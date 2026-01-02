Godoy nombra a Ulises Lara como fiscal para investigar asuntos relevantes

Les comparto que el día de ayer, la Lic. @ErnestinaGodoy_ ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia. pic.twitter.com/pinXbBukVA — Ulises Lara López (@UlisesLaraLopez) January 2, 2026

Dicha Fiscalía investiga y persigue los hechos que la ley señala como delitos del orden federal previstos en las leyes especiales que no competan a otra Unidad Administrativa.

Resuelve las controversias competenciales entre las diversas Fiscalías Especializadas de la FGR, y atiende los asuntos relevantes que le encomiende la fiscal general.

En enero de 2024, Ulises Lara López quedó como encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México en sustitución de Ernestina Godoy.

Antes de dejar el cargo de fiscal capitalina, Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara, quien se desempeñaba como coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, como nuevo titular de la Coordinación General de Investigación, posición que, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica de la institución, tuvo que asumir la titularidad del organismo.

Ernestina llegó a la titularidad de la Fiscalía General a finales de 2025, luego de la inesperada salida de Alejandro Gertz Manero.

¿Quién es Ulises Lara?

Ulises Lara López es licenciado en Sociología por la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, título que obtuvo en 1997.

En 2000 cursó una maestría en Dirección y Gestión Municipal en la Universidad Carlos III de España y cuatro años después otra maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM.

De acuerdo con su hoja curricular, Lara López ha tenido distintos cargos en la administración pública en la Ciudad de México:

Del 2001 al 2004 fue asesor en la secretaría de gobierno del entonces Distrito Federal cuando José Agustín Ortiz Pinchetti y Alejandro Encinas eran secretarios de gobierno del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Del 2004 al 2006 fue director general de gobierno del Distrito Federal.

Del 2006 al 2014 ocupó distintos cargos en dependencias como el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Además, fue funcionario de la delegación Tláhuac.

En la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera (2015-2016) fue director del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).

En 2018 fue asesor de la alcaldesa morenista Patricia Ortíz en Magdalena Contreras y para 2019 se unió al equipo de Ernestina Godoy como director general de estrategias y uno de los responsables de la transición de la Procuraduría a la Fiscalía de la Ciudad de México.

En 2022, se inscribió como consejero de Morena en la capital.

Tras su periodo en la Fiscalía de Ciudad de México, trabajó en el estado de Morelos.

Políticos de oposición lo han criticado por su cercanía al partido oficialista.