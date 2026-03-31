Cercanos a Guadalupe Taddei y Morena levantan la mano para consejerías del INE

De las 476 personas que inicialmente se registraron, un primer filtro dejó fuera a 81 por no cumplir con los requisitos documentales. Así, 395 aspirantes continúan en la competencia para la siguiente fase.

Aliados de Taddei

Entre los candidatos, se encuentran varias personas cercanas a Guadalupe Taddei. Un ejemplo es Flavio Cienfuegos Valencia, quien fue asesor de Taddei y a quien ella propuso como Secretario Ejecutivo del INE, uno de los cargos más importantes dentro del organismo. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por los otros consejeros.

Posteriormente, Cienfuegos fue nombrado jefe de oficina del INE durante los primeros 15 meses de la presidencia de Taddei, aunque renunció en 2024. Antes de su vinculación con el INE, Cienfuegos ocupó cargos en el gobierno federal, como director de administración en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2019.

En ese momento, fue acusado por el entonces director del IMSS, Germán Martínez, de ejercicio ilícito del servicio público y abuso de facultades. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió no proceder penalmente contra él.

(imss.gob.mx)

Otro nombre relevante es el de Roberto Félix López, quien desempeñó diversos cargos en el Instituto Estatal Electoral de Sonora cuando Taddei presidía dicho organismo. López fue secretario ejecutivo y subdirector de Asuntos Jurídicos, además de participar en varios procesos electorales locales en áreas de capacitación electoral y educación cívica.

Actualmente, López ocupa el puesto de encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, una designación hecha por Taddei, aunque sin el consenso del resto de los consejeros.

(X)

También figura Sara Pérez Rojas, quien asesora a Taddei y, en el pasado, fue representante del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

(@Saraperezrojasa/X)

Jesús Octavio García González, nombrado en septiembre pasado como director de Administración del INE por Taddei, también está en la lista. Antes de su nombramiento, García González era proveedor del propio Instituto y actualmente enfrenta una denuncia por posible conflicto de interés, abuso de funciones y omisión al no declarar su relación con empresas proveedoras.

(portal.ine.mx)

Asimismo, hay aspirantes cercanos a otros consejeros del INE, como Alejandro Romero Millán, asesor de Norma Irene de la Cruz, y Marco Antonio Reyes Anguiano, quien asesora a Uuc-kib Espadas.