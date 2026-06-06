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México

Sheinbaum defiende a AMLO de críticas por pedir que regrese el "otro" Trump

La mandataria acusó a la oposición de ser quien pide la injerencia externa en el país y defendió la postura del expresidente López Obrador sobre una posible intervención de Estados Unidos.
sáb 06 junio 2026 08:33 PM
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En Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que hay “campaña tremenda” contra AMLO
En Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe “campaña tremenda” contra López Obrador. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al expresidente Andrés Manuel López Obrador de la “campaña tremenda” en su contra por su postura en torno al presidente estadounidense Donald Trump.

En Felipe Carrillo Puerto, Veracruz, la mandataria acusó a la oposición de cuestionar al exmandatario por su postura de defensa de la soberanía frente a Estados Unidos y reiteró que ese país pidió extraditar a exfuncionarios por presuntos delitos, pero sin pruebas.

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En todo caso, planteó, los políticos, funcionarios o gobernadores deben ser investigados en México.

“Quiere (Estados Unidos) que le hagamos caso aunque no haya pruebas de lo que dice el Departamento de Justicia”, señaló.

“Que hay malos gobernantes, ¡pues que juzgue la justicia mexicana! Pero no vamos a hacer caso de todo lo que venga del exterior”, advirtió.

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Sheinbaum estuvo en su segundo día de visita en Veracruz y ahí acusó que es la oposición la que está detrás de ese y otros intentos de injerencia porque, aseguró, “como traen muy poco apoyo, se alían con gente de afuera”.

Se refirió al caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso, y de la diputada española Cayetana Álvarez, quienes el mes pasado estuvieron en México y hablaron de política mexicana.

En México hay libertad de expresión, garantizó la presidenta, pero censuró que Díaz Ayuso haya acusado al gobierno mexicano de bloquear su agenda y criticar a México.

“Pero no se regresó a España, se fue cuatro días de vacaciones a Cancún. Después se dedicó a hablar mal de México, si le fue re bien en Cancún”, indicó.

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