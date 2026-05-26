Isai "N", sobrino de "El Chapo" Guzmán, es detenido en Sonora; tiene orden de extradición

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante un operativo en Nogales, Sonora.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, señaló que la captura contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y otras corporaciones del Gabinete de Seguridad.