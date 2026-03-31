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Contagios de sarampión van a la baja desde hace cuatro semanas, reporta Salud

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la secretaría de Salud, Eduardo Clark, pidió no bajar la guardia y vacunarse en contra del sarampión.
mar 31 marzo 2026 09:41 AM
mañanera 31 de marzo reporte salud
El gobierno federal se fijó una meta de 25 millones de vacunas a aplicar. (Presidencia de México)

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud , Eduardo Clark, informó que desde hace cuatro semanas, el brote de sarampión muestra un descenso, sin embargo, recomendó a los ciudadanos no bajar la guardia y, si son candidatos, aplicarse la vacuna.

“Desde que iniciamos la vacunación masiva contra el sarampión hemos aplicado 17.2 millones de vacunas. En siete semanas hemos llegado a este número y por esta razón hoy la transmisión del sarampión está a la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas. Esto es una muy buena noticia, si bien todavía hay que mantener la guardia alta y seguir vacunándonos, afirmó.

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De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México , al corte del 30 de marzo de 2026 hay confirmados en el país 14,869 casos, de los cuales la mayoría se concentran en Jalisco y Chihuahua.

Hasta ahora se confirman 35 decesos por sarampión en 10 estados: Chihuahua 21, Jalisco cuatro, Sonora uno, Durango dos, Michoacán uno, Tlaxcala uno, Ciudad de México dos, Chiapas uno, Guerrero uno y Sinaloa uno.

Clark explicó que el contagio tras la vacunación pasó de más de 200 casos diarios a alrededor de 80, por lo que se puede identificar un descenso en el brote.

"El virus del sarampión sigue presente, sigue habiendo casos activos, sigue habiendo personas que día con día se contagian, pero es un número mucho menor de lo que se contaban antes si no hubiéramos implementado el proceso de vacunación", indicó.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario explicó que la estrategia para contener el brote de sarampión es vacunar.

A partir del 7 de febrero en México se inició una campaña intensa para vacunar en contra del sarampión, la cual tiene como meta aplicar 25 millones de vacunas.

“Llevamos 17.2 millones, es decir vamos alineados para llegar a nuestra meta y agradecer a toda la población que se ha ido a vacunar. Gracias a ellos hemos visto la reducción del sarampión”, comentó.

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Aún cuando el brote va a la baja, el funcionario llamó a los ciudadanos a seguirse vacunando, en particular a los grupos prioritarios.

“Para saber en dónde vamos a poder vacunarnos de manera gratuita, de manera universal rápidamente, porque afortunadamente no tenemos colas, no tenemos tiempos de espera largos, pueden meterse a la página dondemevacuno.salud.gob.mx , pueden acceder desde su computadora, de su celular, y en esta plataforma podrán encontrar cualquier punto de vacunación gratuito para vacunar a sus hijos, hijas o a ustedes mismos”, explicó.

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Abasto de medicamentos por arriba del 90%

En las instituciones públicas de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el abasto de medicamentos reporta 90% de disponibilidad.

Zoé Robledo, director general del (IMSS), explicó que hay un abasto en el medicamento de 94%. “Estamos hablando de 371.2 millones de piezas de medicamentos surtidas”, detalló.

Comentó que cuando alguno de los medicamentos de la receta es rechazado porque no existe en ese momento, el paciente puede acudir a alguno de los 1,095 módulos de trato digno para surtir la recetas o medicamentos que no hubiera en ese momento.

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Martí Batres, director general del ISSSTE, explicó que, en el caso de las farmacias de esa institución, el abasto se ubica entre 95 y 100%.

“Tenemos en las farmacias un abasto del 97%. 592 farmacias están entre el 95 y el 100% de abasto y 174 farmacias entre el 90 y 94%. Ya no tenemos farmacias por abajo del 90%”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en donde falta aún llegar al 100% de abasto se debe a que algunos proveedores de medicamentos no cumplieron con la entrega.

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Claudia Sheinbaum Secretaría de Salud sarampión conferencia mañanera

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