Una nueva polémica se suma al apellido Noroña, y aunque en esta ocasión no está directamente involucrado Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, sí lo está uno de sus hijos, quien tiene un puesto dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un sueldo mensual que supera los 100,000 pesos.
Quién es el hijo de Fernández Noroña y cuánto gana por su puesto en la CFE
Kin Yael Villafaña Morán, (quien tiene los apellidos de su madre), Claudia Villafaña Morán, es ingeniero mecánico electricista y cuenta con una maestría en Tecnologías de la Información que cursó en la Universidad de Guadalajara. También se ha desempeñado como profesor en el Centro Universitario Norte de la misma universidad estatal.
En su declaración patrimonial, Villafaña Morán dice que su cargo actual es "Jefe de Disciplina" de la jefatura de la Subdirección de Negocios No Regulados desde el 12 de agosto de 2024 en la CFE, aunque no detalla en qué consisten sus funciones.
Datos de la plataforma de transparencia DeclaraNet indican que el tuvo ingresos como servidor público durante el ejercicio 2024 por un total de un millón 390,27 pesos anuales ya libres de impuestos. El monto equivale a 115,835 pesos mensuales, al considerar además del sueldo base, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones de ley.
¿Qué dijo Gerardo Fernández Noroña?
El senador morenista defendió a su hijo, pero dio otras cifras de los ingresos que percibe: tiene un sueldo bruto de 26,654 pesos mensuales, y neto de 21,323 pesos. Lo que significa un ingreso bruto de 319,848 pesos. Además, destacó que el aumento en el sueldo deriva de los años que lleva trabajando en CFE y de que su puesto actual es diferente al de hace tres años.
El hijo del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, de nombre Kin Yael Villafaña Morán, trabaja en la CFE donde gana 1 millón 290 mil pesos al año (100 mil pesos mensuales). Como jefe en la subdirección de negocios no regulados.
Por eso tanto amor con Manuel Bartlett pic.twitter.com/inZaVu0Hci
— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 27, 2025
El señador es oriundo de la Ciudad de México, nació en marzo de 1960. En la década de los 90 fue líder de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. Fernández Noroña se autodefine como hombre de izquierda 100% cercano a la gente y leal al movimiento de la “Cuarta Transformación”.