Sheinbaum defiende a AMLO de críticas por pedir que regrese el "otro" Trump

En todo caso, planteó, los políticos, funcionarios o gobernadores deben ser investigados en México.

“Quiere (Estados Unidos) que le hagamos caso aunque no haya pruebas de lo que dice el Departamento de Justicia”, señaló.

“Que hay malos gobernantes, ¡pues que juzgue la justicia mexicana! Pero no vamos a hacer caso de todo lo que venga del exterior”, advirtió.

Sheinbaum estuvo en su segundo día de visita en Veracruz y ahí acusó que es la oposición la que está detrás de ese y otros intentos de injerencia porque, aseguró, “como traen muy poco apoyo, se alían con gente de afuera”.

Se refirió al caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso, y de la diputada española Cayetana Álvarez, quienes el mes pasado estuvieron en México y hablaron de política mexicana.

En México hay libertad de expresión, garantizó la presidenta, pero censuró que Díaz Ayuso haya acusado al gobierno mexicano de bloquear su agenda y criticar a México.

“Pero no se regresó a España, se fue cuatro días de vacaciones a Cancún. Después se dedicó a hablar mal de México, si le fue re bien en Cancún”, indicó.