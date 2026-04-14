Víctimas de la iglesia de La Luz del Mundo denuncian impunidad tras carpetazo de la FGR

Se prevé que la comparecencia esté a cargo de Juan José Rodríguez Velarde, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, ubicado en Jalisco.

En un comunicado de los denunciantes se detalla que el 17 de diciembre del 2025 la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) autorizó el "no ejercicio de la acción penal" contra el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, quien actualmente cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos.

En 2019, la FGR inició una carpeta de investigación contra líderes de La Luz del Mundo tras las denuncias presentadas por Martin y Guzmán, así como sobrevivientes que fueron testigos clave para lograr que Joaquín García fuera sentenciado en EU, y quien se declaró culpable por la violación de tres menores de edad.

En el comunicado, las víctimas dicen que al dar carpetazo a la investigación, la FGR busca proteger a líderes de La Luz del Mundo y a personajes ligados a Morena.

CJNG

En septiembre de 2025, elementos de seguridad de Michoacán detuvieron a 38 personas que realizaban prácticas de tiro. Estos se identificaron como “Jahser” y formaban parte de una guardia secreta al servicio de la iglesia evangélica.