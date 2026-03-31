Contagios de sarampión van a la baja desde hace cuatro semanas, reporta Salud

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México , al corte del 30 de marzo de 2026 hay confirmados en el país 14,869 casos, de los cuales la mayoría se concentran en Jalisco y Chihuahua.

Hasta ahora se confirman 35 decesos por sarampión en 10 estados: Chihuahua 21, Jalisco cuatro, Sonora uno, Durango dos, Michoacán uno, Tlaxcala uno, Ciudad de México dos, Chiapas uno, Guerrero uno y Sinaloa uno.

Clark explicó que el contagio tras la vacunación pasó de más de 200 casos diarios a alrededor de 80, por lo que se puede identificar un descenso en el brote.

"El virus del sarampión sigue presente, sigue habiendo casos activos, sigue habiendo personas que día con día se contagian, pero es un número mucho menor de lo que se contaban antes si no hubiéramos implementado el proceso de vacunación", indicó.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario explicó que la estrategia para contener el brote de sarampión es vacunar.

A partir del 7 de febrero en México se inició una campaña intensa para vacunar en contra del sarampión, la cual tiene como meta aplicar 25 millones de vacunas.

“Llevamos 17.2 millones, es decir vamos alineados para llegar a nuestra meta y agradecer a toda la población que se ha ido a vacunar. Gracias a ellos hemos visto la reducción del sarampión”, comentó.

Aún cuando el brote va a la baja, el funcionario llamó a los ciudadanos a seguirse vacunando, en particular a los grupos prioritarios.

“Para saber en dónde vamos a poder vacunarnos de manera gratuita, de manera universal rápidamente, porque afortunadamente no tenemos colas, no tenemos tiempos de espera largos, pueden meterse a la página dondemevacuno.salud.gob.mx , pueden acceder desde su computadora, de su celular, y en esta plataforma podrán encontrar cualquier punto de vacunación gratuito para vacunar a sus hijos, hijas o a ustedes mismos”, explicó.