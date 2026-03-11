Mario Delgado: Se consultará a familias y maestros sobre limitar redes sociales a menores

"Me gusta el modelo australiano"
El debate es parte del proceso impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mexicana sobre el impacto de las tecnologías digitales en la educación y la salud mental.
La semana pasada, la experiencia australiana fue presentada en un foro organizado por la SEP y la UNESCO.
La consejera de Educación de la embajada de Australia en México aseguró que las restricciones han mejorado el clima escolar en su país, reducido el acoso vinculado a redes y aumentado la concentración de los estudiantes.
La ley australiana restringe el acceso de menores a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, e impone multas de unos 32 millones de dólares a las empresas que no tomen "medidas razonables" para cumplirla.
"A mí me gusta el modelo australiano, personalmente", reconoce Delgado y confiesa que, como padre de una adolescente, comprende los retos de regular el uso de redes sociales.
Aclara, no obstante, que esa es su opinión personal y no una posición institucional: "La posición de la Secretaría de Educación Pública es lo que hemos hecho: abrir el debate", añadió.
Las consultas incluirán a las firmas tecnológicas responsables de estas plataformas.
El objetivo de esta iniciativa es promover una cultura digital "responsable, crítica y consciente", que no surja de una prohibición, señala el ministro.
Por ahora, México tampoco ha considerado vetar el ingreso de dispositivos móviles a las escuelas públicas, precisa.
