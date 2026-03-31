En entrevista con Expansión Política, la maestra en Derechos Humanos por la Universidad Juárez reconoce que la situación se resume en una frase: “El INE con el que llegué es muy distinto al INE con el que me voy”.

Se le quitaron atribuciones al Consejo General como máxima autoridad, porque se hace la reforma judicial y sin que tuviera absolutamente nada que ver, se modifica la Ley y se establece que en lugar de que el Consejo General designe a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas va a ser sola la presidencia” Dania Ravel, consejera electoral

La ley a la que se refiere la consejera es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) reformada en octubre de 2024 y a través de la cual se modificaron las facultades de la Junta General Ejecutiva para que pudiera tomar acuerdos, sin necesidad de pasar por el consejo.

“Vimos la merma en el Consejo General como máximo órgano de dirección”, dice la consejera y recuerda que aunque las modificaciones que dotaron de “super facultades” a la consejera presidenta fueron impugnadas, ahora están en firme.

Esta merma ya había comenzado tiempo atrás. En 2023, con el cambio de consejerías –que incluyó la salida de Lorenzo Córdova – se presentó una renuncia masiva de la Junta General Ejecutiva, lo que incluyó la Secretaría Ejecutiva.

“A mí me parece que de eso no se ha levantado por completo el instituto.

“Más allá de la pérdida de conocimientos técnicos especializados, de la experiencia de las personas que se fueron, pues es evidente que ahorita todavía no podemos tener todas las titularidades”, expone.

En la actual conformación del INE, detalla, persisten 10 áreas con encargados de despacho, seis en las direcciones ejecutivas y cuatro en las unidades técnicas.

Avances en inclusión en riesgo

Más allá de los retos institucionales, Ravel Cuevas destaca la capacidad del INE para evolucionar y adaptarse a una nueva realidad política. Algunos hitos que demuestran este potencial son la organización de elecciones en contexto de pandemia y la consolidación de acciones afirmativas en materia de paridad e inclusión.