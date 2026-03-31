Libertad de voto en riesgo
Ravel Cuevas, quien además es experta en transparencia y acceso a la información pública, al igual que su compañera Claudia Zavala no deja el INE del todo, pues en conjunto con el consejero Jaime Rivera, están en medio de un proceso abierto por el Órgano Interno de Control (OIC) por el sentido de un voto.
Esto es a raíz de una denuncia presentada por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, por la decisión del INE de posponer la organización del ejercicio de revocación de mandato como consecuencia del recorte presupuestal de 2022.
“Lo más grave y lo que más debe de preocupar (es) que se inicia un procedimiento por el sentido del voto, por la opinión que tuvimos varias consejerías basadas en cuestiones técnicas, operativas, jurídicas y que expresamos la justificación, la fundamentamos en una sesión pública y en un documento”, dice.
Las consecuencias son institucionales e individiales, dice. Por un lado "merman la autonomía" de las consejerías al no poder decidir en libertad y por el otro, es una afectación al prestigio de los consejeros y manda un mensaje a quienes les sucederán en el cargo de que sus decisiones podrán ser objeto de sanción.
“Además de la injusticia, porque también es un desprestigio a tu nombre, porque a final de cuentas se ve que se tiene ahí un procedimiento de responsabilidad administrativa, en lo que se aclara, hay un señalamiento y una afectación al prestigio”, dice.
El OIC debe además pronunciarse sobre los argumentos del INE, que en su momento salió en defensa de los consejeros durante la investigación. Sin embargo, el organismo lleva casi cuatro meses con el asunto congelado.
Esto implica también una afectación a sus derechos laborales, ya que según los manuales del INE, al estar abierto el procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra esto les impide acceder a una liquidación, explica la consejera.
Ravel Cuevas expone que todas las decisiones son impugnables ante el Tribunal Electoral pero pretender sancionar por el voto emitido es grave.
“Hacerlo así, me parece que tiene un impacto directo sobre la libertad del voto.
“(Esto) merma la autonomía del instituto porque le resta independencia la actuación a las consejerías electorales. Por eso como precedente, es muy peligroso y es pésimo”, indica.