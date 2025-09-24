Publicidad

Congreso

Seguridad Morelos: robo en Tepoztlán fue en casa de una vecina, no en la de Noroña

El secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, explicó en conferencia de prensa que el robo se registró en una casa junto a la de Noroña.
mié 24 septiembre 2025 11:47 AM
Robo en Tepoztlán fue en casa de una vecina, no en la de Fernández Noroña
La residencia del senador morenista, valuada en cerca de 12 millones de pesos, se localiza en el paraje de Valle de Atongo (o Mozoquila), Tepoztlán, Morelos. (Foto: Pedro Anza/ Cuartoscuro)

Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña denunció que una casa ubicada en Tepoztlán, Morelos, fue objeto de un robo, las autoridades de Seguridad de Morelos afirmaron que no fue en la casa del morenista, sino en la de una vecina.

El secretario detalló que la dueña del domicilio afectado reportó que el responsable del robo sustrajo siete chamarras y forzó algunos cajones tras ingresar desde una barranca.

“Es un domicilio contiguo a la del senador de la república Noroña y donde ella menciona que le robaron siete chamarras y que se veía tal cantidad de cajones abiertos, quizás buscando documentación o papelería en su domicilio”, mencionó.

Fernández Noroña informó esta mañana del robo a la propiedad, sin embargo, no ofreció detalles sobre los objetos sustraídos ni sobre posibles responsables, por lo que algunos especularon que se refería a su propiedad en Tepoztlán.

"Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien", publicó la madrugada de este miércoles.

El senador se encontraba de viaje en Chihuahua cuando confirmó el hecho.

En otro tuit, el senador agregó que este martes, previo al incidente, una camioneta Jeep blanca, con placas que no tienen el registro en el REPUVE, estuvo estacionada a fuera de su residencia.

El robo se registra en medio de la polémica que desató la compra que hizo de una casa en Tepoztlán, valuada en alrededor de 12 millones de pesos, hecho que motivó protestas de comuneros locales, quienes aseguran que el terreno se encuentra en suelo comunal y que la compra no respetó los procedimientos legales.

A esta disputa se suma la acusación de las autoridades municipales de que la casa no está registrada en el catastro y por lo tanto no paga impuestos prediales.

Fernández Noroña defendió de forma pública que la vivienda cuenta con escrituras y que se encuentra en proceso de pago mediante un crédito hipotecario. Además, denunció que detrás de las protestas existe una campaña política orquestada desde la alcaldía de Tepoztlán para desprestigiarlo.

