Estados

"La desaparición de OPLEs vuelve inviable el proceso electoral 2027"

La consejera electoral del Estado de México, July Erika Armenta , asegura que desaparecer los OPLEs no disminuirá costos del sistema electoral, pero si tendrá afectaciones para la democracia.
lun 15 diciembre 2025 02:37 PM
July_Erika-nota-entrevista-politica.jpg
La consejera electoral del Estado de México reconoce que a los OPLEs le ha faltado difundir las aportaciones que realizan y en qué consiste su trabajo para que la ciudadanía lo conozca. (Foto: IEEM)

En la discusión de una reforma electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) han levantado la voz para no desaparecer, pues –consideran– que representaría un riesgo para la democracia.

July Erika Armenta, consejera electoral en el Estado de México, la entidad con el padrón más grande del país, sostiene que una posible desaparición de estos organismos no ahorrará dinero, pero sí traerá afectaciones al sistema electoral.

“No es verdad que vayan a reducirse costos, no es verdad que vayan a hacerse las cosas más simples, por el contrario, la dificultad operativa sería lo que lo hace casi inviable. Es una pérdida porque estamos afectando los elementos democráticos, las herramientas que tenemos, los procedimientos, también se pierde la profesionalización que tenemos hoy en estos institutos”, explica en entrevista con Expansión Política.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alista un proyecto de reforma electoral para el 2026. Para escuchar propuestas y manifestar inquietudes se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual realizó audiencias en las que participaron 5,294 personas y se recibieron 1,209 propuestas.

La presidenta ha adelantado que se debe analizar la permanencia de los OPLEs. “¿Vale la pena que continúen? El tema es lo que presenta el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia, y la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?, planteó en agosto pasado.

La consejera electoral explica que los OPLEs no duplican tareas y tienen funciones particulares para que el sistema electoral funcione.

“Una cosa que atendemos son las particularidades de cada lugar. Particularidades que evidentemente no podrían ser atendidas por una estructura centralizada. Entendemos que el alcance del Instituto Nacional Electoral es en toda la república, pero no por ello tiene la capacidad operativa de atender particularidades como elecciones municipales, elecciones que se dan en el ámbito de las comunidades indígenas, la cuestión también de fuerzas políticas locales”, sostiene.

Son muchas las particularidades que nosotros como como institutos locales sí atendemos, trabajamos en ello, conocemos los territorios.

En puerta, comenta la consejera, está una de las elecciones más grandes de la historia de México, en la que el INE, en caso de desaparecer los Oples, tendría una sobrecarga de trabajo.

“La elección del 2027 para casi las 31 entidades de la República no va a ser cosa fácil. No hay ninguna estructura actual, que no sea la de cada estado, que pudiera atender esta elección”, comenta.

Además de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, en 2027 se renovaran 17 estados tendrán elección para renovar a su gobernador, además se elegirán 669 presidentes municipales y 1,088 diputados locales. Esos procesos electorales son organizados por los OPLEs.

“Con la desaparición de OPLEs pones en riesgo la operatividad y la capacidad de tener una elección en 2027 en las condiciones en las que en México se hacen los procesos electorales. Ya casi en el 2026, una reforma que eliminara esas estructuras pondría totalmente en riesgo, vuelve inviable el proceso electoral 2027 en los términos y plazos que hoy se tienen”, plantea la consejera.

A favor de mejoras

La idea de suprimir a los OPLEs no es nueva. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también se planteó eliminar a esas estructuras al considerar que duplicaban tareas, sin embargo, las reformas electorales del exmandatario aunque fueron aprobadas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La consejera July Erika Armenta reconoce que a los OPLEs le ha faltado difundir las aportaciones que realizan y en qué consiste su trabajo para que la ciudadanía lo conozca.

A veces nos falta es consolidar nuestra imagen frente a la ciudadanía"
July Erika Armenta, consejera electoral en Edomex.

“Nosotros nos tenemos que enfocar en seguir evolucionando, somos capaces de evolucionar porque estamos obviamente a favor de que se hagan mejor las cosas. Sabemos que pueden reducirse costos, pero también entendemos la responsabilidad que eso implica”, sostiene.

Desde lo local han venido diversas aportaciones al Sistema Nacional Electoral como fue el desarrollo de la urna electrónica; la implementación del voto electrónico; el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero.

Integrantes de otros OPLEs han hecho levantado la voz y han hecho llegar al INE sus propuestas rumbo a la propuesta de reforma electoral, entre ellas la construcción de un sistema electoral austero, coordinado y confiable y consolidar una transición tecnológica hacia la urna electrónica.

