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México

Primer examen en línea de la UNAM deja más de 400 aspirantes bloqueados: qué vigila el nuevo sistema

La universidad también explicó qué pasa con las fallas técnicas, los ruidos en casa y las siguientes etapas del proceso de admisión.
mar 26 mayo 2026 08:42 AM
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La aplicación del examen de selección en línea se realiza del 23 de mayo al 10 de junio de 2026. (Pinkypills/Getty Images/iStockphoto)

Por primera vez en su historia, la Universidad Nacional Autónoma de México realizó completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura. Miles de aspirantes llegaron al primer fin de semana con dudas sobre vigilancia, fallas técnicas y posibles trampas durante la aplicación.

Con las primeras jornadas ya concluidas, comenzaron a conocerse los alcances reales del nuevo sistema de supervisión y control.

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Aspirantes fueron bloqueados en el primer examen digital

El resultado del primer fin de semana fue positivo en términos de asistencia —55,840 aspirantes se conectaron, equivalente al 88% del total de registrados, cuatro puntos por encima del 84% que participó en 2025—, pero también reveló que hacer trampa en formato digital tiene consecuencias inmediatas: 498 aspirantes fueron bloqueados o separados del sistema al detectarse actividades contrarias al reglamento del concurso.

Para aplicar el examen, la UNAM utiliza un Navegador Seguro (Lockdown Browser) diseñado para impedir el uso de programas de grabación de pantalla y otras herramientas externas durante la prueba. Además, la universidad implementó sistemas de inteligencia artificial para detectar posibles acompañantes en el entorno del aspirante. El examen únicamente puede realizarse desde computadoras de escritorio o laptops, ya que los teléfonos celulares, tabletas y dispositivos similares están prohibidos.

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Ruido en casa y fallas técnicas: qué sí puede pasar

También salió al paso de preocupaciones sobre el entorno doméstico desde el que muchos presentaron el examen. La institución aclaró que los ruidos ambientales —voces de fondo, sonidos de la calle, interrupciones menores— no son por sí solos motivo de cancelación, ya que "situaciones cotidianas o ajenas al control de las personas aspirantes" están contempladas en los protocolos de revisión.

Respecto a las fallas técnicas, el sistema permite retomar el examen si la interrupción fue breve, conservando las respuestas ya guardadas; cuando la falla es grave, existen mecanismos institucionales para atender cada caso de manera individual.

El siguiente fin de semana volverá a poner a prueba el sistema

Con los próximos fines de semana de aplicación aún pendientes, la UNAM lanzó un llamado directo a quienes todavía no han presentado su examen: "conducirse con ética, atender las instrucciones oficiales y evitar cualquier conducta indebida que pueda comprometer su participación."

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Hasta que día se aplica el examen

La aplicación del examen de selección en línea se realiza del 23 de mayo al 10 de junio, en la fecha y hora asignadas a cada aspirante conforme al horario del centro de México. Durante la prueba no está permitido el uso de teléfonos celulares, smartphones ni cualquier otro dispositivo electrónico.

Cuándo se publican los resultados del examen

Será el 17 de junio cuando la máxima casa de estudios de a conocer los resultados de la prueba.

Qué sigue después del examen de admisión

Del 17 al 20 de julio, las personas aspirantes podrán consultar en “TU SITIO” el diagnóstico de su examen. Quienes resulten seleccionados deberán realizar el examen diagnóstico de inglés y responder la hoja de datos estadísticos, únicamente si no la completaron durante el registro.

En esas mismas fechas también estará disponible la cita para entrega documental de quienes ingresen bajo las modalidades “Sin antecedentes en la UNAM”, “Cambio de Ciclo” o “Cambio de Carrera”.

Después de entregar los documentos en la sede indicada por la universidad, las personas seleccionadas podrán descargar su
. La UNAM precisó que los archivos estarán disponibles 24 horas después de concluir la entrega documental.

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