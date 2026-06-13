Mujeres de Chabihau, Yucatán, restauran manglares, fortalecen pesca y reducen vulnerabilidad ante clima

En la ciénaga de Chabihau ahora vuelan flamencos, garzas y pelícanos, pero hace casi tres décadas en eso terrenos degradados solo habían árboles muertos y una comunidad que dependía exclusivamente de una pesca cada vez más vulnerable a los huracanes y a los cambios ambientales.

La transformación comenzó con una apuesta inusual: poner a las mujeres del puerto al frente de la restauración.

“Nos conocemos desde hace más de 27 años, cuando empezamos a trabajar un proyecto de manglar y se conformó un grupo de más de 100 mujeres”, recuerda Jorge Armando Novelo López, jefe de Departamento de Cultura para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán.

Desde hace 30 años, el biólogo Jorge Armando Novelo López trabaja con los pobladores de Chabihau en la restauración de manglares. (Foto: Brenda Yañez)

Al inicio era un proyecto sencillo de participación comunitaria pero con el paso de los años terminó por convertirse en uno de los ejemplos más longevos de restauración ecológica impulsada por mujeres en la costa yucateca.

A diferencia de muchos proyectos de restauración que duran apenas algunos años, en Chabihau la conservación es en una práctica cotidiana. Las mujeres aprendieron a recolectar semillas, producir plantas, monitorear su crecimiento y restaurar áreas degradadas por huracanes y cambios hidrológicos.

“Con las compañeras conseguimos las semillas, las sembramos y después las fuimos monitoreando. Ya crecieron, ya son unas plantas muy bonitas, muy hermosas. Ahorita ya dieron sus frutos”, cuenta Martha, una de las participantes del proyecto.

Hoy, aquellas mujeres también forman parte de procesos de monitoreo biológico, restauración de humedales y vigilancia comunitaria de recursos naturales. A sus labores se han unido los hombres de la comunidad, sus esposos e hijos.

En Chabihau se han recuperado poblaciones de mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle negro (Avicennia germinans). (Foto: Brenda Yañez)

Un ecosistema clave para México

El trabajo realizado en Chabihau va mucho más allá de recuperar árboles. Los manglares son considerados uno de los ecosistemas más valiosos de México por los servicios ambientales que brindan a las comunidades costeras.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), estos bosques costeros funcionan como refugio para peces, crustáceos y moluscos; ayudan a estabilizar las costas, filtran contaminantes, favorecen la calidad del agua y sostienen actividades económicas como la pesca y el turismo.