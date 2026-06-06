Sheinbaum pide a beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro sentirse orgullosos de ser mexicanos

En una asamblea sobre ese programa social, en Xalapa, Veracruz, la mandataria y la gobernadora Rocío Nahle expusieron los beneficios del apoyo a los jóvenes.

Ante ellos, la presidenta hizo un recuento de pasajes de la historia y cómo a su juicio no puede hablarse de que los europeos conquistaron América, pues los pueblos originarios tenían grandeza, eran civilizados y tenían amplios conocimientos.

“Hoy vivimos en un país muy distinto al del pasado. Para empezar, hay una presidenta que cree en México. No crean que todos los presidentes creían en México. Los presidentes del pasado vivían fuera, en otros lugares”, dijo.

“Está bien recoger las mejores lecciones del mundo. Por supuesto que sí. Pero, ¿de dónde tiene que surgir el modelo de desarrollo de nuestro país? De nosotros, de nuestra historia, sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos, no sentirnos menos”.

Recordó que desde Estados Unidos se promovió la imagen del mexicano sentado debajo de un nopal con un sombrero, “como si fueran los mexicanos flojos”.

"Los mexicanos son o somos de los mejores trabajadores del mundo. Fíjense, hemos sacado adelante al país y también a Estados Unidos los 40 millones de mexicanos que viven allá. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los 40 millones de mexicanas y mexicanos que trabajan allá con esfuerzo”.

Sheinbaum reimpulsa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una de las iniciativas prioritarias de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

De 2019 a 2026, más de 3.5 millones de jóvenes han sido beneficiarios de este apoyo, que otorga un salario mínimo mensual a jóvenes de 18 a 29 años.