Detienen a "el Gabito" en Sinaloa, operador de "los Chapitos" y vinculado con el secuestro de 10 mineros

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió en la colonia Real del Valle, en Mazatlán. La ficha establece que elementos de la Policía Estatal efectuaron la aprehensión alrededor de las 20:15 horas.

Gabriel “N” es descrito como un hombre de complexión robusta, tez clara y vello facial escaso. Al momento de su aseguramiento portaba una camisa color café, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Las investigaciones lo ubican como uno de los colaboradores más cercanos de la facción de ”Los Chapitos”. Además está relacionado con delitos como secuestro, extorsión, homicidio y actividades vinculadas al narcotráfico. Entre los casos que se le atribuyen está el secuestro de mineros en La Concordia, Sinaloa, un hecho registrado a principios de este año que continúa bajo investigación.

"Gabriel 'N' (a) Gabito o 80 es considerado colaborador cercano y compadre de Archivaldo 'N' (a) 'Chapito', además de ser uno de los principales generadores de violencia en la zona sur del estado de Sinaloa; cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud; se le vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en el estado de Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026", detalló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.