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México

Isai "N", sobrino de "El Chapo" Guzmán, es detenido en Sonora; tiene orden de extradición

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que Isai "N" cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos.
mar 26 mayo 2026 10:01 AM
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Isai “N” es identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán. ( @OHarfuch /Cuartoscuro)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante un operativo en Nogales, Sonora.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, señaló que la captura contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y otras corporaciones del Gabinete de Seguridad.

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Autoridades federales confirmaron que Isai "N" enfrenta una orden de extradición hacia Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno no ofrece información adicional sobre el despliegue que permitió su arresto.

De acuerdo con los reportes, Isai "N" fue detenido en junio de 2008, luego de que las autoridades lo interceptaron a bordo de un vehículo sin placas. En aquella ocasión, los agentes le aseguraron armas de fuego.

Reportes de seguridad también relacionan a Isai Martínez con Enoc Martínez Zepeda, su hermano, quien fue capturado por militares en Sinaloa durante julio de 2025.

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Esta captura se da a días de que la Secretaría de Marina detuvo a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

La dependencia informó que los arrestos ocurrieron el sábado 23 de mayo, luego de repeler una agresión de ese grupo criminal en la autopista Tepic-Mazatlán, en El Rosario, Sinaloa.

Durante el operativo fueron aseguradas 12 armas largas, 1,940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.

Leer más:

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Estados

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El Chapo Guzmán Sonora

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