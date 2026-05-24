Javier Coello Trejo, "El Fiscal de Hierro": de detener a “La Quina” a defender a Lozoya

El abogado, quien estuvo a cargo del combate al narcotráfico en el sexenio de Salinas de Gortari y defendió al exdirector de Pemex en el caso Odebrecht, murió a los 77 años.
dom 24 mayo 2026 07:49 PM
El abogado Javier Coello Trejo murió a los 77 años. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com)

Javier Coello Trejo, quien murió a los 77 años este 24 de mayo, fue uno de los abogados más reconocidos en México.

Se desempeñó como subprocurador de Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de José López Portillo, por quien fue apodado "El Fiscal de Hierro", debido a que ordenó la detención de funcionarios públicos y empresarios con vínculos con el narcotráfico.

Uno de ellos fue Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que agrupa a trabajadores de Pemex. Fue detenido acusado de posesión ilegal de armas el 10 de enero de 1989, poco después de la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari como presidente.

“El haber logrado tener un procurador que me apoyara para meter a la cárcel a muchos secretarios y exsecretarios de Estado, directores y oficiales mayores, eso fue un gran orgullo. Como subprocurador de la República, uno de mis mayores retos fue haber instrumentado y detenido a Joaquín Hernández Galicia, ‘La Quina’”, dijo en una entrevista publicada por Líderes Mexicanos .

Comenzó su carrera como abogado a los 19 años, al ser nombrado por el entonces gobernador de Chiapas, José Castillo Tielemans, como director jurídico de la Dirección General de Asuntos Indígenas; después se convirtió en agente del Ministerio Público en Chiapa de Corzo.

Comenzó a trabajar en la Procuraduría General de la República (PGR) en 1973 como agente del Ministerio Público Federal y más tarde fue designado subprocurador General de la República con el presidente López Portillo, periodo en el que logró el decomiso más grande de cocaína hasta entonces –150 kilos– en el Rancho "El Recreo" entre Chiapas y Campeche.

La primera mitad del sexenio de Miguel de la Madrid, Coello Trejo cambió de cargo para ser secretario general de gobierno a Chiapas, aunque después regresó a la PGR. Destaca que en enero de 1983 ordenó la detención del exdirector de Banrural Everardo Espino, señalado de peculado. En 1984 fundó el Despacho Coello Trejo & Asociados.

El presidente Carlos Salinas de Gortari le dio el cargo de subprocurador general de la República y le encargó el combate en contra del narcotráfico, periodo en el cual se detuvo a más de 4,000 presuntos narcotraficantes, incluyendo a Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos", de acuerdo con una entrevista de Líderes Mexicanos.

En 1991 Salinas de Gortari lo nombra al frente de la Procuraduría del Consumidor.

Uno de los últimos clientes de Coello Trejo fue la defensa de director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la aprobación de la Reforma Energética, así como de presunta corrupción en la compra de la planta de Agronitrogenados.

Sin embargo, dejó de representar al exdirector de Pemex después de darse a conocer audios de llamadas entre el padre del acusado, Emilio Lozoya Thalmann y el entonces titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en donde este último le pedía que cambiara de defensa legal.

