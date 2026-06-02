Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Gobierno cerca a “Los Chapitos” con detención de líder en Sinaloa vinculado con secuestro de mineros

Gabriel Nicolás “N”, “El Gabito”, fue detenido en Sinaloa. De acuerdo con los reportes, se le relaciona con el secuestro de 10 mineros en La Concordia.
mar 02 junio 2026 11:18 AM
Detienen a "el Gabito" en Sinaloa, operador de "los Chapitos" y vinculado con el secuestro de 10 mineros
La detención del presunto operador del Cártel de Sinaloa ocurrió la noche del lunes 1 de junio; fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). (Sedena)

La presión de las autoridades sobre “Los Chapitos” se endureció con la captura de Gabriel Nicolás “N”, “El Gabito”, quien es señalado como uno de los principales mandos de esa facción criminal en Sinaloa y relacionado con el secuestro de 10 mineros en La Concordia.

De acuerdo con los reportes, la detención del presunto operador del Cártel de Sinaloa ocurrió la noche del lunes 1 de junio y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Publicidad

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió en la colonia Real del Valle, en Mazatlán. La ficha establece que elementos de la Policía Estatal efectuaron la aprehensión alrededor de las 20:15 horas.

Gabriel “N” es descrito como un hombre de complexión robusta, tez clara y vello facial escaso. Al momento de su aseguramiento portaba una camisa color café, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Las investigaciones lo ubican como uno de los colaboradores más cercanos de la facción de ”Los Chapitos”. Además está relacionado con delitos como secuestro, extorsión, homicidio y actividades vinculadas al narcotráfico. Entre los casos que se le atribuyen está el secuestro de mineros en La Concordia, Sinaloa, un hecho registrado a principios de este año que continúa bajo investigación.

Te puede interesar:

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
México

Gerardo Mérida, de secretario de Seguridad de Sinaloa a señalado por proteger a ''Los Chapitos''

"Gabriel 'N' (a) Gabito o 80 es considerado colaborador cercano y compadre de Archivaldo 'N' (a) 'Chapito', además de ser uno de los principales generadores de violencia en la zona sur del estado de Sinaloa; cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud; se le vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en el estado de Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026", detalló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.

Publicidad

“Los Chapitos” son clave para Estados Unidos

Crecieron entre privilegios, escoltas y el peso del apellido Guzmán. Bajo la sombra de su padre, “El Chapo”, los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa pasaron de ser figuras discretas dentro de la organización criminal a convertirse en uno de los grupos más perseguidos por México y Estados Unidos: “Los Chapitos”.

Durante el último sexenio, la facción integrada por Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán consolidó su poder dentro del crimen organizado. En México, las autoridades los señalan por el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, operaciones de lavado de dinero y por alimentar parte de la ola de violencia que golpea al país. Para Estados Unidos, representan una pieza clave en la lucha en contra del tráfico de drogas sintéticas, especialmente del fentanilo, sustancia vinculada a miles de muertes por sobredosis.

Leer más:

“Los Chapitos” son prioridad para la justicia de EU, pero el grupo mantiene fuerza operativa en México
México

“Los Chapitos” son clave para la justicia de EU, mientras la operación del grupo resiste en México

Publicidad

Tags

El Chapo Guzmán Sinaloa

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad