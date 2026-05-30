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México

Marco Antonio Almanza, exfuncionario de Sinaloa acusado por EU, desmiente entrega a las autoridades

El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es señalado por Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico.
sáb 30 mayo 2026 11:32 AM
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policiaco de Sinaloa reaparece en el estado; niega entregarse a EU.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policiaco de Sinaloa reaparece en el estado; niega entregarse a EU. (Foto: Captura de pantalla)

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa reapareció por segunda vez esta semana, para asegurar que sigue en el estado, por lo que no se ha entregado ante autoridades de Estados Unidos, donde es acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La reaparición del exfuncionario ocurre luego de que en las últimas horas circularon reportes que lo ubicaban bajo custodia estadounidense, como ya lo hicieron otros dos exfuncionarios sinaloenses. Almanza difundió este sábado un video en el que reiteró su inocencia y aseguró que no acudirá voluntariamente ante la justicia estadounidense.

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El exfuncionario es EU señalado de supuestamente colaborar con "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según la acusación en su contra, abierta en la Corte de Nueva York, el jefe policíaco ayudaba a este grupo criminal a operar sin restricciones en el estado.

En el video, grabado en el Jardín botánico del estado, recordó que el martes dio declaraciones ante los medios de comunicación, en las que rechazó entregarse, "con lo cual sigo firme", dijo.

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Las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico formuladas por EU en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa derivaron en que la Fiscalía General de la República (FGR) citara a comparecer el martes pasado a varios de los señalados.

Entre quienes acudieron se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el propio Almanza Avilés, quien negó los señalamientos en su contra, descartó entregarse a las autoridades estadounidenses y aseguró tener la conciencia tranquila.

A diferencia de Almanza, dos exfuncionarios ya decidieron enfrentar el proceso judicial en Estados Unidos.

El primero fue Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó el pasado 11 de mayo. De acuerdo con resoluciones judiciales estadounidenses, su primera audiencia está programada para el 1 de junio.

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Posteriormente se entregó Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, quien también enfrenta cargos similares ante la justicia de ese país.

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Estados Unidos solicitó a México la detención con fines de extradición de 10 exfuncionarios, sin embargo, las autoridades mexicanas sostienen que no procederán mientras no se presenten pruebas suficientes que sustenten las acusaciones.

Las comparecencias ante la FGR fueron el primer paso para que esta dependencia haga su propia indagatoria y determine si los exfuncionarios son responsables de los delitos que se les imputan.

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Crimen organizado Sinaloa Narcotráfico

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