presidencia

El subsecretario Eduardo Clark informó que en las últimas semanas se ha detectado una reducción de 30% del sarampión, sin embargo, pidió a la población no bajar la guardia.
mar 17 marzo 2026 10:59 AM
Salud reporta 30% menos casos activos de sarampión en México y aplicación de 13.3 millones de vacunas
La meta del gobierno es aplicar 25 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, Eduardo Clark, informó que los contagios de sarampión muestran un descenso de 30% en las últimas semanas.

“Hoy ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión. Vemos, después de varias semanas de haber tenido que esperar para que los datos se confirmaran, que el mayor punto de contagios pasó hacia finales de febrero, en torno al 21 o 24 de febrero, y hoy ya tenemos una reducción de casos activos de manera importante de casi 30% menos que lo que llegamos a tener hace tres o cuatro semanas”, explicó.

Cuántos casos de sarampión hay en México

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), hasta el pasado 13 de marzo (último dato disponible) se confirmaron 13,408 casos de sarampión en el país, además de 35 decesos.

Jalisco y Chihuahua son las entidades con más casos confirmados de sarampión: reportan con 4,758 y 4,532, respectivamente.

A pesar del descenso, el subsecretario pidió a la población no confiarse y, de ser necesario, vacunarse.

“No hay que bajar la guardia, siempre puede haber sorpresas si bajamos la guardia, pero afortunadamente este llamado a la vacunación ha tenido buenos resultados, no solo en la vacuna que va a proteger el resto de la vida de las personas, también en la transmisión”, indicó.

De acuerdo con el funcionario, en las últimas cinco semanas se vacunó a 13.3 millones de personas, pero la meta es alcanzar los 25 millones.

“El llamado ha sido atendido por la población. En estas últimas cinco a seis semanas, desde que hicimos este llamado a la vacunación contra el sarampión de manera masiva, en nuestro país 13.3 millones de personas han acudido a vacunarse”, indicó.

La vacunación es universal para niños y niñas de entre seis meses y 12 años, pero si el menor ya cuenta con las dos dosis no es necesario volver a vacunarlo.

Para las personas, que tienen entre 13 y 49 años y no son vacunados aún o no completaron su esquema, pueden acudir a un centro de salud a colocarse su dosis.

En la página dondemevacuno.salud.gob.mx se puede consultar dónde se encuentran los 20,000 módulos en los que se aplica la vacuna.

El secretario de Salud, David Kershenobich, recordó que el sarampión es altamente contagioso debido a que una persona enferma puede contagiar hasta 18 más.

“Esto es un virus, es altamente contagioso, contagia hasta 18 personas, pero no nada más por la vía aérea, sino también por tocar superficies contaminadas y después tocarse ojos, nariz o boca y el virus se queda en el ambiente hasta por dos horas, por lo tanto, cuando se diagnostica a alguien con sarampión, es muy importante aislarlo y vacunar a sus contactos familiares en las primeras 72 horas”, detalló.

