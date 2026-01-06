Ernestina Godoy conforma equipo de FGR con funcionarios que tuvo en Fiscalía CDMX

Laura Angeles Gómez es la nueva Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán es la fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), y Richard Urbina Vega será titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Ulises Lara López es el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Julio César Bonilla Gutiérrez es el titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

Otras designaciones son las de Claudia Luengas Escudero, como consejera general; Oliver Ariel Pilares Viloria, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez, como titular de la Unidad de Comunicación Social.

Los nombramientos se suman a los de Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y César Oliveros Aparicio, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Cruz Juárez fue director de Comunicación en la Fiscalía de CDMX cuando Godoy estuvo al frente, mientras que Pilares Viloria fue coordinador general de Investigación Territorial en la misma dependencia en ese periodo.

En el caso de Angeles Gómez, fue coordinadora de Administración en la Fiscalía capitalina de Godoy.

Por su parte, Luengas y Jiménez Vázquez fueron consejeros adjuntos de Ernestina cuando ella estaba al frente de la Consejería de la Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

Ulises Lara fue vocero de la Fiscalía de CDMX en el periodo de Godoy, y luego la sustituyó cuando el Congreso de la capital no la ratificó en el cargo.

César Oliveros y Héctor Elizalde, quienes tienen posiciones clave en la nueva FGR, trabajaron de cerca con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.

Por su parte, Urbina y Bojorges también trabajaron en la Fiscalía de CDMX en los tiempos de Ernestina.