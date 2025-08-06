Colectivos piden a un titular de la Comisión de Nacional de Búsquedas que llegue a solucionar

“La renuncia de la señora Teresa en la Comisión Nacional de Búsqueda era algo inevitable y necesario para las víctimas y para las familias. Los colectivos siempre pedíamos la renuncia, siempre exigimos y dijimos que no avalábamos la imposición que habían hecho con esa titular”, asegura Martínez Corrales, quien busca desde 2010 a su hermana Yatzil, desaparecida en Acapulco, Guerrero.

Esta semana, la Secretaría de Gobernación iniciará con el proceso para elegir a quien será la tercera persona titular de la Comisión de Búsqueda, organismo que nació en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sus dos titulares anteriores, Karla Quintana y Teresa Reyes, renunciaron antes de concluir su periodo.

Los colectivos de búsqueda reconocen que la salida de Reyes no se dio a raíz de su exigencia, sin embargo, ven en la transición la posibilidad de que se elija un perfil que sí ofrezca soluciones sobre cómo enfrentar una crisis que deja 91 desapariciones al día.

"No estamos hablando de combatir el robo a casa de habitación o de vehículos, estamos hablando de que la vida de las personas y su integridad está en riesgo”, señala Fernández.

“Esta es una institución que no es escuela para nadie. Aquí tiene que llegar alguien que tenga conocimientos y experiencia, que traiga una visión clara de qué es lo que se tiene que hacer y cómo". Grace Fernández, Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dejó la Comisión Nacional de Búsqueda un mes antes de que concluyera su periodo. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda es nombrado y removido por la persona titular del Ejecutivo federal, a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

Entre los requisitos que debe cumplir están: no haber desempeñado un cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas; y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

Tras la renuncia de Reyes, a quien describió como "extraordinaria y de mucha sensibilidad", la presidenta Sheinbaum afirmó que se busca el mejor perfil para la institución.

No obstante, Yoltzin Martínez advierte que existe temor entre los colectivos y familiares no solo de que el proceso de designación sea poco transparente, sino también de que el gobierno elija nuevamente un perfil "cercano al poder".

“Este gobierno ha sido muy impositivo, ha impuesto en casi todos los ámbitos de los poderes, ya lo vimos con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial de la Federación y ahorita se teme que se haga algo similar con este nombramiento. Hay poca expectativa de que tengamos un proceso transparente y justo”, alerta.

Por ello, exigen que el proceso de consulta sea amplio y abierto a los colectivos de personas buscadoras, a fin de evaluar conocimientos y experiencia, pero también sensibilidad y empatía hacia las víctimas y sus familias.

“No queremos nada apresurado, tiene que ser una convocatoria amplia, traducida a lenguas indígenas y que tengan una amplia difusión los lineamientos de cómo se va a calificar y evaluar a una persona una vez electa”, agrega Grace Fernández.