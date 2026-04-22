Congresos de 10 estados limitan el derecho a la participación ciudadana a pesar del 'empuje' del gobierno

Durante los últimos años los mismos Congresos locales han incluido hasta 20 mecanismos de participación ciudadana en su legislación, tales como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, consultas populares, consejos consultivos, consulta pública, contralorías sociales, presupuesto participativo, entre otros, lo que suma tareas a los OPLES, pero no financiamiento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha planteado que deben contar con autonomía presupuestal, pero desde hace años están sujetos a ajustes y sometidos a negociar con los gobiernos de los estados.

Héctor Zamitiz Gamboa, politólogo y catedrático de la UNAM, indica que las instituciones electorales están preparadas, tienen experiencia, capacidades institucionales, pero requieren presupuesto para cumplir a cabalidad con sus atribuciones.

“Pareciera estar en contradicción la idea de promover participación o democracia participativa, mecanismos de democracia directa que también se les conoce así en la teoría política, con los presupuestos, con los recursos que se requieren”, señala.

Además, considera que aumenta cada vez más la carga financiera para esas instituciones porque se les suman cada vez más responsabilidades, como la elección de jueces y magistrados, que se va a estar haciendo de manera recurrente, por lo que debe contar con financiamiento adecuado.