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CDMX

Mi derecho mi lugar 2026: SEP inicia registro a las prepas de la CDMX y Edomex con Llave MX

Este martes 17 de marzo inicia el registro al proceso de asignación para bachillerato “Mi derecho, mi lugar” para la CDMX y Edomex. Para ello, un requisito esencial es la Llave MX.
mar 17 marzo 2026 06:14 PM
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“Mi derecho, mi lugar” es una estrategia que forma parte del Sistema Nacional de Bachillerato promovido por la Presidenta de México, con la finalidad de ampliar la cobertura y asegurar que todos los estudiantes que concluyen la secundaria tengan un espacio en la educación media superior. (Foto: @SEP_mx / 𝕏)

A partir de este 17 de marzo, los estudiantes de último año de secundaria de la Ciudad de México y de 22 municipios del Estado de México podrán elegir las escuelas a las que estén interesados para estudiar la preparatoria a través del Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar”.

Será la segunda ocasión en que se pone en marcha esta estrategia con la cual se busca que ningún estudiante quede sin acceso a la educación, garantizando un espacio en escuelas de bachillerato, cuyo plantel pueda ser cercano a los hogares e intereses.

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De acuerdo con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “Mi derecho, mi lugar” permitió que el 98% de los aspirantes quedaran entre su primera y tercera opción en 2025, y que ocho de cada diez estudiantes estudiaran a menos de siete kilómetros de su casa.

Registro a “Mi derecho, mi lugar” 2026

Para realizar el registro al proceso, las y los aspirantes deberán contar con una cuenta Llave MX, que puede obtenerse en el portal llave.gob.mx . Los requisitos para generar el perfil son la CURP, código postal y nombre de la colonia de residencia, teléfono celular y un correo electrónico.

Mientras tanto, el registro a la convocatoria requiere:

  • Llave MX
  • CURP
  • Clave de la secundaria a la que acude el o la estudiante (CCT)
  • Correo electrónico
  • Certificado (en caso de tenerlo)

El registro se realiza en línea del 17 de marzo al 14 de abril. En caso de no contar con un dispositivo para realizarlo, se puede acudir a algún Centro de Apoyo Digital, ubicados en diferentes planteles educativos de Bachilleres, Conalep, y demás instituciones. Puedes consultar el directorio aquí.

Las y los estudiantes podrán registrarse en alguna de las tres modalidades de participación:

1.- Acceso directo sin examen.

2.- Ingreso con examen para planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

3.- Modalidad mixta, que combina ambas opciones.

Durante el registro, las y los aspirantes deberán validar sus datos personales, responder una encuesta y ordenar las opciones educativas de acuerdo con su preferencia, ya que este criterio será clave en la asignación de lugares.

Al finalizar, deberán de generar y descargar el Comprobante de Registro, que indicará el orden de preferencia de las escuelas seleccionadas para participar en el proceso.

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En el caso de elegir opciones de la UNAM y el IPN, las y los estudiantes deberán de ingresar nuevamente a la plataforma entre el 18 al 22 de mayo para conocer los procedimientos específicos y acudir a la toma de fotografía en la fecha indicada en su solicitud de registro.

¿Cómo se eligen las opciones educativas?

Depende de la modalidad en que se elige participar.

1.- Sin examen

Deberán elegir entre cinco a 10 opciones educativas, según el orden de preferencia.

2.- Con examen (IPN/UNAM)

Enlistar hasta cinco opciones educativas del IPN y hasta otras cinco de la UNAM, que se podrán combinar o intercalar según el orden de preferencia.

3.- Mixta

Las y los aspirantes deberán realizar dos listados, uno de acceso directo entre cinco a 10 escuelas; mientras que la segunda lista será una selección de hasta cinco opciones educativas del IPN y hasta otras cinco de la UNAM.

Es decir, la lista final podrá contener hasta 20 opciones educativas diferentes, máximo 10 planteles que no requieran examen, y máximo 10 de la UNAM y el IPN.

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¿Cuáles instituciones participan en la convocatoria?

Colegio de Bachilleres (COLBACH)
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS)
Dirección General del Bachillerato (DGB)
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM)
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI)
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México (SECTI)
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Pueden consultar los detalles con la guía de Requisitos e información de las Instituciones 2026.

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Ciudad de México SEP Estudiantes

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