La planta de amoniaco de Topolobampo, Sinaloa divide a los habitantes y reactiva protestas de defensores ambientales

En los últimos días, comunidades indígenas, pescadores y organizaciones ambientalistas intensificaron las movilizaciones para impedir el avance de las obras, luego de la llegada de maquinaria industrial procedente de Alemania al puerto de Topolobampo.

Los opositores mantienen un plantón en instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y han bloqueado el traslado de equipos destinados a la construcción de la planta.

La protesta escaló a otros municipios de Sinaloa como Mazatlán e incuso a la Ciudad de México, donde este jueves 4 de junio las agrupaciones Conexiones Climáticas, Colectivo Ecológico ¡Aquí No! y otras organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a la Embajada de Alemania para exigir la cancelación definitiva del proyecto.

Los manifestantes dirigieron sus reclamos tanto a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente como al consorcio suizo-alemán Proman y al banco alemán KFW-IPEX, señalado como una de las instituciones que respaldan financieramente la inversión.

"Topo no se vende, el mar se defiende" y "Aquí no", fueron algunas de las consignas utilizadas durante la movilización.

¿Qué es una planta de amoniaco?

La planta que se busca construir en Topolobampo es una instalación petroquímica que transforma gas natural en amoniaco (NH₃), un compuesto utilizado para fabricar fertilizantes nitrogenados. Cerca del 80% del amoniaco producido en el mundo se destina a la agricultura porque es la materia prima de fertilizantes como la urea y el nitrato de amonio.

En Topolobampo, el proyecto es impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial en México del grupo suizo-alemán Proman.