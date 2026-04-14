Víctimas de la iglesia de La Luz del Mundo denuncian impunidad tras carpetazo de la FGR

Sóchil Martin y Sharim Guzmán, quienes denunciaron por delitos de abuso sexual y trata de personas a integrantes de la iglesia La Luz del Mundo denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende dar carpetazo al caso, garantizando impunidad contra la red en la que hay políticos e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las denunciantes informaron que este jueves 16 de abril se llevará a cabo una audiencia para revisar la impugnación presentada por ambas víctimas con el fin de evitar el carpetazo de la investigación.
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Se prevé que la comparecencia esté a cargo de Juan José Rodríguez Velarde, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, ubicado en Jalisco.
En un comunicado de los denunciantes se detalla que el 17 de diciembre del 2025 la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC) autorizó el "no ejercicio de la acción penal" contra el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, quien actualmente cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos.
En 2019, la FGR inició una carpeta de investigación contra líderes de La Luz del Mundo tras las denuncias presentadas por Martin y Guzmán, así como sobrevivientes que fueron testigos clave para lograr que Joaquín García fuera sentenciado en EU, y quien se declaró culpable por la violación de tres menores de edad.
En el comunicado, las víctimas dicen que al dar carpetazo a la investigación, la FGR busca proteger a líderes de La Luz del Mundo y a personajes ligados a Morena.
CJNG
En septiembre de 2025, elementos de seguridad de Michoacán detuvieron a 38 personas que realizaban prácticas de tiro. Estos se identificaron como “Jahser” y formaban parte de una guardia secreta al servicio de la iglesia evangélica.
Naasón Joaquín García, el líder más visible de la secta fue arrestado en California en 2019 por delitos cometidos entre 2015 y 2018, y sentenciado en 2022 tras declararse culpable.
Se le acusó de obligar a las víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que "si iban en contra de los deseos o anhelos del Apóstol (cómo él se hacía llamar se estaban oponiendo a Dios".
El 10 septiembre de 2025 fue imputado de nuevo en Nueva York como parte de una investigación más amplia, informó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
Joaquín García, de 56 años, y otros cinco acusados organizaron "durante décadas (...) el abuso sexual sistemático de niños y mujeres" dentro de la Iglesia La Luz Del Mundo, según un comunicado del Departamento.
Los acusados enfrentan cargos como conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la congregación.
"Utilizaron su influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio", añadió el fiscal a cargo de la acusación, Jay Clayton.
Se cree que los otros tres sospechosos, actualmente prófugos, se encuentran en México, según el DOJ. Todos enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
La investigación, que duró varios años y se llevó a cabo en todo el país, involucra a "decenas de víctimas", según citaron los investigadores en el comunicado de prensa.
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La Luz del Mundo es una organización supuestamente religiosa internacional que afirma tener millones de seguidores. Ha sido señalada por abusos desde su fundación en 1926; sin embargo, la sentencia contra Joaquín García y la acusación contra sus líderes no detuvo sus actividades, pues en redes sociales sigue realizando actividades.