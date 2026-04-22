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México

Congresos de 10 estados 'ahogan' mecanismos de participación ciudadana

Aunque tiene más responsabilidades y atribuciones, los Organismos Públicos Locales Electorales sufren recortes presupuestales que les dificultan organizar ejercicios de democracia participativa.
mié 22 abril 2026 10:59 PM
Congresos de 10 estados limitan el derecho a la participación ciudadana a pesar del 'empuje' del gobierno
Casilla de la sección 2029, colonia Barrio San Ignacio, Iztapalapa. (Jesus Almazan)

A nivel federal, los mecanismos de participación ciudadana son impulsados como una forma de empoderar a los mexicanos; sin embargo, en lo local, al menos 10 estados tienen atorados estos ejercicios por falta de presupuesto.

Salvo Oaxaca, que ya realizó una consulta de revocación de mandato, el derecho ciudadano está mermado en una decena de entidades que solicitó recursos para eventuales mecanismos de democracia participativa, pero por el contrario los congresos aplicaron recortes a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), responsables de organizar y realizar esos procesos en las entidades.

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Durante los últimos años los mismos Congresos locales han incluido hasta 20 mecanismos de participación ciudadana en su legislación, tales como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, consultas populares, consejos consultivos, consulta pública, contralorías sociales, presupuesto participativo, entre otros, lo que suma tareas a los OPLES, pero no financiamiento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha planteado que deben contar con autonomía presupuestal, pero desde hace años están sujetos a ajustes y sometidos a negociar con los gobiernos de los estados.

Héctor Zamitiz Gamboa, politólogo y catedrático de la UNAM, indica que las instituciones electorales están preparadas, tienen experiencia, capacidades institucionales, pero requieren presupuesto para cumplir a cabalidad con sus atribuciones.

“Pareciera estar en contradicción la idea de promover participación o democracia participativa, mecanismos de democracia directa que también se les conoce así en la teoría política, con los presupuestos, con los recursos que se requieren”, señala.

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Además, considera que aumenta cada vez más la carga financiera para esas instituciones porque se les suman cada vez más responsabilidades, como la elección de jueces y magistrados, que se va a estar haciendo de manera recurrente, por lo que debe contar con financiamiento adecuado.

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Consultas sin recursos

Al menos 20 de los 32 OPLES se mantienen en ajuste presupuestal. Aunque actualmente solo Coahuila y Colima siguen en semáforo rojo, diez entidades en las que se solicitaron recursos precautorios para estos ejercicios sufrieron ajustes menores, entre el 12% y el 31.6%.

Por ejemplo, en Hidalgo este 2026 la Constitución local posibilitaba una consulta de revocación de mandato, por lo que se pidieron recursos de forma precautoria, pero el Congreso le recortó 80.45% su solicitud de gasto. Sin embargo, el 23 de enero el OPLE desechó la solicitud por no alcanzarse el umbral de firmas ciudadanas requeridas.

“El instituto no requerirá los 185.6 millones de pesos solicitados para la implementación de este mecanismo. Visto de esta manera, su reducción presupuestal de 80.45% disminuirá”, valoró el INE, y el OPLE confirmó que el recorte quedó en 60%.

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En el caso de Campeche, el Congreso reformó en 2024 la ley e incluyó el presupuesto participativo, cuyo primer ejercicio será el 5 de julio. Se presupuestaron 38.4 millones de pesos, pero el Congreso recortó el 21.6% del total del gasto del OPLE y solo a solicitud de más recursos logró completar tres millones de pesos para el proceso.

La disminución al presupuesto previsto para la consulta de presupuesto participativo asciende al 92.20%, debido a que únicamente le autorizaron tres millones de los 38.44 requeridos”, estableció el INE en su informe.

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San Luis Potosí proyectó destinar 8.3 millones de pesos como presupuesto precautorio destinado a operar alguno de los instrumentos de democracia directa.

Pero su ajuste le dejó lo indispensable para operar y además aún le deben recursos de 2025. “El Poder Legislativo no consideró el presupuesto precautorio solicitado, así como el recurso para cubrir el adeudo con el INE, priorizando la asignación de presupuesto a garantizar su operatividad”, señala el informe.

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En tanto, el OPLE de Veracruz programó 5.2 millones de pesos para una posible consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “así como campañas de promoción de la cultura democrática”, cuyo gasto ya no realizará.

Los procedimientos de democracia participativa tienen un impacto positivo en las comunidades, refiere el catedrático e investigador de la UAM, Javier Santiago Castillo, al recordar que en casos como el de la Ciudad de México, que alista dos procesos de participación ciudadana.

Se trata de la elección de las 1,764 Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) y la Consulta de Presupuesto participativo 2026-2027 a realizarse el 3 de mayo.

“Ha habido algún avance del lado de la ciudadanía, ya se ha apropiado de ellos, participa, incluso jóvenes universitarios están en campaña. Ahora, es lamentable que desde el lado presupuestal se estén 'pichicateando' los recursos para realizar estos procedimientos de participación vecinal que forman parte de la estructura democrática del país”, dice.

Luis Javier Moreno, director de Política Colectiva, organismo de la sociedad civil dedicado a promover los mecanismos de democracia participativa, plantea que hay una tensión entre los ejercicios de participación ciudadana y el presupuesto requerido para concretarlos.

“Creo que se tienen que tomar más en serio tanto en los Congresos estatales, que creo que es donde definen los presupuestos, como los institutos, esta tarea de fortalecer la democracia en en lo local”, dice.

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Para el politólogo la normalidad debería ser que en las entidades los OPLES no solo organicen elecciones cada tres años, sino todo tipo de ejercicios de participación ciudadana, pues en ciertos escenarios de crisis de gobernanza o de legitimidad permiten restablecer la confianza.

Por ejemplo, refiere que las leyes estatales de participación cada vez son más importantes. Por ejemplo, en leyes como la de la Ciudad de México hay con 20 mecanismos, en Jalisco, 16; 14, en Chihuahua y 11 en Querétaro, es decir, hay muchas más formas de participar que están ya aprobadas en la ley, pero para que se garanticen esos derechos se tiene que etiquetar el presupuesto en los institutos estatales electorales.

“Si sería necesario etiquetar este presupuesto, yo creo que sin duda. Creo que esto debe pasar por una discusión muy amplia también por parte de los partidos políticos en lo local y definir y revisar cuál ha sido el papel que tiene la ciudadanía en los diferentes temas, las agendas que se están moviendo”, señala.

El impulso a la revocación

Los catedráticos consultados enfatizan que el ajuste a estos instrumentos de democracia participativa contrastan con el interés que se otorga al proceso de revocación de mandato presidencial programado para realizarse en 2028, una vez que en la aprobación del "Plan B" se rechazó adelantarlo a 2027.

Este tendría un costo aproximado de al menos 3,830 millones de pesos, si se considera que esta fue la suma prevista para el ejercicio de revocación de mandato realizado en 2022, aunque en realidad implicó gastos por unos 1,600 millones de pesos pues el INE tuvo un recorte presupuestal de 27% ese año.

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Ese primer ejercicio se realizó siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo acudió a las urnas el 17% del electorado, a pesar de que esa consulta fue promovida por el propio mandatario.

El académico de la UNAM, Héctor Zamitiz Gamboa, señala que este tipo de mecanismos requiere una amplia movilización por eso “a veces es difícil que la sociedad los promueva, porque debe de ser una sociedad organizada …(entonces) o lo hace el gobierno o lo hacen los partidos políticos o lo pueden hacer ciertas organizaciones de la sociedad civil, es una movilización muy fuerte la que se requiere”.

Pero reconoce que han sido los gobiernos los interesados en promover la consulta de revocación aunque en esencia es el pueblo o la sociedad la que puede promoverla por pérdida de confianza.

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