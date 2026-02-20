Mujeres recuerdan a Noroña una lista de agravios; representa lo equivocado de la política, le dicen

''La misoginia es su esencia. Usar las instituciones para desacreditarme es violencia. Me ha dicho mentirosa, intrigante, me ha dicho que respondo a intereses de otras fuerzas políticas'', dijo De la Rosa, quien cubre el Senado de la República.
Por su parte, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, llamó a generar una acción legal colectiva en contra de Noroña por sus múltiples ataques a mujeres.
''Noroña no es la víctima. No nos va a amedrentar. Busca amedrentarnos, no le gusta ver a las mujeres en el poder. Debe haber una acción legal colectiva'', dijo.
''El señor serialmente sigue trabajando para frenar a las mujeres en su participación política'', indicó. También recordó que la forma en que Noroña se expresa, puede ser penalizado como violencia política de género.
Margarita Zavala, del PAN, lo acusó de hostigar a ''todo el mundo. Es un hostigador profesional. Es un cobarde'', dijo.
Durante años, Noroña se ha referido a Zavala como ''la esposa de Felipe Calderón'', en lugar de indicar sus puestos políticos.
La última en hablar fue Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien fue atacada por Noroña días después de que Carlos Manzo fuera asesinado en una plaza pública de Michoacán.
''Cuando sucede el asesinato de Carlos, mi equipo jurídico me hizo la recomendación de que pusiéramos una denuncia (contra Noroña por sus ataques). Lo hice por todas las mujeres que han sido agredidas por él'', expuso ante Azucena Uresti, quien también señaló haber sido víctima de Noroña.
Tras el homicidio de Carlos Manzo, Noroña aseguró que a Grecia Quiroz ''la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán''. A esos señalamientos respondió el Instituto Electoral de Michoacán.