¿El trámite es en línea?

El trámite de la CURP biométrica se debe hacer presencial para la toma de datos biométricos. La parte que se puede hacer en línea es sacar una cita en Renapo. Este trámite lo pueden realizar además de las personas mexicanas de nacimiento, las naturalizadas y personas extranjeras que cumplan con los requisitos.

La cita se realiza a través del siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ ya existe la opción de sacar cita para tramitarla.

- Da clic en "Citas Registro Biométrico".

Hay dos opciones para elegir al realizar trámites con la CURP. (Foto: Captura de pantalla citas.renapo.gob.)

¿Qué datos se recaban?

Se captura la firma autógrafa digital para otorgar el consentimiento para la captura de los datos físicos.

Se toma una fotografía del rostro.

Se digitalizarán las 10 huellas dactilares.

Se capturan las imágenes de iris de ambos ojos.

Finalmente se digitalizará la identificación oficial con fotografía.

¿Qué pasa con los menores de edad?

Para niños de entre cero a cuatro años de edad, se tomará solo la fotografía y se digitalizará con la fotografía del progenitor o tutor.

Para niños de entre 5 a11 años, se tomará la fotografía del rostro, se tomarán las huellas dactilares de los dedos índices y pulgares, solamente.

Se captura el iris de ambos ojos.

Se digitalizará la identificación del menor de edad.

para jóvenes de 12 a 17 años de edad, se tomará fotografía del rostro, se digitalizarán las 10 huellas dactilares, se capturan las iris de ambos ojos y se digitaliza el documento oficial.

