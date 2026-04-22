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Esthela Damián dejará la Consejería Jurídica; Sheinbaum propone a Luisa María Alcalde

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la consejera jurídica de la Presidencia de la República le informó su interés en participar en las elecciones de Guerrero.
mié 22 abril 2026 08:43 AM
Esthela Damián dejará la Consejería Jurídica; Sheinbaum propone a Luisa María Alcalde
(Esthela Damián/Facebook)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Esthela Damián dejará la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para participar en el proceso electoral de Guerrero de 2027. Luisa María Alcalde fue propuesta para el cargo.

"Me entregó su renuncia con fecha de renuncia el 30 de abril. Ayer decidí invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica", informó.

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La salida de Esthela Damián se da a unas semanas de que Morena defina a los candidatos a las elecciones de 2027, cuando se renueve la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, así como miles de cargos de elección local.

La presidenta informó que Damián le informó su deseo de dejar el cargo para participar en asuntos electorales, por lo que le pidió unos días para hacer efectiva su salida.

"Le dije 'pues tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas'. Entonces le dije '¿estás segura que quieres dejar la Consejería Jurídica?' Me dijo 'sí, sí estoy segura'. Ha hecho un gran trabajo en la Consejería Jurídica", destacó.

La presidenta aclaró que ella no tiene candidatos y que la decisión de Esthela Damián de participar en el proceso es propia.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas ni favorezco a ninguna persona que vaya a participar para poder ganar una encuesta del partido Morena o del Partido Verde o del Partido del Trabajo o del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Yo no tengo candidatos, candidatas, por su puesto defiendo un proyecto de nación”, aclaró.

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Sobre la llegada de Alcalde, dijo que desempeñó un gran papel previamente en el gobierno como secretaria de Gobernación y secretaria de Trabajo.

“Es una excelente abogada, ella participó en muchos temas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, recordó.

Su nombramiento aún no está confirmado, pues dependerá de la todavía dirigente si acepta ser la tercera titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tras ocupar el cargo Ernestina Godoy y Esthela Damián.

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“Si Luisa María acepta venir con nosotros a la Consejería Jurídica tendría que dejar su cargo y eso lleva un proceso dentro de Morena”, indicó.

También rechazó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador intervenga en sus nombramientos.

“Las decisiones del Gobierno de México las toma la presidenta y su gabinete, las tomamos aquí, las decidimos, y de quién vaya a ser el dirigente también se toma en Morena, no se toma por la presidencia de la República porque no somos el partido de estado”, dijo.

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Hace unos días se difundió la versión de que Luisa María Alcalde dejaría el cargo al frente de Morena, pero a través de un mensaje en redes sociales la morenista lo rechazó.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Luisa María Alcalde

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