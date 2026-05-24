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México

Emergencias por sobredosis, un riesgo para el que piden liberar la naloxona en México

Organizaciones civiles y activistas enviaron una carta al Senado para solicitar que dictamine una iniciativa que propone sacar la naloxona de la lista de sustancias psicotrópicas para que sea más accesible.
dom 24 mayo 2026 07:00 AM
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Organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña "Menos daño" para promover la liberación de la naloxona y la reducción de daños entre usuarios de sustancias. (Fotos: GettyImages)

México mantiene restringido el acceso a la naloxona, la única sustancia que revierte los efectos fatales de los opioides, pese a que las muertes por sobredosis van en aumento en ciudades de la frontera norte.

En la antesala del Mundial de Futbol 2026 también preocupa que lleguen al país usuarios de drogas y, ante una emergencia, no se tenga acceso a la naloxona.

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Mientras este medicamento es de venta libre en Estados Unidos, en el país se encuentra clasificado como un psicotrópico, lo que limita su disponibilidad. Esto representa un problema para la atención oportuna de los casos de sobredosis.

Por eso, seis organizaciones de la sociedad civil, especializadas en políticas de drogas, reducción de riesgos y daños, reinserción social y defensa de derechos humanos, solicitaron al Senado la liberación de la naloxona.

Para saber más

Los familiares de las personas afectadas por sustancias relacionadas con el fentanilo miran cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento de firma de proyecto de ley en la Sala Este de la Casa Blanca el 16 de julio de 2025 en Washington, DC.
Internacional

Trump se centra en el fentanilo, pero ya emergen otras drogas igual o más peligrosas

La Comisión de Estudios Legislativos recibió en febrero pasado una iniciativa de reforma al artículo 245 de la Ley General de Salud, propuesta por el senador de Morena Juan Carlos Loera, que plantea la eliminación de la naloxona de la lista de sustancias psicotrópicas, las cuales son sometidas a una vigilancia y control estricto por parte de las autoridades sanitarias.

La iniciativa no ha sido dictaminada todavía, por lo que las organizaciones enviaron una carta a la senadora Imelda Castro, presidenta de aquella Comisión, para pedir que se inicie el análisis.

El legislador de Morena Ricardo Monreal presentó una iniciativa similar en la Cámara de Diputados.

“La desclasificación de la naloxona permitiría ampliar su acceso, facilitar su distribución y fortalecer las capacidades de respuesta ante sobredosis por opioides en todo el país”, se lee en la misiva.

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Fentanilo en México

Para las organizaciones, es urgente desclasificar la naloxona por la situación que se vive en México. Aunque con muchos menos casos que Estados Unidos, el país registra una tendencia al alza desde 2017 en el consumo de fentanilo, en las urgencias médicas y las muertes por uso de opioides.

Mientras Estados Unidos presiona a México para que frene el tráfico de esta potente droga hacia su territorio y ha logrado disminuir las sobredosis, en el país van al alza, según documentan las organizaciones.

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La problemática se concentra en las ciudades de la frontera norte. Los datos oficiales del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones reflejan el aumento.

En 2013 se registraron cinco casos de personas que necesitaron tratamiento médico por consumo de fentanilo en México. Para 2023, último año con datos disponibles, el organismo registró 430 casos. Es decir, que el aumento fue de 86 veces en 10 años.

Estos casos se han concentrado en entidades federativas del norte del país, como Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

En el mismo periodo, las urgencias médicas por el uso de opioides, en general, pasaron de 355 a 759 y las muertes asociadas al consumo de opioides subieron de 12 casos en 2017 a 19 en 2021. Pero estas cifras oficiales no incluyen los últimos años.

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La organización PrevenCasa de Tijuana, por ejemplo, atendió 900 sobredosis por fentanilo solo de 2022 a 2023.

“En países como Estados Unidos, que es de venta libre la naloxona, las muertes por sobredosis se redujeron un 37% entre el 2023 y 2024”, afirma Lourdes Angulo, directora de Integración Social de la asociación Verter.

Acceso a naloxona

Una parte importante de la atención a estas emergencias la llevan a cabo las organizaciones civiles. Salvan vidas con la naloxona que reciben donada de Estados Unidos, por lo difícil que es acceder a esta sustancia en México.

“Si bien el fentanilo es una sustancia que no está en México en general, sí es un problema, principalmente para las ciudades de la frontera norte que tienen, por tradición, un consumo de opioides”, explica Angulo.

Esta droga, más potente que la heroína, llegó a los usuarios del norte del país a través de la adulteración de otros opioides. Así que algunos usuarios pueden consumir fentanilo por accidente, lo que eleva el riesgo de daños a la salud.

“Con esto han aumentado enormemente las sobredosis y ha aumentado también el número de sobredosis letales”, señala.

El problema es que, ante las restricciones de la naloxona, es la comunidad, las organizaciones y los activistas, quienes se hacen cargo de atender a los usuarios con sobredosis.

Por eso piden que esta sustancia sea liberada y de venta libre, que esté disponible para las personas consumidoras y los primeros respondientes, que son paramédicos, bomberos, policías, activistas que trabajan temas de reducción de daños y organizaciones que atienden sobredosis.

Consumo en el Mundial

Zara Snapp, directora del Instituto RIA, explica que la naloxona es un antídoto eficaz porque revierte sobredosis, pero no es una sustancia que genere efectos psicoactivos en quienes la consumen.

“Entonces no hay un riesgo a la población en general y hay la posibilidad de salvar vidas de personas que están en una situación de consumo o que consumen por accidente”.

Sin embargo, la Secretaría de Salud incluye la naloxona en el grupo IV de sustancias psicotrópicas controladas. Ese grupo clasifica a las sustancias con “amplios usos terapéuticos”, pero que “constituyen un problema menor para la salud pública”. Así que, para permitir su uso, las autoridades solicitan receta médica y permiten que se surta hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses.

Las activistas señalan que esas medidas obstaculizan el acceso inmediato para atender una sobredosis.

Un problema importante de cara al Mundial. En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las ciudades que serán sedes del Mundial de Futbol, se espera que entre los turistas lleguen personas extranjeras usuarias de drogas.

“Sin duda, esto puede tener una implicación porque las personas que van a venir de afuera, que van a ser millones, se supone, tendrán sus propios hábitos de consumo, sean sustancias legales o ilegales”, explica Snapp.

Las secretarías de Salud de estos estados, incluso, se preparan para poder responder a emergencias derivadas del uso de sustancias, asegura.

“Pero en el tema de sustancias ilegales tenemos que estar muy pendientes de que puede haber personas que están consumiendo y podrían necesitar naloxona. Y por eso sabemos que los gobiernos están intentando tener acceso a naloxona para sus ambulancias”, afirma.

Hacia la liberación de la naloxona

Para la experta de Verter, la naloxona no se ha desclasificado hasta ahora debido a la política de drogas que en México mantiene una visión prohibicionista y niega los derechos de las personas usuarias de sustancias.

Debido a que la naloxona no tiene otro uso además de revertir sobredosis, considera, la posición es que mejor no se consuman drogas en vez de dar acceso a la naloxona.

“Esta política de drogas solo ve la abstinencia como el único modo, no ve opciones como la reducción de riesgos y daños, que hay personas que no pueden o no quieren dejar de consumir y que ellas tienen derecho a acceder a servicios de salud y a vivir”, subraya Lourdes Angulo.

Sin embargo, las dos especialistas coinciden en que en el contexto actual es viable lograr la desclasificación de la naloxona.

“Hay mucha tierra fértil para avanzar en una desclasificación, sin politizar, buscando salvar las vidas de las personas”, subraya Snapp.

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Secretaría de Salud Fentanilo

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