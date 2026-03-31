Cercanos a Guadalupe Taddei y Morena levantan la mano para consejerías del INE

Al igual que en las candidaturas al Poder Judicial, la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dio lugar a la inscripción de personajes ligados a Morena y a la actual presidenta del órgano autónomo, Guadalupe Taddei, quien también es vinculada con el partido oficialista.
En las próximas semanas, la Cámara de Diputados llevará a cabo un proceso de selección para elegir a tres nuevos consejeros del INE, quienes reemplazarán a Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez.
Entre los candidatos, se encuentran varias personas cercanas a Guadalupe Taddei. Un ejemplo es Flavio Cienfuegos Valencia, quien fue asesor de Taddei y a quien ella propuso como Secretario Ejecutivo del INE, uno de los cargos más importantes dentro del organismo. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por los otros consejeros.
Posteriormente, Cienfuegos fue nombrado jefe de oficina del INE durante los primeros 15 meses de la presidencia de Taddei, aunque renunció en 2024. Antes de su vinculación con el INE, Cienfuegos ocupó cargos en el gobierno federal, como director de administración en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2019.
En ese momento, fue acusado por el entonces director del IMSS, Germán Martínez, de ejercicio ilícito del servicio público y abuso de facultades. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió no proceder penalmente contra él.
Otro nombre relevante es el de Roberto Félix López, quien desempeñó diversos cargos en el Instituto Estatal Electoral de Sonora cuando Taddei presidía dicho organismo. López fue secretario ejecutivo y subdirector de Asuntos Jurídicos, además de participar en varios procesos electorales locales en áreas de capacitación electoral y educación cívica.
Actualmente, López ocupa el puesto de encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, una designación hecha por Taddei, aunque sin el consenso del resto de los consejeros.
Jesús Octavio García González, nombrado en septiembre pasado como director de Administración del INE por Taddei, también está en la lista. Antes de su nombramiento, García González era proveedor del propio Instituto y actualmente enfrenta una denuncia por posible conflicto de interés, abuso de funciones y omisión al no declarar su relación con empresas proveedoras.
Asimismo, hay aspirantes cercanos a otros consejeros del INE, como Alejandro Romero Millán, asesor de Norma Irene de la Cruz, y Marco Antonio Reyes Anguiano, quien asesora a Uuc-kib Espadas.
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Los “aliados” de Morena
Entre los candidatos también se encuentran personajes relacionados con Morena. Por ejemplo, Bernardo Valle Monroy, quien trabajó con Pablo Gómez y Jesús Ramírez. Valle formó parte del equipo encargado de redactar la primera reforma electoral de la actual administración y fue exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) hasta 2024.
Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue representante de Morena en el Consejo Municipal del Ople de Veracruz en 2022, también está en la contienda. Chirinos también fue representante propietario del partido Fuerza por México ante el Consejo General de dicho organismo electoral y actualmente es director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Otro de los nombres que destacan es el de Iulisca Zircey Bautista Arreola, asesora del consejero Jaime Rivera Velázquez, quien está por dejar su cargo. Bautista Arreola está casada con Daniel Octavio Fajardo Ortiz, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y ahora director en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Miguel Enrique Lucía Espejo es otro de los aspirantes con vínculos con Morena. Entre 2012 y 2018 fue suplente del senador Rabindranath Salazar, quien tuvo diversos cargos públicos bajo el gobierno de López Obrador y es candidato de Morena en Morelos. Lucía Espejo también fue asesor del morenista Rafael Reyes Reyes.
Diana Talavera, quien ha intentado ser parte del INE en tres ocasiones sin éxito, también está de nuevo en la lista. Talavera es vinculada a René Bejarano, exmiembro del PRD y ahora aliado de Morena. Fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena por Tlaxcala y exgobernador de esa entidad, José Antonio Álvarez Lima, también busca un lugar en el INE por segunda vez. La primera vez lo intentó en 2023 y previamente también buscó ingresar al Instituto Electoral de Tlaxcala, sin éxito.