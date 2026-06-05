IMPI sacará tarjeta roja a las transmisiones ilegales del Mundial de Futbol en México

Son 3,381 millones de dólares a nivel global los que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) espera ingresar por derechos audiovisuales en la Copa Mundial de Futbol 2026.

El daño provocado por las transmisiones piratas va más allá de las pérdidas económicas, pues las personas corren el riesgo de sufrir fraudes y ver comprometidos sus datos personales así como bancarios, advierte Llerenas.

“Algunas ofrecen las transmisiones gratis, otras plataformas sí cobran pero un precio mucho menor que el servicio autorizado por FIFA porque si no, no atraería a la gente. El problema es que los usuarios se exponen a virus, ya dieron sus datos, ya ingresaron una tarjeta (de débito o crédito) y no saben cómo se van a usar”, apunta.

El nuevo director del IMPI, quien tomó el cargo el 1 de junio, hace un llamado a las y los amantes del futbol no exponerse al recurrir a sitios web y aplicaciones clandestinas.

“Le pedimos a las personas que no entren a estas plataformas porque lo más probable es que ni siquiera los van a poder ver los partidos porque las vamos a bloquear, van a perder su dinero, es un fraude”, sostiene Llerenas.