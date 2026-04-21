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México

Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez se perfilan para ocupar consejerías en el INE

Diputados de Morena y sus aliados votarán la designación de los tres consejeros, quienes tendrán por delante la elección de 2027.
mar 21 abril 2026 08:47 PM
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El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual es encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

El pleno de la Cámara de Diputados se alista para votar como nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por un periodo de nueve años, hasta 2032, a Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga.

Por primera vez la decisión sobre la conformación del árbitro electoral nacional se tomará con el rechazo de la segunda y la tercera fuerzas políticas del país: Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), partidos que criticaron el proceso.

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El coordinador del PAN, José Elías Lixa, dijo que "hay un rechazo absolutamente general a este proceso".

El coordinador de los legisladores del PRI, Rubén Moreira, adelantó su voto en contra por ''los vicios'' que tuvo todo el procedimiento.

El cuestionamiento de ambos obedeció a que, dijeron, ha habido opacidad y control de Morena durante todo el proceso.

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La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega anunció el voto en contra, aunque participó en todas las negociaciones, debido a que "nunca fuimos convocados" a la votación que previamente realizó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de los tres nombres propuestos.

MC representa más de seis millones de votos y no pueden ser ignorados, reclamó la emecista, misma que una hora y media antes había planteado que su bancada acompañaría las propuestas siempre que fueran dos consejeras mujeres y un varón, como efectivamente se propuso.

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Proceso de selección de consejeros del INE genera dudas

El proceso de selección de consejeros del INE adoleció de principio a fin de certidumbre y transparencia, según expertos del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine).

Ese Observatorio identificó al menos seis “motivos de preocupación” en las diferentes etapas de selección de consejeros y estos, en conjunto, comprometerían la legitimidad del mecanismo de selección que resultó en las nuevas consejerías.

El Observatorio, integrado por Laboratorio Electoral, Práctica Laboratorio para la Democracia, Di-Sentir, y México Evalúa concluyó que hay una “inquietud legítima sobre la neutralidad y el mérito como criterios rectores del proceso”.

En la etapa previa a la conformación de las quintetas, en la que se determinaron a los 50 personas mejor evaluadas, y de la que se excluyeron a perfiles con experiencia y trayectoria consolidada, OPINE observó una “concentración de aspirantes cercanos al oficialismo (lo que) genera una inquietud legítima”.

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OPINE ubicó estos como los principales problemas del procedimiento:

1-Una irregularidad de origen a partir de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados fijó, desde la propia convocatoria a integrar al Comité Técnico de Evaluación (CTE), mismo que realizó la revisión de documentos, perfiles y entrevistas de los aspirantes, los criterios de valoración que se aplicarían y que debieron ser establecidos por los comisionados.

Con ello se comprometió su independencia, “lo que se agrava por la falta de publicidad de metodologías específicas por parte del CTE, lo que debilita la transparencia y la certeza del proceso de selección”, indicó el Observatorio.

2-Dudas sobre la independencia de los integrantes del CTE respecto del gobierno federal y del partido mayoritario.

3-La ausencia de criterios públicos y transparentes para guiar la evaluación de idoneidad en la fase 3, y al ser discrecionales eso “permitió que perfiles con trayectoria electoral probada fueran excluidos mientras otros con menor experiencia acumulada avanzaron”.

Ea fase, de "evaluación específica de la idoneidad", ha generado controversia porque se revisaron 171 expedientes que pasaron el examen y aplicó una ponderación de tres componentes que fueron definidos por la Jucopo y no por el Comité: currículo 40%, exposición de motivos 30% y ensayo 30%.

La aplicación subjetiva permitió eliminar a personas con más experiencia.

4- “La persistencia de dudas respecto de una eventual filtración del examen de conocimientos” misma que si bien no está probada hay sospechas porque hubo “resultados atípicos en aspirantes sin experiencia acreditada en materia electoral”.

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5- No se dio publicidad a las metodologías para puntuar currículum vitae, exposición de motivos y ensayo. “Eso impide verificar si los resultados de la fase 3 (el filtro de mejores evaluados) son consistentes”.

6-El riesgo de que la lista de 50 aspirantes mejor evaluados concentre perfiles afines a instituciones políticas. De formalizarse su elección como consejeros “afectaría la independencia institucional del INE y reduciría la credibilidad en la organización de los procesos electorales futuros”.

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Va por México Guadalupe Taddei Zavala Reforma electoral Morena

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