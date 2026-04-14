¿Quién es Luisa María Alcalde? Sus estudios, trayectoria y cómo llegó a la presidencia de Morena

La mandataria federal aprovechó el tema y sugirió a los integrantes de su gabinete extendido que avisen con tiempo si participarán en el proceso de selección de candidatos de Morena y dejar su puesto.

“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo precandidato o coordinador de la transformación en un estado, municipio o diputación”, puntualizó.

Las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio de 2027 , fecha en que se realizará la jornada electoral federal ordinaria del país.

¿Quién es Luisa María Alcalde?

Nació en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1987. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la cual egresó con mención honorífica. Cuenta con una maestría por la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos.

Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.