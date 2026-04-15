Quién es el hijo de Fernández Noroña y cuánto gana por su puesto en la CFE

Kin Yael Villafaña Morán, (quien tiene los apellidos de su madre), Claudia Villafaña Morán, es ingeniero mecánico electricista y cuenta con una maestría en Tecnologías de la Información que cursó en la Universidad de Guadalajara. También se ha desempeñado como profesor en el Centro Universitario Norte de la misma universidad estatal.

En su declaración patrimonial, Villafaña Morán dice que su cargo actual es "Jefe de Disciplina" de la jefatura de la Subdirección de Negocios No Regulados desde el 12 de agosto de 2024 en la CFE, aunque no detalla en qué consisten sus funciones.

Datos de la plataforma de transparencia DeclaraNet indican que el tuvo ingresos como servidor público durante el ejercicio 2024 por un total de un millón 390,27 pesos anuales ya libres de impuestos. El monto equivale a 115,835 pesos mensuales, al considerar además del sueldo base, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones de ley.

Sueldo del hijo de Noroña en 2023. (Foto: Captura de pantalla )