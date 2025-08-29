Habitantes de Tepoztlán protestan contra Noroña en su casa de 12 millones

"Ya basta de fraudes y corrupción! ¡Fuera Noroña!", gritaron manifestantes.

Noroña reconoció la adquisición de la casa después de que investigaciones periodísticas revelaran que tiene un valor de 12 millones de pesos, cifra que políticos de oposición consideran contraria a la austeridad promovida por Morena.

La casa tiene mil 200 metros cuadrados. Cuenta con terrazas y jardines, de acuerdo con imágenes mostradas por el propio Noroña en sus redes sociales.

Noroña acusó a Perseo Quiroz, alcalde de Tepoztlán, de estar detrás de la manifestación.

"Nunca han protestado por las construcciones que por décadas se han hecho en Valle de Atongo, en Tepoztlán, y ahora mandan a un grupo a protestar a la casa que estoy pagando. Ahí las llevan, lamentable que el alcalde, armas cortas, esté detrás de ese golpeteo", dijo el morenista.

La discusión sobre la casa de 12 millones elevó las tensiones esta semana en el Congreso de la Unión, donde Noroña se confrontó físicamente con Alejandro ''Alito'' Moreno, dirigente del PRI.

Noroña concluyó este viernes su etapa como presidente de la Cámara de Senadores.