Gobiernos estatales ‘ahorcan’ a los Organismos Públicos Electorales Locales mientras avanza la reforma electoral

Gobiernos 'ahorcan' a OPLES

Los gobiernos de todos los partidos afectaron la operación de estos organismos electorales locales por la vía del recorte presupuestal, pero en el caso de los administrados por Morena, han padecido más los ajustes en su gasto.

La mayor crisis se registra en el OPLE de Zacatecas, donde gobierna el morenista David Monreal, con recortes consecutivos en 2024 y 2025 y sin recursos suficientes para la elección judicial que, pese a todo, se realizó en junio.

En general sufre un déficit de 83% de los recursos si se considera los que solicitó como presupuesto 2025 y luego para realizar la elección judicial local.

El balance de fin de año es que aunque el organismo local electoral solicitó 177 millones de pesos para su gasto ordinario 2025 y las elecciones judiciales, solo le fueron autorizados 30 millones de pesos, por lo que el faltante es de 147.2 mdp.

A esa situación se suma que el OPLE aún adeuda a la Secretaría de Finanzas del estado 10 millones de pesos recibidos a finales de 2023 por concepto de adelanto de lo que ejercería en 2024. Y luego el Congreso del estado de aplicó un recorte presupuestal de 33.89%, para ese año.

Ese organismo zacatecano lleva tres años de ahorcamiento financiero y ha padecido hasta para cubrir los pagos de nómina.

Otros estados morenistas también registran un déficit de sus recursos: 67.8 % en San Luis Potosí, 53.9% en el caso de Tamaulipas; 63.23% en Chiapas, y 63.23% en Puebla.

No son los únicos, en Querétaro hay 47% menos entre lo solicitado y lo autorizado por el Congreso o por el Ejecutivo como parte de ampliaciones, mientras que en Aguascalientes es de 31%. En ambas entidades gobierna el PAN.

En el caso del PRI, los ajustes son menores, en Coahuila 0.312% y en Durango 9.1%. En las entidades que gobierna MC el ajuste llega a 49.3% en Nuevo León y es de apenas 0.26% en Jalisco.

Adeudos de elección judicial

San Luis Potosí, en semáforo amarillo en cuanto a recursos para cubrir la elección judicial, aún espera 16.4 millones de pesos.

Casi dos meses después de la elección pidió al gobierno del estado una ampliación presupuestal, pues requería 21.1 mdp para cubrir el convenio de colaboración con el INE para documentación y materiales electorales.

Pero pasada la elección, el 18 de junio, el Ejecutivo local dijo no tener recursos, aun así el 15 de septiembre le transfirió 3.8 millones de pesos, pero falta cubrir el resto.

El OPLE de Colima aún espera 12.3 millones de pesos, pues aunque ya cubrió la mayor parte de los gastos del proceso electoral judicial local, aún registra faltantes para cubrir la totalidad de lo ejercido.

Aplican austeridad

La operación ordinaria de los OPLES se ha visto afectada por recortes aplicados por los Congresos.

En Yucatán, que gobierna Morena y Partido del Trabajo con Jesús Díaz Mena, el Congreso recortó cerca de 30 millones de pesos el gasto del OPLE para 2025.

Por ello el OPLE requirió en enero al menos 21.4 millones para poder cubrir sueldos de los trabajadores para los meses de noviembre a diciembre, el funcionamiento y desempeño de la Defensoría Pública en Derechos políticos-electorales, la continuidad de los programas para fomentar la educación cívica, así como compromisos contraídos en 2024.

Luego con la elección judicial echó mano de 5.2 millones de pesos del gasto operativo, rubros como honorarios asimilables, sueldo base para personal eventual, costos de seguridad social, impresión y elaboración de material informativo para cubrir gastos de la elección judicial local, lo que aumentó la presión por el gasto ordinario del instituto.

Tuvo que hacer ajustes internos y tomar de otras partidas para pagar prestaciones laborales de sus trabajadores.

Pese a esto el INE consideró que su nivel de riesgo es medio “toda vez que podrá cumplir con el pago de salarios y aguinaldos del personal en el bimestre final del año”.