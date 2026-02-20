Publicidad

México

Mujeres recuerdan a Noroña una lista de agravios; representa lo equivocado de la política, le dicen

El Instituto Electoral de Michoacán consideró esta semana que Gerardo Fernández Noroña ha ejercido violencia política de género en contra de la alcaldesa Grecia Quiroz.
vie 20 febrero 2026 06:00 PM
noroña-mujeres.jpg
Noroña ha sido señalado en múltiples ocasiones por violencia de género. (Fotos: Cuartoscuro )

Después de que el Instituto Electoral de Michoacán implementara medidas cautelares en su contra por sus ataques a la alcaldesa Grecia Quiroz, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, aseguró que nunca ha hostigado a nadie y menos a las mujeres.

En respuesta, mujeres de varios partidos políticos y comunicadoras le recordaron episodios en los que, a decir de ellas, actuó de forma ''misógina'', hostigadora y acosadora.

Durante el programa de la periodista Azucena Uresti , las mujeres compartieron sus experiencias con el que hasta hace poco fue presidente de la Cámara de Senadores.

Adriana Dávila, exsenadora del PAN, señaló que Noroña ''está acostumbrado a negar sus comportamientos poco éticos y misóginos''.

''Hay que exigir que personajes como estos no estén en el servicio público. Hace de la ofensa su costumbre. Es una representación equivocada de la política en México'', dijo Dávila durante el programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula.

noroña
Congreso

Noroña critica a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo; oposición lo condena

''Es triste el revisar cómo, además de buen violentador, niega ser violentador'', añadió.

En 2020, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al entonces diputado Gerardo Fernández Noroña ofrecer una disculpa pública a Adriana Dávila por violencia política de género.

La segunda en hablar en el programa de Azucena Uresti fue la periodista Leti de la Rosa, quien aseguró que ha sido objetivo de descalificaciones de Noroña por hacer su trabajo periodístico.

''La misoginia es su esencia. Usar las instituciones para desacreditarme es violencia. Me ha dicho mentirosa, intrigante, me ha dicho que respondo a intereses de otras fuerzas políticas'', dijo De la Rosa, quien cubre el Senado de la República.

Por su parte, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, llamó a generar una acción legal colectiva en contra de Noroña por sus múltiples ataques a mujeres.

''Noroña no es la víctima. No nos va a amedrentar. Busca amedrentarnos, no le gusta ver a las mujeres en el poder. Debe haber una acción legal colectiva'', dijo.

''El señor serialmente sigue trabajando para frenar a las mujeres en su participación política'', indicó. También recordó que la forma en que Noroña se expresa, puede ser penalizado como violencia política de género.

Margarita Zavala, del PAN, lo acusó de hostigar a ''todo el mundo. Es un hostigador profesional. Es un cobarde'', dijo.

Durante años, Noroña se ha referido a Zavala como ''la esposa de Felipe Calderón'', en lugar de indicar sus puestos políticos.

La última en hablar fue Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien fue atacada por Noroña días después de que Carlos Manzo fuera asesinado en una plaza pública de Michoacán.

''Cuando sucede el asesinato de Carlos, mi equipo jurídico me hizo la recomendación de que pusiéramos una denuncia (contra Noroña por sus ataques). Lo hice por todas las mujeres que han sido agredidas por él'', expuso ante Azucena Uresti, quien también señaló haber sido víctima de Noroña.

Tras el homicidio de Carlos Manzo, Noroña aseguró que a Grecia Quiroz ''la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán''. A esos señalamientos respondió el Instituto Electoral de Michoacán.

