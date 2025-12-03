Publicidad

México

Sin sorpresas, Ernestina Godoy es elegida como la nueva titular de la FGR

La mayoría de los legisladores de Morena y aliados eligieron a Ernestina Godoy de entre una terna que fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
mié 03 diciembre 2025 04:09 PM
(Mario Jasso/Cuartoscuro)

Entre reclamos de la oposición, Morena y aliados nombraron a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por un periodo de nueve años.

La elección de Godoy Ramos ya se mencionaba desde el jueves 27 de noviembre pasado con la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, pues la nueva fiscal no solo es cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también del exmandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

Aunque existieron dos contendientes más a parte de Godoy Ramos (Luz María Zarza Delgado y Maribel Borges Beltrán) el favoritismo se notó en el Senado:

Desde que llegaron las tres candidatas, la mayoría de los senadores de Morena y aliados solo la saludaban, abrazaban y hasta se tomaban fotos con su compañera de partido y ahora fiscal.

Ante esta elección, senadores de oposición reclamaron que el proceso para elegir a la nueva fiscal fue una “simulación”, ya que acusaron que desde presidencia se eligió a Godoy Ramos como titular de la FGR.

“Este tampoco es un proceso de elección, porque hay una decisión tomada por anticipado”, mencionó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

Asimismo, cuestionaron la “independencia” de Godoy frente al Poder Ejecutivo y le preguntaron si investigaría a integrantes de su partido o a los hijos del exmandatario López Obrador.

“¿Va a dar impunidad a Adán (Augusto) López porque él operó para que usted llegue a ser fiscal? ¿Va a atender las pruebas del Ejército Mexicano contra Adán Augusto López? ¿Va a enterrar las carpetas de investigación contra Andy López Beltrán por enriquecimiento ilícito, robo y contrabando de gasolina y asociación delictuosa con cárteles?”, cuestionó Lilly Téllez.

La panista aseguró que Adán Augusto López Hernández mandó mensajes a los legisladores de todas las bancadas para que fueran “dóciles” con Godoy Ramos, porque si no ella sería enemiga personal de quien la cuestionara “con dureza”.

El senador Raymundo Bolaño comentó que el país no podía darse el lujo de tener a una fiscal de “cuatismo”, porque enfatizó que se necesita una titular de resultados y manos firmes, pero imparcial.

“Que entregue resultados respecto a los delitos de alto impacto, como huachicol fiscal, 'La Barredora', el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Cuando el poder nombra a su propia fiscal para garantizar impunidad o persecución a modo, quien pierde es México”, declaró el legislador.

“No habrá persecución política”, asegura Godoy

Ante los cuestionamientos sobre su independencia y las investigaciones que realizará, Ernestina Godoy Ramos aseguró que desde la FGR no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, sin embargo enfatizó que “tampoco habrá impunidad”. Esto generó aplausos y hasta silbidos de Morena y aliados.

También aclaró que quien haya cometido un delito será perseguido, procesado y sentenciado; mientras que, quien haya sido víctima, será protegida, defendida y le repararán el daño.

“No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no cabe ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”, sostuvo Godoy Ramos y agregó que la justicia no se negocia.

Además, sostuvo que el nombramiento no es un premio, sino un mandato, pues dijo que la demanda urgente es construir una Fiscalía donde se ponga al centro a las víctimas, además de actuar con inteligencia para recuperar la confianza ciudadana.

¿Quién es Ernestina Godoy?

La nueva fiscal general tiene experiencia en materia de justicia, pues tuvo diversos cargos en la Administración Pública tanto local como federal, pero siempre cercana a Sheinbaum y López Obrador.

Cuando López Obrador fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, Ernestina Godoy estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.

También fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tuvo cargo en la delegación Iztapalapa como directora general de Desarrollo.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, fue titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina y después de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por seis años y, aunque buscó la reelección, no lo logró porque no alcanzó los votos necesarios.

Una vez que Sheinbaum llegó a la presidencia, Ernestina Godoy Ramos fue nombrada titular de la Consejería Jurídica, por lo que se encargó de la redacción de las iniciativas de la mandataria federal.

