Robo en Tepoztlán fue en casa de una vecina, no en la de Fernández Noroña

Fernández Noroña informó esta mañana del robo a la propiedad, sin embargo, no ofreció detalles sobre los objetos sustraídos ni sobre posibles responsables, por lo que algunos especularon que se refería a su propiedad en Tepoztlán.

"Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien", publicó la madrugada de este miércoles.

El senador se encontraba de viaje en Chihuahua cuando confirmó el hecho.

En otro tuit, el senador agregó que este martes, previo al incidente, una camioneta Jeep blanca, con placas que no tienen el registro en el REPUVE, estuvo estacionada a fuera de su residencia.

El robo se registra en medio de la polémica que desató la compra que hizo de una casa en Tepoztlán, valuada en alrededor de 12 millones de pesos, hecho que motivó protestas de comuneros locales, quienes aseguran que el terreno se encuentra en suelo comunal y que la compra no respetó los procedimientos legales.

A esta disputa se suma la acusación de las autoridades municipales de que la casa no está registrada en el catastro y por lo tanto no paga impuestos prediales.

Fernández Noroña defendió de forma pública que la vivienda cuenta con escrituras y que se encuentra en proceso de pago mediante un crédito hipotecario. Además, denunció que detrás de las protestas existe una campaña política orquestada desde la alcaldía de Tepoztlán para desprestigiarlo.