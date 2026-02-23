Publicidad

CDMX

Mi derecho mi lugar 2026: SEP anuncia fechas de registro a las prepas de la CDMX y Edomex

La SEP publicó las fechas clave para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior, o “Mi derecho, Mi lugar” 2026, para entrar a una prepa sin examen, o aplicar para la UNAM o IPN.
lun 23 febrero 2026 08:07 PM
mi-derecho-mi-lugar-2026.jpg
La estrategia “Mi derecho, mi lugar” permitió que el 97.4% de los jóvenes eligieran entre su primera y tercera opción en 2025. (Secretaría de Educación Pública / Expansión)

Pronto está por comenzar el registro al Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026, mejor conocido como “Mi derecho, mi lugar” para estudiantes accedan a una escuela de bachillerato sin necesidad de hacer examen de admisión, o concursen por entrar a la UNAM o el IPN.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló las fechas clave para el proceso, así como los requisitos para poder participar.

Registro a “Mi derecho, mi lugar” 2026

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado, del 17 de marzo al 14 de abril se realizará el registro al proceso para el Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del Estado de México.

Sin embargo, también pueden participar aspirantes foráneos que cursan el tercer grado de educación secundaria, personas con certificado de secundaria y egresados de los servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

“Mi derecho, mi lugar” tiene como objetivo garantizar el ingreso equitativo, ordenado, transparente y cerca de casa de las y los adolescentes que están por iniciar su educación de bachillerato.

En este año, para el registro es necesario contar con una cuenta en Llave MX, la plataforma de identidad digital para acceder a trámites y programas sociales en línea, como las Becas Benito Juárez.

En caso de no tener cuenta, se puede crear en https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true

El registro se realizará en https://www.miderechomilugar.gob.mx/ una vez inicie el periodo designado.

¿Qué escuelas participan?

El proceso es organizado por instituciones que conforman el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), entre ellas:

-Colegio de Bachilleres (Colbach)
-Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
-Dirección General de Bachillerato (DGB)
-Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGETAyCM)
-Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)
-Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
-Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI)
-Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
-Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Sin embargo, la UNAM y el IPN participan conforme a una normativa interna, y comparten un examen de selección.

Opciones de registro

Existen tres modalidades de participación: acceso directo sin examen; opciones que requieren examen para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y modalidad mixta. Además, habrá posibilidad de registro extemporáneo para espacios sin examen, tras la publicación de resultados.

Todos los tipos de aspirantes deberán hacer su registro entre el 17 de marzo y el 14 de abril en https://www.miderechomilugar.gob.mx/ donde deberán validar sus datos personales, contestar la encuesta, elegir la modalidad y ordenar sus opciones según su preferencia, ya que este orden será criterio de asignación.

En el caso de elegir la modalidad sin examen, se deben seleccionar entre cinco y 10 opciones de planteles educativos. En la modalidad con examen, hasta cinco del IPN y cinco de la UNAM; y en la modalidad mixta podrán registrar hasta 20 opciones en total.

Para quienes realicen examen, además, deberán ingresar del 18 al 22 de mayo de 2026 a miderechomilugar.gob.mx para conocer los procedimientos, además de acudir personalmente a la toma de fotografía en la fecha y lugar indicados en la Solicitud de Registro.

Fechas clave disponibles

Registro de aspirantes: Del 17 de marzo al 14 de abril de 2026

Publicación de resultados: 18 de agosto de 2026

Registro, asignación y atención de aspirantes extemporáneos: Del 19 al 26 de agosto de 2026

