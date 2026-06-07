Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum presenta Olinia, vehículo eléctrico diseñado en México

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a bordo de una Olinia, el primer vehículo eléctrico diseñado en el país, el cual es impulsado por el gobierno federal de cara al Mundial de futbol.
dom 07 junio 2026 11:41 AM
Añadir Expansión Política en Google
olinia presentacion sheinbaum
El proyecto fue desarrollado por investigadores de instituciones públicas como el IPN y el Tecnológico Nacional de México. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo en Zumpango, Estado de México, Olinia, el primer vehículo eléctrico diseñado y fabricado en México. El proyecto, impulsado por el gobierno federal, busca convertirse en una alternativa de movilidad accesible para ciudades y comunidades del país.

De acuerdo con Roberto Capuano Tripp, director del proyecto, el vehículo fue desarrollado para atender las necesidades de movilidad de la población mexicana. "Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100% eléctrico", afirmó en mayo pasado durante la presentación del diseño en Palacio Nacional.

Publicidad

El automóvil puede recargarse en un enchufe convencional de cualquier hogar o establecimiento comercial. Además, ofrece espacio suficiente para sus ocupantes y prioriza la seguridad en entornos urbanos, por lo que alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

"Cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto. Es amplio y espacioso, es cómodo. Y por seguridad y por los usos a los que está destinado, opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora", indicó durante la presentación.

La producción de Olinia comenzará el próximo año, con el objetivo de que México no solo participe en el ensamblaje de vehículos, sino que también cuente con una marca automotriz propia.

Noticias relacionadas:

Diseño de Olinia, el auto eléctrico mexicano
presidencia

Gobierno presenta diseño de Olinia; producción de autos eléctricos arrancará en 2027

Tres versiones de Onilia

Al cierre del sexenio, el proyecto contempla tres versiones del vehículo:

- Movilidad personal. Busca convertirse en una alternativa a la motocicleta.

- Movilidad de barrio. Está diseñada como una opción de transporte para servicios similares a los mototaxis.

- Entregas de última milla. Estará enfocada en el reparto de mercancías.

Publicidad

Costo será más elevado que el previsto

El vehículo, con capacidad para transportar de dos a cuatro personas, busca ofrecer una alternativa de movilidad más económica que un automóvil convencional y más segura que una motocicleta. Sin embargo, su precio ya no partirá de los 90,000 pesos, como se planteó inicialmente el año pasado.

De acuerdo con Roberto Capuano Tripp, el vehículo mantendrá una propuesta de “ultrabajo costo”, ya que no pretende competir con las armadoras tradicionales. Su enfoque está dirigido principalmente a la movilidad urbana y de barrio, más que a recorridos en carretera o viajes entre entidades.

“Cuando decimos de bajo costo pensamos en un Kwid, un Aveo o un March, que cuestan entre 220,000 y 290,000 pesos. Nosotros planteamos un vehículo que costará menos de 200,000 pesos, que rondará los 150,000 pesos”, aseguró Capuano en un webinar organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Te puede interesar:

Olinia ya no costará 90,000 pesos: el auto eléctrico mexicano eleva su precio pero seguirá siendo de ultrabajo costo
Empresas

Olinia ya no costará 90,000 pesos: precio rondará los 150,000

Publicidad

Tags

vehículos eléctricos Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad