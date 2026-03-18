UNAM, IPN o Conalep: Claves para elegir prepas en Mi derecho, mi lugar 2026 en CDMX y Edomex

Dentro de la convocatoria, hay tres modalidades de registro principales:

Elegir únicamente escuelas de acceso directo (modalidad 1) Elegir únicamente escuelas con examen de acceso (UNAM e IPN) (modalidad 2); Seleccionar escuelas de acceso directo y con requisito de examen (modalidad 3).

Aquellos que aspiren a alguna escuela de la UNAM o el IPN, tendrán que realizar pasos adicionales en el proceso, como una segunda fase de registro, la toma de fotografía y realizar el examen en línea con la plataforma que indica la convocatoria.

Los aspirantes de la modalidad 3 tendrán la alternativa de aceptar un espacio educativo de acceso directo en la primera asignación de lugares, u optar por rechazarlo y realizar el examen.

Cabe mencionar que los planes de la UNAM y del IPN suelen ser de alta demanda y tienen una estimación de aciertos mínimos para acceder, según la disponibilidad de lugares.

En caso de no alcanzar un espacio en estas instituciones, el ECOEMS brindará opciones de educación en las escuelas de acceso directo según el espacio y domicilio.

Tipo de bachillerato

Los aspirantes deben valorar el tipo de bachillerato que quieren cursar según sus preferencias y planes de carrera. El proceso distingue tres modelos que se reparten en las instituciones:

Bachillerato profesional técnico

Ofrece educación de carácter especializado en carreras o presiones de nivel medio superior, y brindan un certificado que es válido para continuar la educación superior. Los egresados tienen demanda en los mercados de trabajo como la industria, atención a la salud, comercio, administración, etcétera.

Instituciones: Conalep y Conalep-SECTI.

Bachillerato general

Ofrece conocimientos de carácter general en diversas áreas para posteriormente ingresar a la educación superior, por lo que tiene un carácter propedéutico. Algunas de las instituciones proporcionan formación de carácter técnico en sus programas.

Instituciones: Colbach, CEB-DGB, Cobaem-SECTI, IEMS, EPOEM-SECTI, TBC-SECTO, UAEMéx, ENP-UNAM y CCH-UNAM.

Bachillerato tecnológico

Es un modelo de bachillerato bivalente, ya que se estudia educación media superior general al mismo tiempo que una carrera técnica. Las materias propedéuticas son iguales a las de bachillerato general, por lo que se prepara para estudiar una carrera profesional de nivel superior.

Instituciones: CBTA-DGETAyCM, CCM-DGETAyCM, CBTIS-DGETI, CETIS-DGETI, CECyT-IPN, CET-IPN, CECyTEM-SECTI y CBT-SECTI.

Es importante considerar cuáles son tus intereses y cuáles son los requisitos de los planteles antes de escoger.