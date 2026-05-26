Aspirantes fueron bloqueados en el primer examen digital

El resultado del primer fin de semana fue positivo en términos de asistencia —55,840 aspirantes se conectaron, equivalente al 88% del total de registrados, cuatro puntos por encima del 84% que participó en 2025—, pero también reveló que hacer trampa en formato digital tiene consecuencias inmediatas: 498 aspirantes fueron bloqueados o separados del sistema al detectarse actividades contrarias al reglamento del concurso.

Para aplicar el examen, la UNAM utiliza un Navegador Seguro (Lockdown Browser) diseñado para impedir el uso de programas de grabación de pantalla y otras herramientas externas durante la prueba. Además, la universidad implementó sistemas de inteligencia artificial para detectar posibles acompañantes en el entorno del aspirante. El examen únicamente puede realizarse desde computadoras de escritorio o laptops, ya que los teléfonos celulares, tabletas y dispositivos similares están prohibidos.

Ruido en casa y fallas técnicas: qué sí puede pasar

También salió al paso de preocupaciones sobre el entorno doméstico desde el que muchos presentaron el examen. La institución aclaró que los ruidos ambientales —voces de fondo, sonidos de la calle, interrupciones menores— no son por sí solos motivo de cancelación, ya que "situaciones cotidianas o ajenas al control de las personas aspirantes" están contempladas en los protocolos de revisión.

Respecto a las fallas técnicas, el sistema permite retomar el examen si la interrupción fue breve, conservando las respuestas ya guardadas; cuando la falla es grave, existen mecanismos institucionales para atender cada caso de manera individual.

El siguiente fin de semana volverá a poner a prueba el sistema

Con los próximos fines de semana de aplicación aún pendientes, la UNAM lanzó un llamado directo a quienes todavía no han presentado su examen: "conducirse con ética, atender las instrucciones oficiales y evitar cualquier conducta indebida que pueda comprometer su participación."