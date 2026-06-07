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México

La nueva Corte resuelve menos casos que su antecesora, según informe de Integralia

Integralia presentó el informe llamado “El nuevo poder judicial: primeros hallazgos sobre su desempeño", a seis meses de la conformación de la nueva Corte.
dom 07 junio 2026 07:15 PM
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Elección Poder Judicial
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 1JUNIO2025.- Persona ingresando su boleta doblada a la urna de votos del Poder Judicial. La jornada electoral de este domingo comenzó con retrasos en la instalación de casillas y una notoria baja afluencia de votantes en algunos puntos de la ciudad, donde se eligen cargos por elección popular en el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales.Uno de los casos es el de la casilla ubicada en la colonia Tomás Aquino, donde presentaron demoras significativas, a pesar de que minutos después de las 8:00 horas, algunas personas ya se encontraban formadas esperando ejercer su derecho al voto. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Omar Martínez Noyola)

A seis meses de la entrada en funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la consultora Integralia identificó una menor productividad en la resolución de casos y una tendencia a respaldar posiciones del gobierno federal en asuntos estratégicos.

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En el informe "El nuevo Poder Judicial: primeros hallazgos sobre su desempeño", la firma señala que entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 el máximo tribunal resolvió 1,218 asuntos, cifra inferior a los 1,944 expedientes atendidos por la integración anterior durante el mismo periodo.

La diferencia representa una reducción de 37%. De acuerdo con el análisis, la eliminación de las salas y la concentración de todos los asuntos en el Pleno han ralentizado la atención de los casos y reducido la profundidad del estudio jurídico.

Integralia también detectó una concentración de resoluciones en un número limitado de materias. De los asuntos concluidos, 925 correspondieron a temas administrativos, penales, fiscales, civiles, energéticos, presupuestales, mercantiles, laborales, electorales y de seguridad social.

Además, casi la mitad de los expedientes resueltos estuvieron a cargo de tres ministros: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arístides Guerrero. El reporte advierte una inclinación de la Corte a favorecer criterios afines al gobierno en temas relacionados con energía, hidrocarburos, finanzas y política fiscal.

Como ejemplo, menciona la decisión que avaló el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin necesidad de una orden judicial previa.

Según Integralia, esta tendencia podría reducir el margen de acción de los particulares para controvertir decisiones de las autoridades y obtener resoluciones favorables. El estudio señala que el Poder Ejecutivo participó como demandante en 196 asuntos, de los cuales obtuvo una resolución acorde con sus pretensiones en 53 casos.

Asimismo, en 117 expedientes donde el Congreso de la Unión o dependencias federales fueron demandados, la Corte negó la protección solicitada en 36 ocasiones, con lo que benefició a las autoridades involucradas. Pese a las diferencias públicas entre algunos ministros, Integralia encontró altos niveles de coincidencia en las votaciones.

Más de la mitad de las 1,118 decisiones analizadas fueron aprobadas por unanimidad y cerca de ocho de cada diez asuntos se resolvieron por consenso total o con mayorías de al menos ocho votos. La consultora considera como "nueva Corte" a la integración que comenzó funciones en septiembre de 2025, tras la implementación de la reforma judicial que redujo de 11 a nueve el número de ministros y estableció su elección mediante voto ciudadano.

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Corte Juicios Jueces Suprema Corte de Justicia de la Nación

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