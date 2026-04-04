SEP anuncia inversión de 37.5 mdp para modernizar 25 planteles del Conalep en la CDMX

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció una inversión de 37.5 millones de pesos a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) para la rehabilitación y mejora de 25 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la Ciudad de México.

El objetivo de esta iniciativa según se dio a conocer, es dignificar los espacios educativos y fortalecer las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes de Educación Media Superior.