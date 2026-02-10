Organizaciones anuncian que cumplen con requisitos para ser partido; INE las evaluará

Además deberán contar con mínimo 256,030 personas afiliadas para que soliciten su registro como partido político.

Desde sus redes sociales, Somos MX, la cual nació de la Marea Rosa, señaló que ya realizaron 231 asambleas y ya cuentan con 256,000 afiliados, por lo que cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por la autoridad electoral.

“Este logro es resultado del compromiso ciudadano y nos impulsa a seguir creciendo para fortalecer y blindar esta fuerza política ciudadana. Por nuestros derechos y libertades, vamos por más”, publicó la organización desde su cuenta de X.

Por su parte, la organización Construyendo Sociedades de Paz, encabezada por líderes del antes Partido Encuentro Social (PES), registró ante el INE 307 asambleas distritales y 321,288 afiliaciones. Esta organización es de origen cristiano evangélico.

Es la tercera vez que el PES busca ser partido político, pues en las dos ocasiones anteriores (2018 y 2021) perdió el registro nacional ante la falta de votos. Esta vez buscan competir con las iniciales CSP, que también hace referencia al nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

México Tiene Vida, integrada por empresarios y representantes evangélicos, es la otra organización que asegura que ya alcanzó el número de asambleas requeridas: con 220 registradas ante el INE, y en afiliaciones tiene 320,434 ciudadanos registrados.

En Nuevo León es el Partido Vida, que obtuvo el registro en 2023 y un año después compitió en las elecciones estatales para renovar el Congreso local y 51 ayuntamientos. No alcanzó ningún cargo de mayoría ni a diputados ni a alcaldes.

Sin embargo, por los votos alcanzados 59,366 en las elecciones de diputados locales, lo que representó 2.3% de los sufragios, alcanzó el registro local, en tanto que en las elecciones municipales logró tres regidurías de representación proporcional en el ayuntamiento de Monterrey.

#Update: Ya logramos las 200 asambleas con visto bueno del INE.



¡Aún así seguimos trabajando para rebasar la meta, en estos fines de semana de febrero se realizarán más asambleas distritales!



100% de requisitos cumplidos y vamos por más victorias. https://t.co/TLEpTRNaYO — México Tiene Vida A.C (Noticias) (@MexTieneVida) February 5, 2026

Mientras Que Siga la Democracia, la cual surgió en el 2022 para impulsar la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, mencionó que también concluyó con la asamblea número 200, la cual se realizó en la alcaldía Azcapotzalco.

“Cumplir y superar la meta de las 200 Asambleas Distritales demuestra que existe una estructura nacional sólida, organizada y con presencia real en el territorio, lista para asumir nuevas responsabilidades en la vida pública del país”, dijo el secretario General de la Agrupación, Carlos Alcudia Gutiérrez.

Esta asociación, "tiene el firme propósito de participar en la vida política nacional, con honestidad, responsabilidad, transparencia y compromiso, para fomentar la participación activa de las personas integrantes, de la sociedad en su conjunto a mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de nuestras comunidades y de nuestro país".

200 asambleas ya validadas ante el INE.

Esto no se detiene: vamos por más. Porque cuando la ciudadanía se une, la democracia se fortalece.

Juntas y juntos construimos México. Súmate y afíliate. pic.twitter.com/3YjEUDKUXs — Que Siga La Democracia (@QueSigaMX) February 8, 2026

Sin embargo, tiene 133,545 afiliaciones, por lo que le faltan 122 ,485 afiliaciones para solicitar su registro como partido político.

Si estas organizaciones logran convertirse en partido político, tendrán acceso a millones de pesos de manera anual y podrá participar en las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a 17 gobernadores.