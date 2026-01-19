Publicidad

México

Por segunda vez, líderes de Morena se reúnen con Sheinbaum por Reforma Electoral

La reunión ocurre en medio de amagos de partidos aliados de no acompañar la Reforma Electoral de Sheinbaum.
lun 19 enero 2026 09:27 PM
Salida Reunión Reforma Electoral
La primera reunión ocurrió la semana pasada también en Palacio Nacional. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, líderes de Morena en el Congreso, se reunieron esta tarde con la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar con la construcción de la Reforma Electoral.

Al encuentro en Palacio Nacional, en el Centro de la Ciudad de México, acudieron otros líderes de Morena, apenas unos días después de que se anunciara que los cambios constitucionales serán planteados en febrero.

Entre los personajes invitados estuvieron Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, y Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación.

También asistió Mario Delgado, secretario de Educación.

Se trata del segundo cónclave morenista rumbo a la presentación de la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum.

El viernes pasado, Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT), acordó con la Secretaría de Gobernación ''construir juntos'' la Reforma Electoral que será impulsada por Morena.

El petista se reunió con Rosa Icela Rodríguez en la sede de la Secretaría de Gobernación, luego de que el diputado Reginaldo Saldoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, amagara con no respaldar la Reforma Electoral de Sheinbaum.

El fin de semana, los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar y Jorge Carlos Ramírez Marín, reiteraron que no respaldarán una eventual Reforma Electoral que contemple la reducción de los escaños plurinominales en el Congreso de la Unión.

Morena, el PT y el Partido Verde han caminado juntos desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En bloque han votado polémicas reformas como la que anexó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que mandó a las urnas a los integrantes del Poder Judicial.

