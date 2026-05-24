Javier Coello Trejo, "El Fiscal de Hierro": de detener a “La Quina” a defender a Lozoya

Javier Coello Trejo, quien murió a los 77 años este 24 de mayo, fue uno de los abogados más reconocidos en México.
Se desempeñó como subprocurador de Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de José López Portillo, por quien fue apodado "El Fiscal de Hierro", debido a que ordenó la detención de funcionarios públicos y empresarios con vínculos con el narcotráfico.
Uno de ellos fue Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que agrupa a trabajadores de Pemex. Fue detenido acusado de posesión ilegal de armas el 10 de enero de 1989, poco después de la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari como presidente.