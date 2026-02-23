Mi derecho mi lugar 2026: SEP anuncia fechas de registro a las prepas de la CDMX y Edomex

Registro a “Mi derecho, mi lugar” 2026

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado, del 17 de marzo al 14 de abril se realizará el registro al proceso para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del Estado de México.

Sin embargo, también pueden participar aspirantes foráneos que cursan el tercer grado de educación secundaria, personas con certificado de secundaria y egresados de los servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

“Mi derecho, mi lugar” tiene como objetivo garantizar el ingreso equitativo, ordenado, transparente y cerca de casa de las y los adolescentes que están por iniciar su educación de bachillerato.

En este año, para el registro es necesario contar con una cuenta en Llave MX, la plataforma de identidad digital para acceder a trámites y programas sociales en línea, como las Becas Benito Juárez.

En caso de no tener cuenta, se puede crear en https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true

El registro se realizará en https://www.miderechomilugar.gob.mx/ una vez inicie el periodo designado.

¿Qué escuelas participan?

El proceso es organizado por instituciones que conforman el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), entre ellas:

-Colegio de Bachilleres (Colbach)

-Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)

-Dirección General de Bachillerato (DGB)

-Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGETAyCM)

-Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)

-Instituto de Educación Media Superior (IEMS)

-Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI)

-Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)

-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

-Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Sin embargo, la UNAM y el IPN participan conforme a una normativa interna, y comparten un examen de selección.