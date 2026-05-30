Marco Antonio Almanza, exfuncionario de Sinaloa acusado por EU, desmiente entrega a las autoridades

El exfuncionario es EU señalado de supuestamente colaborar con "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según la acusación en su contra, abierta en la Corte de Nueva York, el jefe policíaco ayudaba a este grupo criminal a operar sin restricciones en el estado.

En el video, grabado en el Jardín botánico del estado, recordó que el martes dio declaraciones ante los medios de comunicación, en las que rechazó entregarse, "con lo cual sigo firme", dijo.

🚨#ÚLTIMAHORA desde el jardín Botánico en #Culiacán, Sinaloa, lanza video Marco Antonio Almanza Avilés, para informar que NO se entregó a autoridades de #EstadosUnidos pic.twitter.com/yxmIjmoXRC — Michelle Rivera (@michelleriveraa) May 30, 2026

Las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico formuladas por EU en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa derivaron en que la Fiscalía General de la República (FGR) citara a comparecer el martes pasado a varios de los señalados.

Entre quienes acudieron se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el propio Almanza Avilés, quien negó los señalamientos en su contra, descartó entregarse a las autoridades estadounidenses y aseguró tener la conciencia tranquila.

A diferencia de Almanza, dos exfuncionarios ya decidieron enfrentar el proceso judicial en Estados Unidos.

El primero fue Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó el pasado 11 de mayo. De acuerdo con resoluciones judiciales estadounidenses, su primera audiencia está programada para el 1 de junio.