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México

UNAM, IPN o Conalep: Claves para elegir prepas en Mi derecho, mi lugar 2026 en CDMX y Edomex

Los aspirantes a bachillerato de la CDMX o Edomex ya pueden registrarse al proceso de Mi derecho, mi lugar 2026. Estas son las claves para poder elegir la mejor opción educativa.
mié 18 marzo 2026 07:55 PM
Reanudación Clases Prepa 6
Los planteles de bachillerato de la UNAM y el IPN realizarán un examen conjunto como parte del proceso de asignación. (Galo Cañas Rodríguez)

Los estudiantes que están por ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) deberán seleccionar sus opciones educativas para el registro del proceso de asignación Mi derecho, mi lugar 2026.

De acuerdo con los lineamientos, las opciones no se podrán cambiar una vez que sean verificadas, por lo que es esencial elegir bien desde el inicio. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) asegure un espacio en una escuela, vale la pena evaluar las opciones según el tipo de educación, la distancia y si se quiere hacer o no examen de admisión.

A continuación, se enlistarán las claves principales a considerar.

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Oferta educativa

El Proceso de Asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México se compone de las diferentes instituciones de educación media superior que conforman el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS).

Las instituciones son:

  • Colegio de Bachilleres (Colbach)
  • Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
  • Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad De México (IEMS)

  • Dirección General del Bachillerato (DGB)

    • Centros de Estudios de Bachillerato (CEB)

  • Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAYCM)

    • Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)
    • Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales (CMM)

  • Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI)

    • Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)
    • Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS)

  • Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México (SECTI)

    • Preparatorias Oficiales y Oficiales Anexas a Escuelas Normales
    • Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM)
    • Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT)
    • Telebachillerato Comunitario (TBC)

  • Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

    • Preparatoria Texcoco

  • Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

    • Escuela Nacional Preparatoria (ENP)
    • Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

  • Instituto Politécnico Nacional (IPN)

    • Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)
    • Centro de Estudios Tecnológicos (CET)

El proceso cuenta con un folleto con información de las instituciones, para revisar de manera particular cada una. Puede consultarse aquí .

Además, el sitio oficial cuenta con un Buscador de opciones educativas al cual se le pueden aplicar filtros por zonas, tipo de participación (con o sin examen), institución y especialidad.

Claves para elegir las opciones educativas

Hacer o no examen

Para acceder a los planteles de la UNAM y el IPN, se requiere realizar un examen de admisión que también organiza el proceso. El resto de instituciones da acceso directo.

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Dentro de la convocatoria, hay tres modalidades de registro principales:

  1. Elegir únicamente escuelas de acceso directo (modalidad 1)
  2. Elegir únicamente escuelas con examen de acceso (UNAM e IPN) (modalidad 2);
  3. Seleccionar escuelas de acceso directo y con requisito de examen (modalidad 3).

Aquellos que aspiren a alguna escuela de la UNAM o el IPN, tendrán que realizar pasos adicionales en el proceso, como una segunda fase de registro, la toma de fotografía y realizar el examen en línea con la plataforma que indica la convocatoria.

Los aspirantes de la modalidad 3 tendrán la alternativa de aceptar un espacio educativo de acceso directo en la primera asignación de lugares, u optar por rechazarlo y realizar el examen.

Cabe mencionar que los planes de la UNAM y del IPN suelen ser de alta demanda y tienen una estimación de aciertos mínimos para acceder, según la disponibilidad de lugares.

En caso de no alcanzar un espacio en estas instituciones, el ECOEMS brindará opciones de educación en las escuelas de acceso directo según el espacio y domicilio.

Tipo de bachillerato

Los aspirantes deben valorar el tipo de bachillerato que quieren cursar según sus preferencias y planes de carrera. El proceso distingue tres modelos que se reparten en las instituciones:

Bachillerato profesional técnico

Ofrece educación de carácter especializado en carreras o presiones de nivel medio superior, y brindan un certificado que es válido para continuar la educación superior. Los egresados tienen demanda en los mercados de trabajo como la industria, atención a la salud, comercio, administración, etcétera.

Instituciones: Conalep y Conalep-SECTI.

Bachillerato general

Ofrece conocimientos de carácter general en diversas áreas para posteriormente ingresar a la educación superior, por lo que tiene un carácter propedéutico. Algunas de las instituciones proporcionan formación de carácter técnico en sus programas.

Instituciones: Colbach, CEB-DGB, Cobaem-SECTI, IEMS, EPOEM-SECTI, TBC-SECTO, UAEMéx, ENP-UNAM y CCH-UNAM.

Bachillerato tecnológico

Es un modelo de bachillerato bivalente, ya que se estudia educación media superior general al mismo tiempo que una carrera técnica. Las materias propedéuticas son iguales a las de bachillerato general, por lo que se prepara para estudiar una carrera profesional de nivel superior.

Instituciones: CBTA-DGETAyCM, CCM-DGETAyCM, CBTIS-DGETI, CETIS-DGETI, CECyT-IPN, CET-IPN, CECyTEM-SECTI y CBT-SECTI.

Es importante considerar cuáles son tus intereses y cuáles son los requisitos de los planteles antes de escoger.

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Distancia

La ubicación de los planteles es un aspecto esencial para considerar, ya que al ser un modelo de educación escolarizado, se debe valorar el tiempo que se destina en el trayecto de ida y regreso.

Selección de escuelas

Los aspirantes podrán seleccionar hasta 10 opciones educativas según el tipo de ingreso. Por ejemplo:

-10 escuelas de acceso directo sin examen (modalidad 1);

- 5 escuelas de la UNAM y 5 del IPN (modalidad 2);

- 10 escuelas de acceso directo sin examen, 5 escuelas de la UNAM y 5 del IPN (modalidad 3).

Solo en la modalidad 3, en la que se escoge entre las dos formas de acceso, se pueden seleccionar hasta 20 opciones.

Durante el registro, que será del 17 de marzo al 14 de abril, podrán seleccionar las opciones educativas. Una vez guardado el proceso ya no se podrán hacer cambios.

En el caso de elegir escuelas de la UNAM y del IPN, deberán ingresar al sitio https://miderechomilugar.gob.mx/ entre el 18 al 22 de mayo para concluir su registro y conocer los detalles para la preparación del examen.

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Educación Estudiantes SEP UNAM IPN

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