Sheinbaum presenta Olinia, vehículo eléctrico diseñado en México

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo en Zumpango, Estado de México, Olinia, el primer vehículo eléctrico diseñado y fabricado en México. El proyecto, impulsado por el gobierno federal, busca convertirse en una alternativa de movilidad accesible para ciudades y comunidades del país.
De acuerdo con Roberto Capuano Tripp, director del proyecto, el vehículo fue desarrollado para atender las necesidades de movilidad de la población mexicana. "Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100% eléctrico", afirmó en mayo pasado durante la presentación del diseño en Palacio Nacional.