¿Qué falló en Pemex? Las claves detrás de la fuga de petróleo que provocó el derrame en el Golfo de México

Integrantes del Grupo Interinstitucional que se encargan del caso dieron a conocer los pormenores del derrame que se originó desde febrero y que ha causado daños ambientales en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
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Las omisiones y acciones que no se reportaron abarcan desde la fuga en instalaciones, la pérdida de la integridad mecánica hasta la reparación de un oleoducto.
1.- Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportadas al director general ni a los altos mandos de la petrolera.
2.- Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex fue negada sistemáticamente por las áreas operativas a pesar de que en marzo había arribazones de petróleo en las costas del Golfo de México.
3.- Faltó la ubicación oportuna del sitio donde se originó el derrame a pesar de que había imágenes satelitales.
4.-Se ocultó agua oleosa recuperada en las barreras de contención.
5.-La contradicción entre un simple “lagrimeo” y despliegue de 11 barcos que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto.
6.- La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga.
7.- La solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) simuló numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México. Solicitud emitida el 6 de febrero.
El 23 de marzo, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) emitieron un comunicado conjunto en donde advirtieron sobre las afectaciones ambientales y a la salud de los habitantes de las comunidades afectadas y activistas que realizaban labores de limpieza sin el equipo necesario y que representan riesgos a la salud.
También compartieron una mapa interactivo en donde la ciudadanía puede consultar las zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos.
Víctor Rodríguez informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra quienes resulten responsables, además de que destituyó de sus puestos a funcionarios de la petrolera sin que se especificara el nombre.
1.- Subdirector de Seguridad Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
2- Coordinador de Control Marino
3.- Líder de Derrames y Residuos
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La Secretaría de Marina informó que hasta el 16 de abril se atendieron 48 playas en donde se recolectó aproximadamente 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo mezclado con arena, palizada y sargazo.
"El Grupo Interinstitucional reitera que las acciones continuarán hasta garantizar la recuperación total del entorno costero y marino, la disposición final segura de los residuos recolectados y la atención oportuna a la población", informó en un comunicado.