Tribunal confirma medidas cautelares contra Andrea Chávez por presuntos actos anticipados de campaña

El magistrado Hugo Molina, integrante del Tribunal Estatal Electoral, explicó que, aunque no exista un proceso electoral en curso, el Instituto Estatal Electoral tiene la competencia para intervenir debido a que los hechos denunciados pueden afectar los principios de legalidad y equidad establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Molina también desestimó las impugnaciones presentadas por la senadora y Morena en contra de la decisión del Instituto Electoral, ratificando las medidas cautelares.

La denuncia del PAN

La denuncia fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en abril de 2025. El PAN acusó a la senadora de promoverse de manera personalizada utilizando recursos públicos fuera del periodo electoral. Según el PAN, en varios municipios de Chihuahua circularon vehículos de servicios médicos con la imagen y el nombre de la senadora durante 2025.

La dirigente del PAN en Chihuahua, Daniel Álvarez, celebró la resolución del Tribunal Estatal y expresó su confianza en que Andrea Chávez cumplirá con la decisión de las autoridades electorales. "La autoridad electoral nos da la razón y emite medidas cautelares. Esto significa que la frena, que le ordena eliminar su nombre y su rostro porque es promoción personalizada", señaló la panista.