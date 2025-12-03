Sin sorpresas, Ernestina Godoy es elegida como la nueva titular de la FGR

Aunque existieron dos contendientes más a parte de Godoy Ramos (Luz María Zarza Delgado y Maribel Borges Beltrán) el favoritismo se notó en el Senado:

Desde que llegaron las tres candidatas, la mayoría de los senadores de Morena y aliados solo la saludaban, abrazaban y hasta se tomaban fotos con su compañera de partido y ahora fiscal.

Ante esta elección, senadores de oposición reclamaron que el proceso para elegir a la nueva fiscal fue una “simulación”, ya que acusaron que desde presidencia se eligió a Godoy Ramos como titular de la FGR.

“Este tampoco es un proceso de elección, porque hay una decisión tomada por anticipado”, mencionó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

Asimismo, cuestionaron la “independencia” de Godoy frente al Poder Ejecutivo y le preguntaron si investigaría a integrantes de su partido o a los hijos del exmandatario López Obrador.

“¿Va a dar impunidad a Adán (Augusto) López porque él operó para que usted llegue a ser fiscal? ¿Va a atender las pruebas del Ejército Mexicano contra Adán Augusto López? ¿Va a enterrar las carpetas de investigación contra Andy López Beltrán por enriquecimiento ilícito, robo y contrabando de gasolina y asociación delictuosa con cárteles?”, cuestionó Lilly Téllez.

La panista aseguró que Adán Augusto López Hernández mandó mensajes a los legisladores de todas las bancadas para que fueran “dóciles” con Godoy Ramos, porque si no ella sería enemiga personal de quien la cuestionara “con dureza”.

El senador Raymundo Bolaño comentó que el país no podía darse el lujo de tener a una fiscal de “cuatismo”, porque enfatizó que se necesita una titular de resultados y manos firmes, pero imparcial.

“Que entregue resultados respecto a los delitos de alto impacto, como huachicol fiscal, 'La Barredora', el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Cuando el poder nombra a su propia fiscal para garantizar impunidad o persecución a modo, quien pierde es México”, declaró el legislador.