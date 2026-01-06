Publicidad

México

Ernestina Godoy conforma equipo de FGR con funcionarios que tuvo en Fiscalía CDMX

Entre los personajes está Ulises Lara, quien tomó la Fiscalía de Ciudad de México cuando Ernestina Godoy no fue ratificada.
mar 06 enero 2026 06:58 PM
Seis familiares de Ernestina Godoy tienen cargos públicos: quiénes son y cuánto ganan al mes
Ernestina Godoy forma parte del círculo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un equipo conformado por personas que trabajaron junto a Ernestina Godoy, actual fiscal, en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Raúl Armando Jiménez Vázquez es el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC); David Boone de la Garza queda al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y Mariana Díaz Figueroa encabeza la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

Laura Angeles Gómez es la nueva Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán es la fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), y Richard Urbina Vega será titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Ulises Lara López es el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Julio César Bonilla Gutiérrez es el titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

Otras designaciones son las de Claudia Luengas Escudero, como consejera general; Oliver Ariel Pilares Viloria, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez, como titular de la Unidad de Comunicación Social.

Informe Fiscalía Feminicidio Sarah
México

Godoy nombra a Ulises Lara como fiscal para investigar asuntos relevantes

Los nombramientos se suman a los de Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y César Oliveros Aparicio, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Cruz Juárez fue director de Comunicación en la Fiscalía de CDMX cuando Godoy estuvo al frente, mientras que Pilares Viloria fue coordinador general de Investigación Territorial en la misma dependencia en ese periodo.

En el caso de Angeles Gómez, fue coordinadora de Administración en la Fiscalía capitalina de Godoy.

Por su parte, Luengas y Jiménez Vázquez fueron consejeros adjuntos de Ernestina cuando ella estaba al frente de la Consejería de la Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

Ulises Lara fue vocero de la Fiscalía de CDMX en el periodo de Godoy, y luego la sustituyó cuando el Congreso de la capital no la ratificó en el cargo.

César Oliveros y Héctor Elizalde, quienes tienen posiciones clave en la nueva FGR, trabajaron de cerca con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.

Por su parte, Urbina y Bojorges también trabajaron en la Fiscalía de CDMX en los tiempos de Ernestina.

Tags

Ernestina Godoy Ramos Fiscal General de la República Fiscalía General de Justicia de la CDMX

