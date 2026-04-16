Pemex separa del cargo a tres funcionarios por derrame en Golfo de México

De acuerdo con el titular de Pemex, el ducto fue reparado sin que a él ni a otros mandos de la paraestatal se les informara.

"Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas", expresó.

Tras revelarse que se ocultó información, el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder de derrames y residuos fueron separados de sus cargos.

Pemex informó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se inició una investigación exhaustiva para esclarecer el origen del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

El secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que desde el primer momento, se activó una respuesta coordinada, técnica y con base científica para atender esta contingencia, mediante la integración de cuatro grupos de trabajo: Operativo, Científico, Ambiental y de Atención Social.

''Estas instancias han permitido contener la propagación del hidrocarburo, mantener playas limpias, garantizar el apoyo a la población civil y definir acciones ambientales con sustento técnico'', indicó.

Señaló que, como parte de las acciones operativas, se desplegó una fuerza de 3 mil 365 elementos, con apoyo de 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como 5 mil 100 metros de barreras de contención instaladas, añadió.

''Este despliegue ha permitido mantener vigilancia permanente en la Sonda de Campeche, así como realizar recorridos marítimos y aéreos a lo largo del litoral del Golfo de México, incluyendo la supervisión en su zona norte, asegurando una cobertura integral del fenómeno'', expresó.

Agregó que, a la fecha se han atendido 48 playas, recorriendo de manera recurrente 630 kilómetros de litoral, logrando la recolección de aproximadamente 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo mezclado con arena, palizada y sargazo.