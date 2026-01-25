Tribunal confirma medidas cautelares contra Andrea Chávez por presuntos actos anticipados de campaña

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua confirmó las medidas cautelares en contra de la senadora Andrea Chávez por presuntos actos anticipados de campaña. La decisión ordena que la legisladora retire su nombre e imagen de las ambulancias y unidades médicas que recorren el estado prestando servicios, ya que estas pueden constituir una forma de promoción personalizada fuera del periodo electoral.
Con esta resolución, se mantiene vigente la orden emitida por el Instituto Estatal Electoral (IEE) mientras se resuelve el proceso sancionador iniciado en contra de la morenista.