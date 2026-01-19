Por segunda vez, líderes de Morena se reúnen con Sheinbaum por Reforma Electoral

Entre los personajes invitados estuvieron Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, y Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación.

También asistió Mario Delgado, secretario de Educación.

Se trata del segundo cónclave morenista rumbo a la presentación de la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum.

El viernes pasado, Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT), acordó con la Secretaría de Gobernación ''construir juntos'' la Reforma Electoral que será impulsada por Morena.

El petista se reunió con Rosa Icela Rodríguez en la sede de la Secretaría de Gobernación, luego de que el diputado Reginaldo Saldoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, amagara con no respaldar la Reforma Electoral de Sheinbaum.

El fin de semana, los senadores del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar y Jorge Carlos Ramírez Marín, reiteraron que no respaldarán una eventual Reforma Electoral que contemple la reducción de los escaños plurinominales en el Congreso de la Unión.

Morena, el PT y el Partido Verde han caminado juntos desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En bloque han votado polémicas reformas como la que anexó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que mandó a las urnas a los integrantes del Poder Judicial.