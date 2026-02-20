Mujeres recuerdan a Noroña una lista de agravios; representa lo equivocado de la política, le dicen

Durante el programa de la periodista Azucena Uresti , las mujeres compartieron sus experiencias con el que hasta hace poco fue presidente de la Cámara de Senadores.

Adriana Dávila, exsenadora del PAN, señaló que Noroña ''está acostumbrado a negar sus comportamientos poco éticos y misóginos''.

''Hay que exigir que personajes como estos no estén en el servicio público. Hace de la ofensa su costumbre. Es una representación equivocada de la política en México'', dijo Dávila durante el programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula.

''Es triste el revisar cómo, además de buen violentador, niega ser violentador'', añadió.

En 2020, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al entonces diputado Gerardo Fernández Noroña ofrecer una disculpa pública a Adriana Dávila por violencia política de género.

La segunda en hablar en el programa de Azucena Uresti fue la periodista Leti de la Rosa, quien aseguró que ha sido objetivo de descalificaciones de Noroña por hacer su trabajo periodístico.