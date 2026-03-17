Mi derecho mi lugar 2026: SEP inicia registro a las prepas de la CDMX y Edomex con Llave MX

De acuerdo con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “Mi derecho, mi lugar” permitió que el 98% de los aspirantes quedaran entre su primera y tercera opción en 2025, y que ocho de cada diez estudiantes estudiaran a menos de siete kilómetros de su casa.

Registro a “Mi derecho, mi lugar” 2026

Para realizar el registro al proceso, las y los aspirantes deberán contar con una cuenta Llave MX, que puede obtenerse en el portal llave.gob.mx . Los requisitos para generar el perfil son la CURP, código postal y nombre de la colonia de residencia, teléfono celular y un correo electrónico.

Mientras tanto, el registro a la convocatoria requiere:

Llave MX

CURP

Clave de la secundaria a la que acude el o la estudiante (CCT)

Correo electrónico

Certificado (en caso de tenerlo)

El registro se realiza en línea del 17 de marzo al 14 de abril. En caso de no contar con un dispositivo para realizarlo, se puede acudir a algún Centro de Apoyo Digital, ubicados en diferentes planteles educativos de Bachilleres, Conalep, y demás instituciones. Puedes consultar el directorio aquí.

Las y los estudiantes podrán registrarse en alguna de las tres modalidades de participación:

1.- Acceso directo sin examen.

2.- Ingreso con examen para planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

3.- Modalidad mixta, que combina ambas opciones.

Durante el registro, las y los aspirantes deberán validar sus datos personales, responder una encuesta y ordenar las opciones educativas de acuerdo con su preferencia, ya que este criterio será clave en la asignación de lugares.

Al finalizar, deberán de generar y descargar el Comprobante de Registro, que indicará el orden de preferencia de las escuelas seleccionadas para participar en el proceso.