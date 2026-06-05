IMPI sacará tarjeta roja a las transmisiones ilegales del Mundial de Futbol en México

México reforzará la ofensiva contra las transmisiones ilegales del Mundial de Futbol, indica Vidal Llerenas, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La estrategia para dejar fuera de juego sitios web y aplicaciones que ofrecen a las y los amantes del futbol ver los partidos fuera de los servicios autorizados parte de la coordinación con los proveedores de servicios de internet, con el fin de bloquear las transmisiones piratas.
“Son una docena de plataformas que ya tenemos bien identificadas las que suelen ofrecer estas transmisiones ilegales”, dice Llerenas a Expansión Política.