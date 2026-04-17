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México

Ernestina Godoy: “Hoy declaramos el fin de la fragmentación del Estado frente al crimen"

De acuerdo con la fiscal, el Plan Estratégico de Justicia 2026–2029 busca consolidar un modelo basado en el rigor institucional, el uso ético de la inteligencia y el compromiso con el bien común.
vie 17 abril 2026 02:05 PM
Ernestina godoy conferencia
A cuatro meses de haber asumido como fiscal general de la República, Ernestina Godoy presentó su Plan Estratégico de Procuración de Justicia. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó este viernes el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, estrategia qye plantea una transformación estructural de la institución con énfasis en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a víctimas.

“Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era. El Estado mexicano responde unido, con inteligencia y con todo el peso de la ley para estar a la altura de los objetivos, que como nación nos hemos planteado en materia de seguridad y justicia, la fiscalía requiere un cambio profundo, no solo de procedimientos, sino sobre la visión misma de la procuración de Justicia”, dijo la fiscal en su discurso.

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Un cambio de paradigma en la procuración de justicia

La fiscal explicó en dicho evento, al que acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; y los titulares de la Defensa y Marina, Ricardo Trevilla Trejo y Raimundo Pedro Morales Ángeles, que el documento, ya entregado al Senado, busca abandonar el modelo tradicional basado en la reacción y la acumulación de casos, para avanzar hacia una persecución penal estratégica.

“Pasamos de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia, de un modelo de tramitación masiva hacia una gestión diferenciada por complejidad”, señaló.

Subrayó que la justicia no puede seguir operando bajo esquemas burocráticos, pues dijo, “la procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística. Es el cimiento de nuestra democracia y de nuestra paz social”.

El plan apuntó, incorporará herramientas de análisis criminal, priorización de fenómenos delictivos y fortalecimiento de capacidades científicas para integrar investigaciones sólidas que deriven en sentencias.

Agregó que la FGR también está fortaleciendo la presencia estratégica de nuestras fiscalías en los estados, reubicando sedes y desplegando al personal en los 61 municipios prioritarios del país.

“Implementaremos intervenciones institucionales a través del fortalecimiento de la presencia operativa, la capacidad de investigación y la coordinación interstitucional y por supuesto, la desarticulación de estructuras criminales de alto impacto", dijo la fiscal.

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Víctimas al centro y justicia con enfoque humanista

Uno de los pilares del nuevo modelo resaltó Godoy, es el enfoque centrado en las víctimas. La fical insistió en que la legitimidad de la Fiscalía depende de su capacidad para garantizar verdad, justicia y reparación.

“Las víctimas y su dignidad deben ser el eje de toda actuación institucional. La justicia no es un privilegio, es un derecho que debe ejercerse sin distinción”, afirmó.

Además, destacó la incorporación de la justicia restaurativa como mecanismo complementario.

Apostar por la justicia restaurativa es apostar al diálogo, a soluciones que transforman conflictos y reconstruyen el tejido social”, dijo.

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Coordinación como eje del Estado

La fiscal remarcó que la coordinación entre instituciones será clave para enfrentar al crimen organizado, por lo que apuntó, “la autonomía no significa aislamiento. La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado”.

El plan resaltó Godoy, contempla una articulación permanente entre la FGR, fiscalías estatales, fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia, con el objetivo de desarticular estructuras criminales de alto impacto.

Godoy también abordó la necesidad de erradicar prácticas internas que han debilitado la confianza ciudadana, como la impunidad y la corrupción.

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“Nunca más una fiscalía opaca, con burocracia dorada. Esta institución debe estar al servicio del pueblo, sin impunidad, sin corrupción y sin privilegios”, sostuvo.

Anunció así que la FGR implementará un régimen de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta indebida dentro de la institución-

“La lucha contra la delincuencia exige autoridades moralmente intachables. No habrá espacio para la negligencia ni para actos de corrupción”, dijo.

Asimismo, explicó que el plan incluye mecanismos de control interno, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.

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Apertura internacional y diálogo con derechos humanos ante visita de Volker Türk

En materia de derechos humanos, la fiscal destacó la apertura de la institución al escrutinio nacional e internacional, y se posicionó ante la próxima visita del el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Al respecto, comentó que la FGR tiene el compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades institucionales y de atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas.

“Estamos abiertos a escuchar cualquier crítica y cualquier propuesta, sin importar de dónde provenga. Mantenemos canales de comunicación con organismos internacionales y colectivos de víctimas”, afirmó.

Detalló así que la próxima semana sostendrá una reunión de trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la que acudirán también fiscales y los procuradores de justicia.

“No tenemos nada que ocultar. Al contrario, tenemos mucho que mostrar sobre el trabajo que estamos realizando y la voluntad de mejorar”, enfatizó.

Agregó que la investigación y procuración de Justicia en caso de desaparición de personas es una prioridad del Estado Mexicano y su atención exige acciones firmes, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Delitos prioritarios y un modelo de inteligencia

El plan presentado por Godoy también establece líneas específicas para combatir delitos de alto impacto como la extorsión, el feminicidio y la desaparición de personas, mediante unidades especializadas y uso intensivo de tecnología.

Sobre la extorsión, advirtió que “el combate a este delito no admite dilaciones. Actuaremos en las primeras 24 horas con inteligencia, geolocalización y coordinación interinstitucional”.

Insistió en que el combate a la extorsión, no admite esfuerzos fragmentados, por lo que las autoridades de las tres órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública, están obligados a establecer canales de auxilio e intercambio de información ágiles, prontos y expeditos.

"Esta colaboración simétrica es el único camino para llegarse de los elementos probatorios, para prevenir, investigar y sancionar este ilícito con el máximo rigor de la ley", dijo.

En cuanto al feminicidio, planteó una intervención integral, una multidisciplinaria, con perspectiva de género y con todo el rigor técnico del Estado.

Enfatizó que la fiscalía tiene el deber de integrar la perspectiva de género en sus investigaciones, analizando la violencia estructural y erradicando cualquier sesgo que propicie la revictimización.

"Solo mediante la estandarización de protocolos, será posible desarticular la violencia sistémica sistemática contra las mujeres", apuntó.

Godoy reafirmó el compromiso de la institución con resultados concretos sin fabricaremos culpables y sin impunidad.

"A quienes delinquen, les decimos: la etapa de la indiferencia terminó”, apuntó.

La fiscal también lanzó un llamado a aprovechar el momento político e institucional, pues apuntó, “Nunca habíamos tenido esta oportunidad de coordinación entre todas las instituciones del Estado. No podemos desperdiciar ni un día. Donde haya impunidad, habrá investigación; donde haya crimen, habrá consecuencias”.

El Plan fue presentado a cuatro meses de que Godoy asumió como nueva fiscal de la República en noviembre de 2025. Desde que asumió el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que para su gobierno la colaboración en seguridad es fundamental para construir la paz, y destacó que si bien había coordinación de la FGR del exfiscal Alejandro Gertz Manero con otras instancias federales y estatales, tenía la esperanza de que en la nueva etapa con Godoy se reforzara el trabajo interinstitucional.

Sheinbaum resaltó así que aun cuando las fiscalías son autónomas, en la FGR se requiere coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, porque la apertura de carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión son facultades de la fiscalía.

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Ernestina Godoy Ramos Fiscal General de la República Crimen, ley y justicia

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