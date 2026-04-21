Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez se perfilan para ocupar consejerías en el INE

Proceso de selección de consejeros del INE genera dudas

El proceso de selección de consejeros del INE adoleció de principio a fin de certidumbre y transparencia, según expertos del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine).

Ese Observatorio identificó al menos seis “motivos de preocupación” en las diferentes etapas de selección de consejeros y estos, en conjunto, comprometerían la legitimidad del mecanismo de selección que resultó en las nuevas consejerías.

El Observatorio, integrado por Laboratorio Electoral, Práctica Laboratorio para la Democracia, Di-Sentir, y México Evalúa concluyó que hay una “inquietud legítima sobre la neutralidad y el mérito como criterios rectores del proceso”.

En la etapa previa a la conformación de las quintetas, en la que se determinaron a los 50 personas mejor evaluadas, y de la que se excluyeron a perfiles con experiencia y trayectoria consolidada, OPINE observó una “concentración de aspirantes cercanos al oficialismo (lo que) genera una inquietud legítima”.

OPINE ubicó estos como los principales problemas del procedimiento:

1-Una irregularidad de origen a partir de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados fijó, desde la propia convocatoria a integrar al Comité Técnico de Evaluación (CTE), mismo que realizó la revisión de documentos, perfiles y entrevistas de los aspirantes, los criterios de valoración que se aplicarían y que debieron ser establecidos por los comisionados.

Con ello se comprometió su independencia, “lo que se agrava por la falta de publicidad de metodologías específicas por parte del CTE, lo que debilita la transparencia y la certeza del proceso de selección”, indicó el Observatorio.

2-Dudas sobre la independencia de los integrantes del CTE respecto del gobierno federal y del partido mayoritario.

3-La ausencia de criterios públicos y transparentes para guiar la evaluación de idoneidad en la fase 3, y al ser discrecionales eso “permitió que perfiles con trayectoria electoral probada fueran excluidos mientras otros con menor experiencia acumulada avanzaron”.

Ea fase, de "evaluación específica de la idoneidad", ha generado controversia porque se revisaron 171 expedientes que pasaron el examen y aplicó una ponderación de tres componentes que fueron definidos por la Jucopo y no por el Comité: currículo 40%, exposición de motivos 30% y ensayo 30%.

La aplicación subjetiva permitió eliminar a personas con más experiencia.

4- “La persistencia de dudas respecto de una eventual filtración del examen de conocimientos” misma que si bien no está probada hay sospechas porque hubo “resultados atípicos en aspirantes sin experiencia acreditada en materia electoral”.

5- No se dio publicidad a las metodologías para puntuar currículum vitae, exposición de motivos y ensayo. “Eso impide verificar si los resultados de la fase 3 (el filtro de mejores evaluados) son consistentes”.

6-El riesgo de que la lista de 50 aspirantes mejor evaluados concentre perfiles afines a instituciones políticas. De formalizarse su elección como consejeros “afectaría la independencia institucional del INE y reduciría la credibilidad en la organización de los procesos electorales futuros”.