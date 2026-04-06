Gobierno de Sheinbaum pactará con personas en reclusión para buscar a desaparecidos en México

Cada sexenio que pasa, el número de desapariciones ha ido en aumento: 40,354 con Calderón, 100,706 con Enrique Peña Nieto, 161,859 con Enrique Peña Nieto y 50,196 en los primeros meses de la administración de Sheinbaum .

En marzo pasado, la Secretaría de Gobernación actualizó el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas” en el que se establecen nuevos tipos de búsqueda y colaboración de informantes para dar con el paradero de personas desaparecidas.

En el protocolo se establecen métodos para obtener la “colaboración de informantes” para la búsqueda de personas desaparecidas. Uno de ellos plantea incentivos legales incluso para personas que ya fueron sentenciadas.

“Cuando sea del conocimiento de una fiscalía especializada en desaparición que una persona sentenciada a pena privativa de la libertad por cualquier delito pueda tener información relevante para localizar a personas desaparecidas, la fiscalía debe explorar las vías legales disponibles para incentivar la colaboración de los imputados en la búsqueda de personas desaparecidas”, dice el protocolo .

El beneficio legal no está detallado en el protocolo, pero en la estrategia para localizar personas se plantea priorizar esquemas de colaboración con quienes puedan tener información de personas desaparecidas.

“Las comisiones de búsqueda deben notificar a las fiscalías especializadas cuando por cualquier medio tenga conocimiento de cualquier indicio de que una persona sujeta a proceso o sentenciada pudiera tener información de relevancia para la localización de personas desaparecidas. En respuesta a estas notificaciones, las fiscalías especializadas, en conjunto con otras unidades ministeriales implicadas, buscarán en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con el protocolo correspondiente esquemas de colaboración eficaz para incentivar a la persona a brindar información”, agrega el protocolo.