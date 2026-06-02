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México

Sheinbaum responde a Ronald Johnson: embajadores deben respetar asuntos internos de otros países

"Recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.
mar 02 junio 2026 09:22 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum pide al embajador estadunidense Ronald Johnson no interferir en política mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum pide al embajador estadunidense Ronald Johnson no interferir en política mexicana. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, mantener su actuación en el ámbito de la colaboración y respetar los asuntos internos del país, sin emitir opiniones sobre ellos.

En respuesta al diplomático, quien la víspera pidió no convertir en una discusión política el combate al narcotráfico que realizan ambas naciones, Sheinbaum le hizo un llamado para no meterse en la política mexicana.

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Durante un evento celebrado el domingo en el Zócalo, la mandataria acusó que Estados Unidos aprovecha el combate al crimen organizado para intentar decidir quién es culpable o no e, incluso, dejó entrever que se busca influir de esa manera sobre las autoridades mexicanas electas.

Ayer lunes, la presidenta matizó sus declaraciones y señaló que no cree que el presidente Donald Trump esté detrás de esos intentos. En cambio, atribuyó esas posturas a grupos de ‘ultraderecha’ en Estados Unidos, de los que deslindó al mandatario estadounidense.

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“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, expuso el embajador de Estados Unidos.

Al respecto, la mandataria dijo estar de acuerdo en que hay que trabajar conjuntamente cuando hay problemas compartidos y uno de ellos, agregó, es la violencia que provoca la delincuencia organizada.

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“Como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente; que ellos actúen en su territorio", dijo.

“Ahora es muy importante también. Lo digo respetuosamente. Pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, abundó.

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Recordó que los embajadores mexicanos en Estados Unidos, en Francia, en cualquier lugar del mundo, “no opinan sobre los asuntos políticos de los países”: “Porque nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención. Entonces hay que recordar también, pues que es importante que el embajador (Johnson) se quede en el tema bilateral”.

“Que respete los asuntos internos de nuestro país porque los asuntos de México le corresponden a los mexicanos”, recalcó la presidenta.

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Embajada de Estados Unidos Claudia Sheinbaum

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