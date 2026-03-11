Publicidad

Congreso

Líderes de Morena se reúnen con Sheinbaum tras freno a la Reforma Electoral

Los partidos Verde, del Trabajo, PAN, PRI y MC frenaron hoy la polémica Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados.
mié 11 marzo 2026 07:41 PM
Sesión Ordinaria Reforma Electoral
La mayoría de los morenistas respaldaron hasta el final la Reforma Electoral. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Ignacio Mier y Ricardo Monreal, líderes de Morena en las cámaras de Senadores y Diputados, se reúnen esta noche con la presidenta Claudia Sheinbaum, horas después de que la iniciativa de Reforma Electoral fuera bateada por opositores y aliados morenistas en el Congreso de la Unión.

Al llegar a Palacio Nacional, Monreal dijo que seguramente se verían asuntos relacionados con el 'Plan B' electoral que planteó en los últimos días Sheinbaum.

En el encuentro, abundó Monreal, se analizaría el resultado de la votación de este miércoles.

''Para revisar con la presidenta la agenda legislativa y obviamente revisaremos el resultado legislativo y los escenarios de la próxima semana, respecto a otros planes legislativos'', dijo a medios de comunicación.

Monreal recordó que la actual legislatura aún pueden tratarse asuntos electorales que no venían en la iniciativa que mandó Sheinbaum.

Los partidos Verde, del Trabajo, PAN, PRI y MC frenaron la polémica Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Votaron en contra y lograron que fuera desechada.

La bancada de Morena se quedó corta con sus 259 votos, pues le faltaron 71 para concretar los cambios a la Constitución. Solo uno de los legisladores se abstuvo de votar.

Aunque votaron en contra, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde (PVEM) reiteraron en tribuna su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero insistieron en marcar su distancia de su propuesta de Reforma Electoral misma que, acusaron, no propiciará democracia, sino anti-democracia.

-Información en desarrollo.

Tags

Claudia Sheinbaum Congreso Mexicano Morena

