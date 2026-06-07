Sheinbaum presenta Olinia, vehículo eléctrico diseñado en México

El automóvil puede recargarse en un enchufe convencional de cualquier hogar o establecimiento comercial. Además, ofrece espacio suficiente para sus ocupantes y prioriza la seguridad en entornos urbanos, por lo que alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

"Cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto. Es amplio y espacioso, es cómodo. Y por seguridad y por los usos a los que está destinado, opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora", indicó durante la presentación.

La producción de Olinia comenzará el próximo año, con el objetivo de que México no solo participe en el ensamblaje de vehículos, sino que también cuente con una marca automotriz propia.

Tres versiones de Onilia

Al cierre del sexenio, el proyecto contempla tres versiones del vehículo:

- Movilidad personal. Busca convertirse en una alternativa a la motocicleta.

- Movilidad de barrio. Está diseñada como una opción de transporte para servicios similares a los mototaxis.

- Entregas de última milla. Estará enfocada en el reparto de mercancías.