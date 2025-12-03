Sin sorpresas, Ernestina Godoy es elegida como la nueva titular de la FGR

“No habrá persecución política”, asegura Godoy
Ante los cuestionamientos sobre su independencia y las investigaciones que realizará, Ernestina Godoy Ramos aseguró que desde la FGR no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, sin embargo enfatizó que “tampoco habrá impunidad”. Esto generó aplausos y hasta silbidos de Morena y aliados.
También aclaró que quien haya cometido un delito será perseguido, procesado y sentenciado; mientras que, quien haya sido víctima, será protegida, defendida y le repararán el daño.
“No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no cabe ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”, sostuvo Godoy Ramos y agregó que la justicia no se negocia.
Además, sostuvo que el nombramiento no es un premio, sino un mandato, pues dijo que la demanda urgente es construir una Fiscalía donde se ponga al centro a las víctimas, además de actuar con inteligencia para recuperar la confianza ciudadana.
¿Quién es Ernestina Godoy?
La nueva fiscal general tiene experiencia en materia de justicia, pues tuvo diversos cargos en la Administración Pública tanto local como federal, pero siempre cercana a Sheinbaum y López Obrador.
Cuando López Obrador fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, Ernestina Godoy estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.
También fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tuvo cargo en la delegación Iztapalapa como directora general de Desarrollo.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, fue titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina y después de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por seis años y, aunque buscó la reelección, no lo logró porque no alcanzó los votos necesarios.
Una vez que Sheinbaum llegó a la presidencia, Ernestina Godoy Ramos fue nombrada titular de la Consejería Jurídica, por lo que se encargó de la redacción de las iniciativas de la mandataria federal.