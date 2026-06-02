Sheinbaum responde a Ronald Johnson: embajadores deben respetar asuntos internos de otros países

Durante un evento celebrado el domingo en el Zócalo, la mandataria acusó que Estados Unidos aprovecha el combate al crimen organizado para intentar decidir quién es culpable o no e, incluso, dejó entrever que se busca influir de esa manera sobre las autoridades mexicanas electas.

Ayer lunes, la presidenta matizó sus declaraciones y señaló que no cree que el presidente Donald Trump esté detrás de esos intentos. En cambio, atribuyó esas posturas a grupos de ‘ultraderecha’ en Estados Unidos, de los que deslindó al mandatario estadounidense.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, expuso el embajador de Estados Unidos.

Al respecto, la mandataria dijo estar de acuerdo en que hay que trabajar conjuntamente cuando hay problemas compartidos y uno de ellos, agregó, es la violencia que provoca la delincuencia organizada.