FGR exculpa a Marina del accidente del Tren Interoceánico; 145 personas optan por reparación del daño

La Fiscalía General de la República determinó que ningún integrante del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, adscrito a la Secretaría de Marina (Semar), tiene responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025.
En un mensaje a través de redes sociales, sutitular Ernestina Godoy informó que 145 víctimas y familiaresoptaron por la reparación del daño, con lo que se extinguió la acción penal por el incidente en el que fallecieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas.
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"En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
"(Los expedientes son) relativos a 41 contratos públicos, relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias", destacó.
En materia penal, Godoy explicó que integraron cuatro carpetas de investigación a través de las cuales se acreditaron los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho.
"La investigación se llevó ante un juez oportunamente con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, posteriormente se desarrolló la audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso”, informó.
Infraestructura cumple con la norma
En cuando al estado de la locomotora, Godoy aseguró que tras una inspección en los vagones se comprobó que cumplen con la norma. Esto mismo se verificó en el punto del siniestro con la revisión de la vía, durmientes, fijaciones y balasto.
Durante la conferencia, la fiscal presentó un video en el que recordó que la causa del accidente del 28 de diciembre fue el exceso de velocidad.
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Aseguró que en este incidente se buscó la protección de las víctimas y que los responsables del accidente no queden impunes. Un total de 145 ya optaron por la reparación integral del daño.
“Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios. Hasta ahora 145 personas, es decir 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”, informó.
De acuerdo con la fiscal, esta vía de solución permite encontrar una solución menos desgastante para las víctimas.
“Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, indicó.