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México

SEP anuncia inversión de 37.5 mdp para modernizar 25 planteles del Conalep en la CDMX

Aulas renovadas, talleres modernizados, nuevo mobiliario, equipamiento tecnológico y espacios más seguros serán parte de los trabajos que se realizarán, informó Mario Delgado.
sáb 04 abril 2026 04:00 PM
modernización conalp cdmx
El secretario de Educación Mario Delgado inversión de 37.5 mdp de La Escuela es Nuestra para transformar 25 planteles del Conalep en la Ciudad de México. (Foto: Cortesía SEP)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció una inversión de 37.5 millones de pesos a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) para la rehabilitación y mejora de 25 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la Ciudad de México.

El objetivo de esta iniciativa según se dio a conocer, es dignificar los espacios educativos y fortalecer las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes de Educación Media Superior.

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Delgado Carrillo destacó que, por primera vez y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa LEEN se extenderá a este nivel educativo, ampliando su alcance más allá de la Educación Básica.

Subrayó que esta acción forma parte de la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana, al consolidarse como un mecanismo eficaz para reducir desigualdades y garantizar entornos escolares dignos, funcionales y seguros.

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Delgado Carrillo enfatizó que el programa ha demostrado resultados positivos en distintos planteles, donde las comunidades escolares participan directamente en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos.

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Por su parte, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, señaló que este programa representa una herramienta clave para el desarrollo integral de las juventudes.

Indicó que contar con instalaciones adecuadas impacta directamente en el rendimiento académico y en la construcción de trayectorias exitosas hacia el ámbito laboral.

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Según se detalló, los recursos permitirán la renovación de aulas, modernización de talleres, adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, así como el fortalecimiento de la seguridad mediante sistemas de videovigilancia, torniquetes y arcos detectores. También se llevarán a cabo obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, además de mejoras en accesos, techumbres y espacios educativos.

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En materia de equipamiento, se contempla la incorporación de computadoras, proyectores y herramientas especializadas para talleres técnicos, lo que facilitará el desarrollo de habilidades alineadas con las demandas del sector productivo.

Asimismo, se fortalecerán áreas estratégicas como laboratorios de enfermería, optometría, terapia respiratoria, informática y mantenimiento industrial.

Finalmente, Rojas Navarrete destacó que estas acciones se complementan con la actualización de planes de estudio, la apertura de nuevas carreras y la colaboración con aliados estratégicos, con el fin de impulsar competencias digitales, habilidades lingüísticas y experiencias de formación práctica para las y los estudiantes.

En la Ciudad de México hay 27 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en operación entre los cuales se ofertan 29 carreras agrupadas en 7 áreas de formación ocupacional y se dividen en carreras industriales y de servicios.

Estos planteles están distribuidos en aproximadamente 13 a 14 alcaldías y forman parte de la red de Educación Media Superior técnica en la capital.

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Educación Mario Delgado SEP

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