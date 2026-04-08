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México

Cita para CURP Biométrica 2026: Guía paso a paso para agendarla en línea y qué documentos llevar

La CURP biométrica será un documento oficial de identificación que se solicitará para realizar diversos trámites en dependencias gubernamentales.
mié 08 abril 2026 04:28 PM
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Para tramitar la CURP biométrica se debe realizar primero una cita en línea. (Foto: iStock)

La Secretaría de Gobernación (Segob) es la dependencia encargada de emitir y actualizar los datos biométricos que serán añadidos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población (Renapo).

Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, se agregan huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

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¿El trámite es en línea?

El trámite de la CURP biométrica se debe hacer presencial para la toma de datos biométricos. La parte que se puede hacer en línea es sacar una cita en Renapo. Este trámite lo pueden realizar además de las personas mexicanas de nacimiento, las naturalizadas y personas extranjeras que cumplan con los requisitos.

La cita se realiza a través del siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ ya existe la opción de sacar cita para tramitarla.

- Da clic en "Citas Registro Biométrico".

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Hay dos opciones para elegir al realizar trámites con la CURP. (Foto: Captura de pantalla citas.renapo.gob.)

¿Qué datos se recaban?

Se captura la firma autógrafa digital para otorgar el consentimiento para la captura de los datos físicos.

  • Se toma una fotografía del rostro.
  • Se digitalizarán las 10 huellas dactilares.
  • Se capturan las imágenes de iris de ambos ojos.
  • Finalmente se digitalizará la identificación oficial con fotografía.

¿Qué pasa con los menores de edad?

Para niños de entre cero a cuatro años de edad, se tomará solo la fotografía y se digitalizará con la fotografía del progenitor o tutor.

Para niños de entre 5 a11 años, se tomará la fotografía del rostro, se tomarán las huellas dactilares de los dedos índices y pulgares, solamente.

Se captura el iris de ambos ojos.

Se digitalizará la identificación del menor de edad.

para jóvenes de 12 a 17 años de edad, se tomará fotografía del rostro, se digitalizarán las 10 huellas dactilares, se capturan las iris de ambos ojos y se digitaliza el documento oficial.

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En el caso del módulo del Renapo en la CDMX, las personas pueden elegir la fecha en el calendario y ver si hay disponibilidad.

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Elegir la hora de la cita en el módulo del Renapo en la CDMX. (Foto: https://citas.renapo.gob.mx/ https://citas.renapo.gob.mx/ )

-Elegir la hora

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Elegir la hora de la cita en el módulo del Renapo en la CDMX. (Foto: https://citas.renapo.gob.mx/ https://citas.renapo.gob.mx/ )

- Llena los campos con tus datos: nombre, número de teléfono, correo electrónico, Códidp Postal, entidad federativa donde se realizó el registro de nacimiento, así como el trámite que se desea realizar.

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Se deben llenar los campos de manera obligatoria con los datos personales. (Foto: citas.renapo.gob)

- Está la opción de elegir la dependencia en la que se presentará, como el IMSS o la Secretaría de Relaciones Exteriores para el pasaporte.

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Está la opción de elegir el nombre de la dependencia en donde se presentará. (Foto: citas.renapo.gob.m)

La constancia se enviará al correo electrónico proporcionado durante el registro. Después, se podrá descargar en versión física desde el portal de Renapo.

Para asegurar que puedas realizar tu cita es necesario validar el correo electrónico, con el objetivo de asegurar que puedas recibir nuestros correos y recibir el comprobante de tu cita. En caso de no contar con un correo electrónico personal, se podrá recibir una impresión del documento.

Leer más:

¿Se puede hacer el trámite de la CURP biométrica en línea o se hace de forma presencial?
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¿En qué estados hay citas para la CURP Biométrica?

El gobierno de México detalla que por el momento solo hay citas en los Registros Civiles de Veracruz, Michoacán, Zacatecas y en el módulo Renapo en la CDMX.

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Los datos biométricos que se añadan a la CURP estarán bajo resguardo de la Segob y del Renapo ; y aunque el Gobierno de México ha señalado que en una primera etapa su uso no será obligatorio, este paso marca el inicio de un proceso que busca convertir a la CURP Biométrica en un requisito esencial para realizar trámites como obtener un acta de nacimiento, inscribirse en programas sociales o firmar contratos con el gobierno.

Tags

CURP biométrica Secretaría de Gobernación

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