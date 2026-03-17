Salud reporta 30% menos casos activos de sarampión en México y aplicación de 13.3 millones de vacunas

“El llamado ha sido atendido por la población. En estas últimas cinco a seis semanas, desde que hicimos este llamado a la vacunación contra el sarampión de manera masiva, en nuestro país 13.3 millones de personas han acudido a vacunarse”, indicó.
La vacunación es universal para niños y niñas de entre seis meses y 12 años, pero si el menor ya cuenta con las dos dosis no es necesario volver a vacunarlo.
Para las personas, que tienen entre 13 y 49 años y no son vacunados aún o no completaron su esquema, pueden acudir a un centro de salud a colocarse su dosis.
En la página dondemevacuno.salud.gob.mx se puede consultar dónde se encuentran los 20,000 módulos en los que se aplica la vacuna.
El secretario de Salud, David Kershenobich, recordó que el sarampión es altamente contagioso debido a que una persona enferma puede contagiar hasta 18 más.
“Esto es un virus, es altamente contagioso, contagia hasta 18 personas, pero no nada más por la vía aérea, sino también por tocar superficies contaminadas y después tocarse ojos, nariz o boca y el virus se queda en el ambiente hasta por dos horas, por lo tanto, cuando se diagnostica a alguien con sarampión, es muy importante aislarlo y vacunar a sus contactos familiares en las primeras 72 horas”, detalló.