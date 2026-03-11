Líderes de Morena se reúnen con Sheinbaum tras freno a la Reforma Electoral

En el encuentro, abundó Monreal, se analizaría el resultado de la votación de este miércoles.

''Para revisar con la presidenta la agenda legislativa y obviamente revisaremos el resultado legislativo y los escenarios de la próxima semana, respecto a otros planes legislativos'', dijo a medios de comunicación.

Monreal recordó que la actual legislatura aún pueden tratarse asuntos electorales que no venían en la iniciativa que mandó Sheinbaum.

Los partidos Verde, del Trabajo, PAN, PRI y MC frenaron la polémica Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Votaron en contra y lograron que fuera desechada.

La bancada de Morena se quedó corta con sus 259 votos, pues le faltaron 71 para concretar los cambios a la Constitución. Solo uno de los legisladores se abstuvo de votar.

Aunque votaron en contra, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde (PVEM) reiteraron en tribuna su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero insistieron en marcar su distancia de su propuesta de Reforma Electoral misma que, acusaron, no propiciará democracia, sino anti-democracia.

-Información en desarrollo.