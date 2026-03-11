Mario Delgado: Se consultará a familias y maestros sobre limitar redes sociales a menores

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a redes. En enero, los diputados franceses aprobaron la misma prohibición para menores de 15 años, aunque aún debe ratificarla el Senado. España, Dinamarca e Indonesia estudian restricciones similares.

"El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites, porque no veo responsabilidad por parte de las empresas para hacerse cargo de esto", afirma Delgado en referencia a las compañías que operan las redes sociales pero no regulan sus contenidos.

"A Meta, a Facebook, a TikTok, lo que les interesa es tener followers (seguidores) y no hay filtros sobre contenidos que pudieran afectar la salud emocional de los niños, de las niñas", agrega.

Mario Delgado llegó al Gobierno federal en el sexenio de Sheinbaum. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Tanto Meta (matriz de Facebook e Instagram) como TikTok exigen que sus usuarios tengan al menos 13 años y han anunciado medidas para limitar los contenidos ofrecidos a menores de edad, como cuentas específicas para adolescentes, pero también enfrentan críticas por las dificultades que supone implementar estos controles de forma efectiva.

Según Delgado, es obligación del Estado mexicano determinar los riesgos a los que están expuestos los estudiantes, en particular porque muchas redes se han convertido en espacios "descontrolados" donde campean contenidos violentos o pornográficos y se ejerce el ciberacoso.

Aclara, sin embargo, que cualquier límite debe surgir del debate y no imponerse desde el poder.

"Queremos que [las propuestas] vengan de abajo, de la propia experiencia de los padres de familia, de distintas comunidades, de maestros y maestras. Que ellos nos señalen cuáles deberían ser estos límites y la manera de regularlos", matiza.