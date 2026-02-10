Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Organizaciones anuncian que cumplen con requisitos para ser partido; INE las evaluará

Somos Mx, Construyendo Sociedades de Paz y México Tiene Vida quieren formar parte del tablero político, sin embargo, deben esperar la evaluación del Instituto Nacional Electoral (INE).
mar 10 febrero 2026 04:19 PM
Sesión Extraordinaria INE
El Instituto Nacional Electoral tendrá un periodo para revisar los registros. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

A casi tres semanas de que venza el plazo para cumplir con los requisitos y solicitar su registro como partido político, organizaciones dicen que ya lo hicieron, pues concluyeron con el número de asambleas y afiliaciones requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para convertirse partido, las organizaciones que se registraron deben celebrar 20 asambleas, por lo menos, en 20 entidades o una asamblea en cada uno de 200 distritos electorales. En estos encuentros deben participar, por lo menos, 3,000 personas afiliadas por entidad, o 300 por distrito electoral.

Publicidad

Además deberán contar con mínimo 256,030 personas afiliadas para que soliciten su registro como partido político.

Desde sus redes sociales, Somos MX, la cual nació de la Marea Rosa, señaló que ya realizaron 231 asambleas y ya cuentan con 256,000 afiliados, por lo que cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por la autoridad electoral.

Lee más:

Querétaro Marea Rosa-5
México

INE emite bases para creación de nuevos partidos nacionales

“Este logro es resultado del compromiso ciudadano y nos impulsa a seguir creciendo para fortalecer y blindar esta fuerza política ciudadana. Por nuestros derechos y libertades, vamos por más”, publicó la organización desde su cuenta de X.

Por su parte, la organización Construyendo Sociedades de Paz, encabezada por líderes del antes Partido Encuentro Social (PES), registró ante el INE 307 asambleas distritales y 321,288 afiliaciones. Esta organización es de origen cristiano evangélico.

Es la tercera vez que el PES busca ser partido político, pues en las dos ocasiones anteriores (2018 y 2021) perdió el registro nacional ante la falta de votos. Esta vez buscan competir con las iniciales CSP, que también hace referencia al nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

México Tiene Vida, integrada por empresarios y representantes evangélicos, es la otra organización que asegura que ya alcanzó el número de asambleas requeridas: con 220 registradas ante el INE, y en afiliaciones tiene 320,434 ciudadanos registrados.

En Nuevo León es el Partido Vida, que obtuvo el registro en 2023 y un año después compitió en las elecciones estatales para renovar el Congreso local y 51 ayuntamientos. No alcanzó ningún cargo de mayoría ni a diputados ni a alcaldes.

Sin embargo, por los votos alcanzados 59,366 en las elecciones de diputados locales, lo que representó 2.3% de los sufragios, alcanzó el registro local, en tanto que en las elecciones municipales logró tres regidurías de representación proporcional en el ayuntamiento de Monterrey.

Mientras Que Siga la Democracia, la cual surgió en el 2022 para impulsar la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, mencionó que también concluyó con la asamblea número 200, la cual se realizó en la alcaldía Azcapotzalco.

“Cumplir y superar la meta de las 200 Asambleas Distritales demuestra que existe una estructura nacional sólida, organizada y con presencia real en el territorio, lista para asumir nuevas responsabilidades en la vida pública del país”, dijo el secretario General de la Agrupación, Carlos Alcudia Gutiérrez.

Esta asociación, "tiene el firme propósito de participar en la vida política nacional, con honestidad, responsabilidad, transparencia y compromiso, para fomentar la participación activa de las personas integrantes, de la sociedad en su conjunto a mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de nuestras comunidades y de nuestro país".

Sin embargo, tiene 133,545 afiliaciones, por lo que le faltan 122 ,485 afiliaciones para solicitar su registro como partido político.

Si estas organizaciones logran convertirse en partido político, tendrán acceso a millones de pesos de manera anual y podrá participar en las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a 17 gobernadores.

Publicidad

¿Qué sigue?

Desde el 2 y hasta el 27 de febrero de este año, las organizaciones pueden presentar su solicitud de registro como partido político nacional.

A partir de ahí, el Instituto verificará la validez de las afiliaciones y asambleas para, en agosto del próximo año, emitir su dictamen. En caso de proceder, los nuevos partidos participarían en las elecciones federales de 2027, en las que solo si obtienen 3% de la votación conservarán su registro como partidos nacionales.

Actualmente en México existen seis partidos políticos nacionales con registro: los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena.

Pero a lo largo de la historia democrática del país han surgido y desaparecido diversas organizaciones políticas. Ejemplos recientes de partidos que han perdido su registro son el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que perdió su registró en 2024, al no obtener el 3% de la votación electoral; Redes Sociales Progresistas (RSP), que dejó de operar como partido nacional después de no alcanzar el umbral requerido en los comicios de 2021, o el Partido Encuentro Solidario (PES), que perdió su registro también por no cumplir con los requisitos de votación.

Publicidad

Tags

Partidos políticos INE

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad