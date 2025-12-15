"La desaparición de OPLEs vuelve inviable el proceso electoral 2027"

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alista un proyecto de reforma electoral para el 2026. Para escuchar propuestas y manifestar inquietudes se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual realizó audiencias en las que participaron 5,294 personas y se recibieron 1,209 propuestas.

La presidenta ha adelantado que se debe analizar la permanencia de los OPLEs. “¿Vale la pena que continúen? El tema es lo que presenta el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia, y la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?, planteó en agosto pasado.

La consejera electoral explica que los OPLEs no duplican tareas y tienen funciones particulares para que el sistema electoral funcione.

“Una cosa que atendemos son las particularidades de cada lugar. Particularidades que evidentemente no podrían ser atendidas por una estructura centralizada. Entendemos que el alcance del Instituto Nacional Electoral es en toda la república, pero no por ello tiene la capacidad operativa de atender particularidades como elecciones municipales, elecciones que se dan en el ámbito de las comunidades indígenas, la cuestión también de fuerzas políticas locales”, sostiene.

Son muchas las particularidades que nosotros como como institutos locales sí atendemos, trabajamos en ello, conocemos los territorios.

En puerta, comenta la consejera, está una de las elecciones más grandes de la historia de México, en la que el INE, en caso de desaparecer los Oples, tendría una sobrecarga de trabajo.

“La elección del 2027 para casi las 31 entidades de la República no va a ser cosa fácil. No hay ninguna estructura actual, que no sea la de cada estado, que pudiera atender esta elección”, comenta.

Además de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, en 2027 se renovaran 17 estados tendrán elección para renovar a su gobernador, además se elegirán 669 presidentes municipales y 1,088 diputados locales. Esos procesos electorales son organizados por los OPLEs.

“Con la desaparición de OPLEs pones en riesgo la operatividad y la capacidad de tener una elección en 2027 en las condiciones en las que en México se hacen los procesos electorales. Ya casi en el 2026, una reforma que eliminara esas estructuras pondría totalmente en riesgo, vuelve inviable el proceso electoral 2027 en los términos y plazos que hoy se tienen”, plantea la consejera.