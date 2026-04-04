SEP anuncia inversión de 37.5 mdp para modernizar 25 planteles del Conalep en la CDMX

En materia de equipamiento, se contempla la incorporación de computadoras, proyectores y herramientas especializadas para talleres técnicos, lo que facilitará el desarrollo de habilidades alineadas con las demandas del sector productivo.
Asimismo, se fortalecerán áreas estratégicas como laboratorios de enfermería, optometría, terapia respiratoria, informática y mantenimiento industrial.
Finalmente, Rojas Navarrete destacó que estas acciones se complementan con la actualización de planes de estudio, la apertura de nuevas carreras y la colaboración con aliados estratégicos, con el fin de impulsar competencias digitales, habilidades lingüísticas y experiencias de formación práctica para las y los estudiantes.
En la Ciudad de México hay 27 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en operación entre los cuales se ofertan 29 carreras agrupadas en 7 áreas de formación ocupacional y se dividen en carreras industriales y de servicios.
Estos planteles están distribuidos en aproximadamente 13 a 14 alcaldías y forman parte de la red de Educación Media Superior técnica en la capital.