¿Qué falló en Pemex? Las claves detrás de la fuga de petróleo que provocó el derrame en el Golfo de México

Las omisiones y acciones que no se reportaron abarcan desde la fuga en instalaciones, la pérdida de la integridad mecánica hasta la reparación de un oleoducto.

Pemex detecta las siguientes irregularidades:

1.- Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportadas al director general ni a los altos mandos de la petrolera.

2.- Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex fue negada sistemáticamente por las áreas operativas a pesar de que en marzo había arribazones de petróleo en las costas del Golfo de México.

3.- Faltó la ubicación oportuna del sitio donde se originó el derrame a pesar de que había imágenes satelitales.

4.-Se ocultó agua oleosa recuperada en las barreras de contención.

5.-La contradicción entre un simple “lagrimeo” y despliegue de 11 barcos que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto.

6.- La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga.

7.- La solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) simuló numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México. Solicitud emitida el 6 de febrero.