Ernestina Godoy: “Hoy declaramos el fin de la fragmentación del Estado frente al crimen"

“Nunca más una fiscalía opaca, con burocracia dorada. Esta institución debe estar al servicio del pueblo, sin impunidad, sin corrupción y sin privilegios”, sostuvo.

Anunció así que la FGR implementará un régimen de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta indebida dentro de la institución-

“La lucha contra la delincuencia exige autoridades moralmente intachables. No habrá espacio para la negligencia ni para actos de corrupción”, dijo.

Asimismo, explicó que el plan incluye mecanismos de control interno, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.

Apertura internacional y diálogo con derechos humanos ante visita de Volker Türk

En materia de derechos humanos, la fiscal destacó la apertura de la institución al escrutinio nacional e internacional, y se posicionó ante la próxima visita del el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Al respecto, comentó que la FGR tiene el compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades institucionales y de atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas.

“Estamos abiertos a escuchar cualquier crítica y cualquier propuesta, sin importar de dónde provenga. Mantenemos canales de comunicación con organismos internacionales y colectivos de víctimas”, afirmó.

Detalló así que la próxima semana sostendrá una reunión de trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la que acudirán también fiscales y los procuradores de justicia.

“No tenemos nada que ocultar. Al contrario, tenemos mucho que mostrar sobre el trabajo que estamos realizando y la voluntad de mejorar”, enfatizó.

Agregó que la investigación y procuración de Justicia en caso de desaparición de personas es una prioridad del Estado Mexicano y su atención exige acciones firmes, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Delitos prioritarios y un modelo de inteligencia

El plan presentado por Godoy también establece líneas específicas para combatir delitos de alto impacto como la extorsión, el feminicidio y la desaparición de personas, mediante unidades especializadas y uso intensivo de tecnología.

Sobre la extorsión, advirtió que “el combate a este delito no admite dilaciones. Actuaremos en las primeras 24 horas con inteligencia, geolocalización y coordinación interinstitucional”.

Insistió en que el combate a la extorsión, no admite esfuerzos fragmentados, por lo que las autoridades de las tres órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública, están obligados a establecer canales de auxilio e intercambio de información ágiles, prontos y expeditos.

"Esta colaboración simétrica es el único camino para llegarse de los elementos probatorios, para prevenir, investigar y sancionar este ilícito con el máximo rigor de la ley", dijo.

En cuanto al feminicidio, planteó una intervención integral, una multidisciplinaria, con perspectiva de género y con todo el rigor técnico del Estado.

Enfatizó que la fiscalía tiene el deber de integrar la perspectiva de género en sus investigaciones, analizando la violencia estructural y erradicando cualquier sesgo que propicie la revictimización.

"Solo mediante la estandarización de protocolos, será posible desarticular la violencia sistémica sistemática contra las mujeres", apuntó.

Godoy reafirmó el compromiso de la institución con resultados concretos sin fabricaremos culpables y sin impunidad.

"A quienes delinquen, les decimos: la etapa de la indiferencia terminó”, apuntó.

La fiscal también lanzó un llamado a aprovechar el momento político e institucional, pues apuntó, “Nunca habíamos tenido esta oportunidad de coordinación entre todas las instituciones del Estado. No podemos desperdiciar ni un día. Donde haya impunidad, habrá investigación; donde haya crimen, habrá consecuencias”.

El Plan fue presentado a cuatro meses de que Godoy asumió como nueva fiscal de la República en noviembre de 2025. Desde que asumió el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que para su gobierno la colaboración en seguridad es fundamental para construir la paz, y destacó que si bien había coordinación de la FGR del exfiscal Alejandro Gertz Manero con otras instancias federales y estatales, tenía la esperanza de que en la nueva etapa con Godoy se reforzara el trabajo interinstitucional.

Sheinbaum resaltó así que aun cuando las fiscalías son autónomas, en la FGR se requiere coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, porque la apertura de carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión son facultades de la fiscalía.