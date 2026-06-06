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México

Sheinbaum pide a beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro sentirse orgullosos de ser mexicanos

Este programa, que capacita para la inserción al trabajo, suma más de 3.5 millones de beneficiarios, con una inversión de 170,000 millones de pesos.
sáb 06 junio 2026 02:36 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum entrega apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, Veracruz. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los jóvenes del país sentirse orgullosos de ser mexicanos y luchar por la patria.

“Ser mexicano es extraordinario, es un privilegio. Siempre luchen por su Patria, siempre. Los mexicanos tenemos al menos cuatro amores: el amor por la familia, el amor por el prójimo, el amor por la naturaleza y, uno muy importante, el amor por la Patria”, dijo a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

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En una asamblea sobre ese programa social, en Xalapa, Veracruz, la mandataria y la gobernadora Rocío Nahle expusieron los beneficios del apoyo a los jóvenes.

Ante ellos, la presidenta hizo un recuento de pasajes de la historia y cómo a su juicio no puede hablarse de que los europeos conquistaron América, pues los pueblos originarios tenían grandeza, eran civilizados y tenían amplios conocimientos.

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“Hoy vivimos en un país muy distinto al del pasado. Para empezar, hay una presidenta que cree en México. No crean que todos los presidentes creían en México. Los presidentes del pasado vivían fuera, en otros lugares”, dijo.

“Está bien recoger las mejores lecciones del mundo. Por supuesto que sí. Pero, ¿de dónde tiene que surgir el modelo de desarrollo de nuestro país? De nosotros, de nuestra historia, sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos, no sentirnos menos”.

Recordó que desde Estados Unidos se promovió la imagen del mexicano sentado debajo de un nopal con un sombrero, “como si fueran los mexicanos flojos”.

"Los mexicanos son o somos de los mejores trabajadores del mundo. Fíjense, hemos sacado adelante al país y también a Estados Unidos los 40 millones de mexicanos que viven allá. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los 40 millones de mexicanas y mexicanos que trabajan allá con esfuerzo”.

Sheinbaum reimpulsa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una de las iniciativas prioritarias de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

De 2019 a 2026, más de 3.5 millones de jóvenes han sido beneficiarios de este apoyo, que otorga un salario mínimo mensual a jóvenes de 18 a 29 años.

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El requisito, además de la edad, es que las juventudes no estudien ni trabajen. La beca se les otorga durante un año, mientras se capacitan en algún centro de trabajo vinculado al programa.

El gobierno ha invertido 170,000 millones de pesos en esta beca.

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