque no están autorizadas a ofrecer ningún contenido audiovisual relacionado con dicho torneo que haya sido licenciado por la FIFA”, indica la carta dirigida a Iván Escalante, titular de Profeco, fechada el 20 de mayo.

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Entre las plataformas piratas que operan en México, de las que “cada una cuenta con infinidad de dominios apócrifos” según advierte el Host City Manager CDMX, se encuentran KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, SunsetTV y PopTV, que cobran entre 200 y 350 pesos por mes.

En México, 32 partidos se podrán ver en televisión abierta a través de TUDN (Televisa-Univisión) y TV Azteca, mientras los derechos para transmitir el total de los 104 partidos los tiene ViX de forma exclusiva.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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