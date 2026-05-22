México y EU firman acuerdo modernizado para ''abrir oportunidades'' a agricultores mexicanos

"Tengo un mensaje para los agricultores mexicanos: la Unión Europea es un gran mercado de productos agroalimentarios, y el acuerdo les abre oportunidades al eliminar los aranceles", señaló desde Palacio Nacional.

Conferencia de prensa México–Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/iSUgLn9Upx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

De acuerdo con sus estimaciones, el trato puede representar un ahorro de hasta 100 millones de euros al año para los exportadores.

México y la Unión Europea tenían un acuerdo comercial vigente que se firmó en el 2000. Dicho tratado se actualiza con la firma de la presidenta Sheinbaum.

Se busca ampliar las relaciones económicas y políticas, de acuerdo con Ursula Von der Leyen.

Con el acuerdo se busca también la apertura de mercados europeos para empresas mexicanas, agregó.

En el documento se añaden reglas sobre energías limpias, cadenas de suministro, protección al medio ambiente y combate a la corrupción, una de las banderas de la llamada ''Cuarta Transformación''.

Con el acuerdo, el Gobierno de México espera que se atraigan inversiones al país para infraestructura, tecnología y energía.