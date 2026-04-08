FGR exculpa a Marina del accidente del Tren Interoceánico; 145 personas optan por reparación del daño

"En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

"(Los expedientes son) relativos a 41 contratos públicos, relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias", destacó.

En materia penal, Godoy explicó que integraron cuatro carpetas de investigación a través de las cuales se acreditaron los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.

"La investigación se llevó ante un juez oportunamente con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, posteriormente se desarrolló la audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso”, informó.

Infraestructura cumple con la norma

En cuando al estado de la locomotora, Godoy aseguró que tras una inspección en los vagones se comprobó que cumplen con la norma. Esto mismo se verificó en el punto del siniestro con la revisión de la vía, durmientes, fijaciones y balasto.

Durante la conferencia, la fiscal presentó un video en el que recordó que la causa del accidente del 28 de diciembre fue el exceso de velocidad.